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Неудачный день Капризова: дубль не спас команду от поражения, а судья встретил его силовым приемом

Кирилл Капризов Кирилл Капризов
НХЛ НХЛ
Миннесота Миннесота
Даллас Даллас
Хоккей Хоккей

Кирилл Капризов продолжает свой нелегкий путь к статусу суперзвезды НХЛ – в этом сезоне он показывает потрясающий хоккей, а в матче против «Далласа» сделал второй дубль подряд.

Причем в самый ответственный момент – за две минуты в концовке третьего периода, когда «Уайлд» уступали 1:4. Они все равно пропустили две шайбы в пустые ворота, но Капризов оказался единственным игроком «Миннесоты», способным запустить маховик камбэка.

Сначала здорово реализовал момент на паузе, ментально задавив голкипера «Старс».

А во втором голе сработала связка с Зукарелло – норвежец нашел Кирилла передачей, когда «Миннесота» играла вшестером.

Был и еще один эпизод с участием Капризова – в начале третьего периода он попал под силовой прием арбитра, который неудачно занял позицию и сбил его с ног. К счастью, обошлось без травмы.

Несмотря на все подвиги русской звезды, «Миннесота» сбавила обороты и рискует откатиться в зону уайлд-кард – в 10 последних матчах у нее всего две победы, а вратари перестали выручать. Кажется, этой команде надо еще подрасти, чтобы полноценно претендовать на кубок.   

Миннесота – Даллас 3:6 (1:1, 0:3, 2:2)
Дата проведения
7 марта, 00.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Штурм (Дьюхэйм, Бьюгстэд)
1:1 – 20 Павелски (Сутер, Сегин)
1:2 – 22 Робертсон (Бенн, Клингберг)
1:3 – 24 Тафт (Гленденинг, Клингберг)
1:4 – 30 Робертсон (Павелски, Хинтц)
2:4 – 57 Капризов (Зукарелло-Асен, Фиала)
3:4 – 59 Капризов (Сперджен, Зукарелло-Асен)
3:5 – 59 Бенн (Линделль)
3:6 – 60 Робертсон (Хинтц)
Вратари: Кяхкенен 17/21, Тэлбот 3/3 – Эттинджер 32/35.

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Фото: REUTERS/Matt Blewett-USA TODAY Sports

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