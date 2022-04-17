Русские зарубились перед плей-офф: Бучневич набрал три очка, Капризов побил очередной рекорд «Миннесоты»

Встретятся уже в первом раунде.

Регулярка НХЛ подходит к своему завершению, и уже становится понятно, какие пары сформируются в первом раунде плей-офф. На Западе очень интересным будет противостояние «Сент-Луиса» и «Миннесоты» – они занимают 2-е и 3-е место в дивизионе без особых шансов изменить положение в таблице, так что тренеры команд уже могут готовить расклады и записки по сопернику.

И это будет очень интересная пара – прежде всего, для российского болельщика. Во-первых, здесь сразу 5 русских игроков – в «Блюз» выдают лучшие сезоны в карьере Павел Бучневич, Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, в «Миннесоте» же играют Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов.

Во-вторых, здесь не будет явного перекоса в сторону одной из команд – хорошие, ровные составы и довольно активный и контактный стиль игры. Очень интересно, выйдет ли в плей-офф Джордан Биннингтон – герой Кубка Стэнли-2019 получил большой контракт и сильно скатился (в этом году пропускает 3 шайбы за игру в среднем).

Биннингтон – боец по духу, но у него совершенно нет техники – иногда ему залетает все подряд. Чтобы зацепить разницу, посмотрите хотя бы один матч Джордана, а после – одну игру с участием Шестеркина и Василевского, сразу все поймете.

Впрочем, сегодня в воротах «Сент-Луиса» сыграл Вилле Хуссо и все равно пропустил пять шайб, хотя «Блюз» к третьему периоду владели преимуществом в три гола.

Его обеспечили в том числе тачдаун Барбашева.

И очередной гол Тарасенко – это 250-я шайба в карьере, и если брать отрезок с 1 апреля, то в НХЛ никто не забивает больше русской звезды, то есть к плей-офф Владимир подходит в отличной форме – и это плохая новость для «Миннесоты».

Хорошая новость для «Миннесоты» – у нее есть Кирилл Капризов, который готов решать вопросики, бить клубные рекорды и забрасывать важные шайбы. Сегодня, например, забросил в третьем периоде и сравнял счет.

Эта шайба стала рекордной – 43 гола за сезон не забрасывал ни один хоккеист в истории «Уайлд». Больше никаких Марианов Габориков – в главном хоккейном штате США правит парень из Кузедеево.

Впрочем, все усилия Капризова перечеркнули Павел Бучневич и Брэйден Шенн, решившие момент в овертайме. У Бучневича три очка – он проводит самый результативный сезон в карьере, идет на 30 шайб за сезон и напоминает «Рейнджерс», что вместо элитного правого крайнего они идут в плей-офф с Какко и Лафренье.

В общем, генеральная репетиция плей-офф удалась – если повезет, в первом раунде нас ждет 6-7 таких же увлекательных матчей.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports