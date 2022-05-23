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«Эдмонтон» прибил «Калгари» за один период – три гола абсолютно одинаковые! Макдэвид просто божит

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Эвандер Кэйн Эвандер Кэйн
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Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
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Когда выучил рабочую комбинацию.

Матчи «Эдмонтона» – повод посмотреть на доминацию одного конкретного игрока и приблизительно представить, как старшее поколение кайфовало от матчей Харламова, Федорова, Лемье и Гретцки.

Коннор Макдэвид действительно творит нечто невероятное – его команда неидеальна, местами она очень сильно сбоит, но канадец в решающих матчах сезона включается так, что его никто не может остановить.

«Ойлерс» снова собрали свое убойное звено Драйзайтль – Макдэвид – Кэйн, и оно выиграло им матч за 6 минут во втором периоде. Один из главных скандалистов лиги Эвандер Кэйн положил три шайбы и укрепился в статусе лучшего снайпера плей-офф с 10 шайбами.

И главная беда «Калгари» в этих трех шайбах в том, что они абсолютно одинаковые – если посмотреть шайбы Кэйна подряд, возникнет ощущение, что играешь в онлайн режим консольной НХЛ и соперник идеально разучил тайминг для поперечных передач перед воротами. Но это не консоль – это Коннор Макдэвид.

Сочнейший момент, который поймали камеры – прием передачи от Драйзайтля перед вторым голом Кэйна. Осторожно: можно пересматривать 10-15 раз!

Еще один важный момент – жертвой Макдэвида стало лучшее звено «Флеймс», в котором центра играет Элиас Линдхольм. Швед попал в тройку претендентов на приз лучшему оборонительному нападающему лиги, но Макдэвид возит его как хочет – если б Коннору вместе с талантом природа отсыпала бы еще наглости и харизмы, мы бы наверняка увидели лучший трэшток в истории хоккея.

У Макдэвида уже 23 очка – всего за 10 матчей! Это очень много – с таким результатом Коннор стал бы лучшим бомбардиром плей-офф в 2011-м, 2012-м, 2015-м и 2019-м! Вполне возможно, что прямо сейчас мы смотрим за сильнейшим плей-офф одного игрока минимум за последние 10 лет. Интересно, чем ответит «Калгари»?

Кубок Стэнли

2-й раунд

Эдмонтон – Калгари 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
Дата проведения
23 мая, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)
2:0 – 27 Кэйн (Драйзайтль)
3:0 – 28 Кэйн (Драйзайтль, Макдэвид)
4:0 – 34 Кэйн (Драйзайтль, Макдэвид)
4:1 – 56 Шилингтон (Дюбе, Йернкрук)
Вратари: Майк Смит 32/33, Коскинен – Маркстрем 30/34, Владарж 7/7.

Счет в серии: 2-1

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