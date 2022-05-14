Пас Шестеркина, который можно пересматривать весь день – гениально вскрыл защиту «Питтсбурга»!

А еще утащил серию в седьмой матч.

Кажется, плей-офф НХЛ решил в этом году уничтожить скуку – за исключением серии, в которой «Нэшвилл» остался без основного вратаря и лег под «Колорадо» 0-4, все пары радуют закрученной интригой и драмой.

«Рейнджерс» и «Питтсбург» решили не отставать и тоже привели свою серию к кульминации – будет седьмой матч, который определит победителя. «Питтсбург» здорово сражается с обстоятельствами – вылетели сразу два основных вратаря, сломались Рикард Ракелль и Сидни Кросби, да и в защите хватает кадровых проблем. При этом команда Майка Салливана сохраняет лицо и моментами просто укатывает соперников из Нью-Йорка – даже в последних двух проигранных матчах полевые «Питтсбурга» выглядели здорово.

«Рейнджерс» же продемонстрировали потенциал и характер – от команды ждали чего-то эффектного после отличной регулярки, и она выстрелила в решающий момент, достав серию с 1-3. Сегодня, кстати, четко сработали Мика Зибанежад и Крис Крайдер, оформившие по дублю – для шведа эти заброшенные шайбы и вовсе стали первыми в плей-офф.

И даже при таких подвигах полевых сумел отметиться Игорь Шестеркин – у него несколько важных сэйвов за два последних матча, а сегодня – еще и гениальный пас, которым он подловил «Питтсбург» во время смены.

И это не случайность – Шестеркин великолепно владеет клюшкой, он один из лучших в мире в этом компоненте.

«Помню, как в раздевалке он брал клюшку полевого игрока, – рассказывал Sports.ru бывший одноклубник Шестеркина Артем Батрак, – и тренировался с мячиками, просто ради прикола делал то же самое. Я никогда не видел, чтобы он делал с вратарской клюшкой что-то специальное, но то, что он ей замечательно владеет, было всегда понятно. Сто раз было, что он берет клюшку полевого игрока и просто катается после тренировки – и по технике реально многим не уступал».

Зибанежад и Крайдер тоже отметили этот пас русского вратаря.

Зибанежад: «Вы видели, как он владеет клюшкой, когда он пытался забивать в пустые ворота. Иногда он пасует лучше, чем полевые».

Крайдер: «Точно лучше, чем я».

Зибанежад: «Ха-ха. Не могу сказать, что прямо ждал этот пас, но посмотрел по сторонам – когда идет пас от вратаря, ты просто стараешься открыться под него, и шайба попала точно мне в крюк».

Теперь Шестеркину и «Рейнджерс» предстоит главное испытание в первом раунде – забрать седьмой матч очень непростой серии.

1-й раунд

Счет в серии: 3-3

Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports