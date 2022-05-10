Кажется, Шестеркин устал: Кросби и фанаты «Питтсбурга» просто уничтожили лучшего вратаря сезона

Такого разгрома в этом плей-офф еще не было.
Я никогда не устану повторять – «Рейнджерс» остаются сырой командой, которая прыгнула выше головы за счет гениального сезона Игоря Шестеркина.
В регулярке он пропускал 2,07 гола за игру и отбивал 93,5 % бросков – немыслимые цифры в сезоне, когда лига била рекорды результативности за последние 25 лет. В плей-офф что-то сломалось – Игоря дважды заменили, а «Питтсбург» просто уничтожил его в домашних матчах. «Питтсбург», для которого Шестеркин был кошмаром в регулярном сезоне.
Есть версия, что Игорь просто устал – он впервые в карьере сыграл больше 50 матчей в регулярном сезоне, а в НХЛ еще и не предусмотрены перерывы на Евротур. Шестеркин большой профессионал и очень сильный голкипер, но ему никогда не приходилось работать на такой дистанции – устают даже лучшие, просто накрыло в самый ответственный момент.
И усталость Игоря открыла «страшную тайну» – «Рейнджерс» без Шестеркина не выглядят командой уровня плей-офф. «Питтсбург» переигрывает соперника всю серию, при этом в трех матчах его ворота защищает третий вратарь. В воздухе прямо застыл запах «Вегаса» – бывшей команды Жерара Галлана. Опасной, неприятной, бегущей, но недостаточно умной.
У «Рейнджерс» есть топ-3 вингер лиги, но ему не с кем играть в пас – это абсурд. Нападение, которое помогло Крису Крайдеру впервые в карьере пробить полтинник, просто не работает – «Питтсбург» в последнем матче забетонировал слот и в равных составах уничтожил команду Панарина.
Дополнительный контраст создает, конечно, Сидни Кросби – он главная машина в этой серии и герой четвертого матча. Ему не нужно бегать быстрее остальных – шайба всегда летит быстрее. Это выглядит очень эффектно на фоне топ-6 центров «Рейнджерс» – Мика Зибанежад и Райан Строум временами сваливаются в стыдную и бестолковую беготню.
В первом периоде Сидни открыл счет.
А во втором двумя ассистами сделал два гола «Питтсбурга» за 24 секунды – показалось, что Шестеркина должны поменять, но он остался в воротах. Заменили его уже во втором перерыве, а перед этим случились еще две шайбы за 35 секунд – лучшего вратаря сезона сожрали игроки «Питтсбурга» и трибуны. Фанаты «пингвинов» идеально провели домашнюю часть серии – торжествующую кричалку «Игорь, Игорь!» они превратили в оружие. Просто послушайте, как они гасят Шестеркина после вот этой шайбы Джеффа Картера.
На фоне разгрома немного потерялся рекорд Евгения Малкина – он забил уже Александру Георгиеву и набрал 177-е очко в плей-офф.
Это рекорд для русских хоккеистов в НХЛ – предыдущий принадлежал Сергею Федорову. И есть основания полагать, что рекорд Малкина продержится долго – из действующих игроков из России относительно рядом лишь Овечкин (140) и Кучеров (132).
А пока «Питтсбург» едет в Нью-Йорк – главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан уже сказал, что планирует выпустить Игоря Шестеркина на решающий матч. И в нынешних условиях это не самое лучшее решение – кажется, «Питтсбург» уже знает, как пробить лучшего вратаря сезона.
- Дата проведения
- 10 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
- 0:1 – 3 Лафреньер (Шнайдер)
- 1:1 – 12 Кросби (Летанг, Генцел)
- 2:1 – 24 Мэтисон (Кросби)
- 3:1 – 24 Генцел (Кросби, Раст)
- 4:1 – 32 Фридман (Бойл, Блюгерс)
- 4:2 – 35 Фокс (Зибанежад, Панарин)
- 5:2 – 39 Хейнен (Летанг)
- 6:2 – 40 Картер (Цукер)
- 7:2 – 53 Малкин (Капанен)
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Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports
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