«Колорадо» и «Эдмонтон» сыграли как школьники: 14 шайб на двоих и куча ошибок. Гретцки не понравилось

Когда в Канаде узнали, что в финале Запада сойдутся две главные канадские звезды поколения, комментариями местного твиттера можно было отапливать жилой квартал – противостояние двух Маков моментально назвали «Гретцки vs. Лемье нашего поколения». И, надо признать, это совсем недалеко от истины, потому что в новом поколении канадских игроков именно лидеры «Колорадо» и «Эдмонтона» являются безоговорочными лидерами и наследниками Сидни Кросби.

В итоге столкновение двух личностей и их команд, прилично бегущих в быстрые отрывы, превратилось в необъяснимый и слабо контролируемый хаос, в котором многое решало мастерство отдельных игроков – похожий хоккей был в первом матче серии «Калгари» – «Эдмонтон», когда команды устроили совершенно безумную перестрелку.

В 1-м периоде накидали 5 шайб, во втором – уже 6. «Эдмонтон» в какой-то момент отлетел на счет 3:7, затем моментально вернулся на 6:7 и получил восьмой гол в пустые ворота.

Количество отрывов и быстрых контратак в какие-то моменты просто зашкаливало – из-за подключений защитников обеих команд толковой структуры в средней зоне не существовало, что в итоге вылилось в 80+ бросков на двоих. Добавьте сюда плотную концентрацию звезд в составах обеих команд и получите сверхрезультативный матч.

Который, кстати, понравился далеко не всем – Уэйн Гретцки в студии в перерыве сидел с безумными глазами и рассказывал собеседникам, что голы, конечно, круто и здорово, но хотелось бы увидеть хоть какой-то намек на защиту в плей-офф: «Слушайте, я, возможно, самый атакующий игрок в истории, но ты должен играть в защите, чтобы выиграть кубок».

А еще матч подарил очень спорный эпизод – вот этот гол Кэйла Макара, когда он влетел с шайбой в зону, из которой еще не вылез Валерий Ничушкин и забросил шайбу в ворота Майка Смита.

Гол засчитали после просмотра, а Sportsnet оперативно сделал видео с разбором игрового момента. Если коротко, то все решили сантиметры и трактовка правила контроля шайбы в пользу атакующей стороны: Макар закатил шайбу в зону, когда Ничушкин все еще находился в ней, но коснулся шайбы уже после того, как его партнер вышел из офсайда.

Гол очень обидный, но забит по правилам, хотя со стороны выглядит диковато и понятие «контроль шайбы» довольно растяжимое – в данном случае она была буквально в паре сантиметров от крюка Макара.

«Колорадо» забирает первый матч, но не без проблем – игра в защите отсутствовала как класс, а по ходу матче повреждение получил основной голкипер Дарси Кемпер и это еще одна проблема для «лавин». И, давайте честно, в рамках серии такой хаос – очевидный козырь «Эдмонтона», который уступает сопернику по качеству состава, но обладает парой звезд, которая индивидуально может переиграть любого оппонента.

Впрочем, серию против «Калгари» Макдэвид с друзьями тоже начинал с веселой перестрелки, а дальше начался более серьезный и осмысленный хоккей – вполне возможно, что в финале Запада будет аналогичный сценарий.

Фото: East News/AP Photo/Jack Dempsey