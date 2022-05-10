Кажется, Шестеркин устал: Кросби и фанаты «Питтсбурга» просто уничтожили лучшего вратаря сезона

Такого разгрома в этом плей-офф еще не было.

Я никогда не устану повторять – «Рейнджерс» остаются сырой командой, которая прыгнула выше головы за счет гениального сезона Игоря Шестеркина.

В регулярке он пропускал 2,07 гола за игру и отбивал 93,5 % бросков – немыслимые цифры в сезоне, когда лига била рекорды результативности за последние 25 лет. В плей-офф что-то сломалось – Игоря дважды заменили, а «Питтсбург» просто уничтожил его в домашних матчах. «Питтсбург», для которого Шестеркин был кошмаром в регулярном сезоне.

Есть версия, что Игорь просто устал – он впервые в карьере сыграл больше 50 матчей в регулярном сезоне, а в НХЛ еще и не предусмотрены перерывы на Евротур. Шестеркин большой профессионал и очень сильный голкипер, но ему никогда не приходилось работать на такой дистанции – устают даже лучшие, просто накрыло в самый ответственный момент.

И усталость Игоря открыла «страшную тайну» – «Рейнджерс» без Шестеркина не выглядят командой уровня плей-офф. «Питтсбург» переигрывает соперника всю серию, при этом в трех матчах его ворота защищает третий вратарь. В воздухе прямо застыл запах «Вегаса» – бывшей команды Жерара Галлана. Опасной, неприятной, бегущей, но недостаточно умной.

У «Рейнджерс» есть топ-3 вингер лиги, но ему не с кем играть в пас – это абсурд. Нападение, которое помогло Крису Крайдеру впервые в карьере пробить полтинник, просто не работает – «Питтсбург» в последнем матче забетонировал слот и в равных составах уничтожил команду Панарина.

Дополнительный контраст создает, конечно, Сидни Кросби – он главная машина в этой серии и герой четвертого матча. Ему не нужно бегать быстрее остальных – шайба всегда летит быстрее. Это выглядит очень эффектно на фоне топ-6 центров «Рейнджерс» – Мика Зибанежад и Райан Строум временами сваливаются в стыдную и бестолковую беготню.

В первом периоде Сидни открыл счет.

А во втором двумя ассистами сделал два гола «Питтсбурга» за 24 секунды – показалось, что Шестеркина должны поменять, но он остался в воротах. Заменили его уже во втором перерыве, а перед этим случились еще две шайбы за 35 секунд – лучшего вратаря сезона сожрали игроки «Питтсбурга» и трибуны. Фанаты «пингвинов» идеально провели домашнюю часть серии – торжествующую кричалку «Игорь, Игорь!» они превратили в оружие. Просто послушайте, как они гасят Шестеркина после вот этой шайбы Джеффа Картера.

На фоне разгрома немного потерялся рекорд Евгения Малкина – он забил уже Александру Георгиеву и набрал 177-е очко в плей-офф.

Это рекорд для русских хоккеистов в НХЛ – предыдущий принадлежал Сергею Федорову. И есть основания полагать, что рекорд Малкина продержится долго – из действующих игроков из России относительно рядом лишь Овечкин (140) и Кучеров (132).

А пока «Питтсбург» едет в Нью-Йорк – главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан уже сказал, что планирует выпустить Игоря Шестеркина на решающий матч. И в нынешних условиях это не самое лучшее решение – кажется, «Питтсбург» уже знает, как пробить лучшего вратаря сезона.

Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports