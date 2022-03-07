Неудачный день Капризова: дубль не спас команду от поражения, а судья встретил его силовым приемом

Кирилл Капризов продолжает свой нелегкий путь к статусу суперзвезды НХЛ – в этом сезоне он показывает потрясающий хоккей, а в матче против «Далласа» сделал второй дубль подряд.
Причем в самый ответственный момент – за две минуты в концовке третьего периода, когда «Уайлд» уступали 1:4. Они все равно пропустили две шайбы в пустые ворота, но Капризов оказался единственным игроком «Миннесоты», способным запустить маховик камбэка.
Сначала здорово реализовал момент на паузе, ментально задавив голкипера «Старс».
А во втором голе сработала связка с Зукарелло – норвежец нашел Кирилла передачей, когда «Миннесота» играла вшестером.
Был и еще один эпизод с участием Капризова – в начале третьего периода он попал под силовой прием арбитра, который неудачно занял позицию и сбил его с ног. К счастью, обошлось без травмы.
Несмотря на все подвиги русской звезды, «Миннесота» сбавила обороты и рискует откатиться в зону уайлд-кард – в 10 последних матчах у нее всего две победы, а вратари перестали выручать. Кажется, этой команде надо еще подрасти, чтобы полноценно претендовать на кубок.
- Дата проведения
- 7 марта, 00.00, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 11 Штурм (Дьюхэйм, Бьюгстэд)
- 1:1 – 20 Павелски (Сутер, Сегин)
- 1:2 – 22 Робертсон (Бенн, Клингберг)
- 1:3 – 24 Тафт (Гленденинг, Клингберг)
- 1:4 – 30 Робертсон (Павелски, Хинтц)
- 2:4 – 57 Капризов (Зукарелло-Асен, Фиала)
- 3:4 – 59 Капризов (Сперджен, Зукарелло-Асен)
- 3:5 – 59 Бенн (Линделль)
- 3:6 – 60 Робертсон (Хинтц)
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Фото: REUTERS/Matt Blewett-USA TODAY Sports
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