«Флорида» опять не забила в большинстве (из 4 попыток). Баркова двинули в слот – не сработало

Хроника кошмара.

Закон выживания в серии плей-офф до четырех побед – побеждает не тот, кто круче, а тот, кто лучше адаптируется. Это – одна из причин, которая делает «Тампу» невыносимым соперником последние пару лет. Вы можете вынести их в первом матче, а они все забудут, вернутся во втором и заберут у вас серию со счетом 4-1. Или вы можете круче всех атаковать с ходу и добавить на дедлайне Клода Жиру, чтобы собрать монстра в атаке, а «Тампа» тяжело вздохнет, прикроет среднюю зону, заблокирует кучу бросков в меньшинстве и казнит вас ювелирным пасом Кучерова за три секунды до сирены.

«Тампа» меняется и адаптируется – долбить ее грубой силой можно было года три назад (получилось у «Коламбуса»), сейчас это все равно что бить кнутом по воде – брызги летят, эффекта ноль. Один из самых шокирующих элементов игры «Флориды» – это игра в большинстве, и в нем команда с тренером-новичком просто поражает своим упрямством.

После второго матча против «Тампы» у «Флориды» 0 голов из 25 попыток – с запасом худшая команда по реализации лишнего. Во второй игре – 0 из 4 и примерно 0 новых идей. Хотя нет, тренерский штаб «пантер» все же понял, что Клод Жиру не должен играть в слоте – его поменяли с Александром Барковым, но эффекта это не дало.

Первый вариант, который «Флорида» использовала сегодня в первых двух попытках, выглядел вот так.

И если раньше Барков окапывался в правом круге, чтобы быстро меняться позициями с Дюклером или поливать броском в касание, то теперь ему больше приходилось закрывать Василевского и толкаться с игроками «Тампы». При этом его толком не вывели на бросок из слота – ни Юбердо, ни тем более Жиру, которому с правого полуборта невозможно отдавать леворукому Баркову под бросок в касание.

Самый опасный момент «Флорида» создала схемой без защитника – вышел Энтони Дюклер, Барков ушел на синюю.

В концовке второго периода прошел хороший розыгрыш Барков – Юбердо – Дюклер с отличным броском – это был лучший момент «Флориды» в большинстве в этом матче. Будь у Василевского растяжка похуже – это был бы гол, но во втором раунде лучший вратарь мира вернулся в свой привычный режим.

У «Флориды» был еще один отличный шанс в концовке третьего периода – снова вышла бригада без защитника Аарона Экблада, который по ходу плей-офф показывает, что не справляется с ролью защитника для спецбригады (видимо, 7,5 млн кэпхита платят за выдающийся уровень в обороне), а адекватную замену тренерский штаб так и не подобрал.

И вот что происходило по ходу во многом решающего большинства: Барков пытается разыгрывать на синей линии – отдать на полуборт под бросок в касание он не может, ведь там находятся игроки с «правильным» хватом и клюшки повернуты к бортам. В итоге розыгрыш заканчивается эффектным, но не слишком опасным броском Жиру с замаха.

Или еще один момент, в котором Александра пытаются задействовать в роли защитника – Юбердо раскатывается, делает скидку за спину (он делает так 2-3 раза в каждом большинстве, «Тампа» уже выучила это движение), после чего идет наброс на ворота, с которым защитники «молнии» справляются.

При этом большую часть розыгрыша заняла возня по периметру и попытки Юбердо с Жиру открыться под бросок, но бросать в касание они не могут – для этого нужно хотя бы поменяться флангами, чего они не сделали ни разу за розыгрыш.

И после второго матча к штабу «Флориды» все больше вопросов – у бригад большинства нет даже намека на реальные перестановки и новые ходы. Жиру и Юбердо не разводят по разным бригадам, а в первой не пробуют агрессивных бойцов для пятака – Беннета и Хернквиста.

Складывается ощущение, что тренеры «Флориды» забыли, что против них играет чемпионская команда и просто ждут, когда по теории вероятности залетит хотя бы одна шайба. Но проблема большинства «Пантерс» не в отсутствии голов – проблема в отсутствии моментов, и ее все еще не решили.