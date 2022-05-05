Ух, Кочетков красиво ворвался в плей-офф НХЛ: победил «Бостон» и шугал Маршанда

Учим новую фамилию в НХЛ.

В плей-офф НХЛ продолжается жара – сегодня во всех сериях, кроме одной, счет сравняли. Не повезло «Бостону»: он второй раз подряд не нашел приема против «Каролины» и едет на домашний стадион при тревожных 0-2 в серии – а это серьезный намек на то, что недавний финалист вряд ли отыграется против лучшей обороны лиги.

«Каролина» играет очень уверенно и делает ровно то, чем занималась весь регулярный чемпионат – активность, жесткость и нацеленность на ворота без ненужной шелухи. Даже большинство «Бостона» выжигают почти без шансов – бригады «Харрикейнс» просто убивают соперника своим турбо-режимом.

Помогает и стартовый вратарь «Брюинс» – Линус Улльмарк слабо сыграл в первом матче, но тренерский штаб поставил его на второй. Как результат – еще пара голов, к которым есть ощутимые вопросики.

Кроме того, «Бостон» остался без одного из защитников – Хампус Линдхольм жестко получил от Андрея Свечникова. Хит чистый, но очень мощный – судя по всему, швед получил травму, а если еще поймал и сотрясение, то сезон для него закончен.

Но главным героем стал вратарь «Каролины» Петр Кочетков – его поездка в Северную Америку становится похожей на сказку. Он приехал в АХЛ после сезона в «Торпедо», а когда травмы получили два вратаря основы, то Петр дебютировал в главной команде – с ним в воротах «Каролина» выиграла свой дивизион и получила комфортный посев в плей-офф.

Сегодня снова помогла травма основного голкипера – Давид Пастрняк въехал в Антти Раанту и потребовалась срочная замена. «Бостону» это не помогло – Кочетков четко отработал матч, сделал 30 сэйвов и забрал победу в дебютной кубковой игре.

А еще – шуганул Брэда Маршанда, который обычно сам завязывает стычки на грани. Получилось очень эффектно, но судьи выписали штраф обоим игрокам.

За Кочеткова радостно вдвойне, потому что после МЧМ его карьера чуть не полетела под откос: травмы, переход в СКА и обмен в «Витязь» вполне могли оставить наш хоккей без талантливого вратаря. Вот его цитата из интервью Дмитрию Ерыкалову для сайта КХЛ:

- Была ли у вас звездная болезнь после того, как вас признали лучшим вратарем МЧМ?

- Лучше бы она была. Вместо того, чтобы стать поспокойнее и увереннее в себе я начал перетренироваться. Загонял себя разными мыслями. Повторял себе «надо работать, работать, работать». Взяли в СКА – значит надо соответствовать. Была своего рода гиперответственность. Может, если небольшую корону бы надел, было б полегче.

Удачный сезон в «Торпедо» убрал тревоги Кочеткова – сейчас в Северной Америке играет уверенный в себе голкипер, который уже побеждает в плей-офф. И не стоит забывать, что у «Каролины» отличные шансы на кубок – если к чашке приложит свою руку и Кочетков, это будет просто невероятная история.

1-й раунд

Счет в серии: 2-0

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports