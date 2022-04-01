Русская дуэль в Миннесоте: Капризов повторил клубный рекорд по очкам, Малкин украл победу в овертайме

Сезон Кирилла Капризова – это большое историческое событие, которое вполне можно сравнивать с появлением в «Вашингтоне» Александра Овечкина.

С той разницей, что Овечкин – первый номер драфта, от которого свершений ждали, а Капризов – паренек, талант которого оценили только на уровне пятого раунда.

Теперь русский игровичок стал тем катализатором, который помогает среднему составу «Уайлд» не просто идти в плей-офф, но и строить планы за пределы первого раунда. Серьезно – команда, у которой первый центр – Райан Хартман, а второй – Фредерик Годро, при удачном раскладе может добраться даже до финала конференции. Фантастика? Кирилл Капризов.

Если в прошлом сезоне Кирилл заработал себе на звездный контракт, то в этом он подтверждает элитный статус – 38 шайб, 83 очка. Это повторение самого результативного сезона в истории «Уайлд» – 83 очка набирал словак Мариан Габорик. Еще одно – и у Капризова будет лучший индивидуальный сезон в истории франшизы.

Сегодня у Кирилла очередной приличный матч в формате 5-на-5: его звено создало больше, чем оппоненты, а на старте третьего периода Капризов как раз догнал Габорика, сравняв счет.

Но в овертайме проснулась старая школа – Евгений Малкин просто запихал победную шайбу в ворота. И догнал Ягра по числу победных голов за «Питтсбург» и имеет все шансы единолично занять первое место. Джино-Машина, как его называет твиттер «Пингвинс», набирает очки уже в 6 матчах подряд и намекает, что все еще хорош – даже после всех своих травм.

А вот так выглядит таблица лучших бомбардиров из России в этом сезоне – пора привыкать, что Овечкин не на первом месте.

Фото: REUTERS/ David Berding-USA TODAY Sports