Пас Шестеркина, который можно пересматривать весь день – гениально вскрыл защиту «Питтсбурга»!

А еще утащил серию в седьмой матч.
Кажется, плей-офф НХЛ решил в этом году уничтожить скуку – за исключением серии, в которой «Нэшвилл» остался без основного вратаря и лег под «Колорадо» 0-4, все пары радуют закрученной интригой и драмой.
«Рейнджерс» и «Питтсбург» решили не отставать и тоже привели свою серию к кульминации – будет седьмой матч, который определит победителя. «Питтсбург» здорово сражается с обстоятельствами – вылетели сразу два основных вратаря, сломались Рикард Ракелль и Сидни Кросби, да и в защите хватает кадровых проблем. При этом команда Майка Салливана сохраняет лицо и моментами просто укатывает соперников из Нью-Йорка – даже в последних двух проигранных матчах полевые «Питтсбурга» выглядели здорово.
«Рейнджерс» же продемонстрировали потенциал и характер – от команды ждали чего-то эффектного после отличной регулярки, и она выстрелила в решающий момент, достав серию с 1-3. Сегодня, кстати, четко сработали Мика Зибанежад и Крис Крайдер, оформившие по дублю – для шведа эти заброшенные шайбы и вовсе стали первыми в плей-офф.
И даже при таких подвигах полевых сумел отметиться Игорь Шестеркин – у него несколько важных сэйвов за два последних матча, а сегодня – еще и гениальный пас, которым он подловил «Питтсбург» во время смены.
И это не случайность – Шестеркин великолепно владеет клюшкой, он один из лучших в мире в этом компоненте.
«Помню, как в раздевалке он брал клюшку полевого игрока, – рассказывал Sports.ru бывший одноклубник Шестеркина Артем Батрак, – и тренировался с мячиками, просто ради прикола делал то же самое. Я никогда не видел, чтобы он делал с вратарской клюшкой что-то специальное, но то, что он ей замечательно владеет, было всегда понятно. Сто раз было, что он берет клюшку полевого игрока и просто катается после тренировки – и по технике реально многим не уступал».
Зибанежад и Крайдер тоже отметили этот пас русского вратаря.
Зибанежад: «Вы видели, как он владеет клюшкой, когда он пытался забивать в пустые ворота. Иногда он пасует лучше, чем полевые».
Крайдер: «Точно лучше, чем я».
Зибанежад: «Ха-ха. Не могу сказать, что прямо ждал этот пас, но посмотрел по сторонам – когда идет пас от вратаря, ты просто стараешься открыться под него, и шайба попала точно мне в крюк».
Теперь Шестеркину и «Рейнджерс» предстоит главное испытание в первом раунде – забрать седьмой матч очень непростой серии.
1-й раунд
- Дата проведения
- 14 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 15 Картер (Петтерссон, Капанен)
- 2:0 – 16 Раст (Генцел)
- 2:1 – 26 Зибанежад (Фокс, Строум)
- 2:2 – 27 Зибанежад (Линдгрен, Фокс)
- 2:3 – 34 Крайдер (Шестеркин, Зибанежад)
- 3:3 – 37 Малкин ()
- 3:4 – 59 Крайдер (Фокс, Зибанежад)
- 3:5 – 60 Копп (Фокс, Руни)
Счет в серии: 3-3
Шестеркин – лучший русский вратарь сезона в НХЛ (при живом Василевском). Он всегда был хорош, но летом-2021 сделал очень важный рывок
Овечкин снова вылетел в первом раунде: три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал
Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports
Комментарии