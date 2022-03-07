Неудачный день Капризова: дубль не спас команду от поражения, а судья встретил его силовым приемом

Кирилл Капризов продолжает свой нелегкий путь к статусу суперзвезды НХЛ – в этом сезоне он показывает потрясающий хоккей, а в матче против «Далласа» сделал второй дубль подряд.

Причем в самый ответственный момент – за две минуты в концовке третьего периода, когда «Уайлд» уступали 1:4. Они все равно пропустили две шайбы в пустые ворота, но Капризов оказался единственным игроком «Миннесоты», способным запустить маховик камбэка.

Сначала здорово реализовал момент на паузе, ментально задавив голкипера «Старс».

А во втором голе сработала связка с Зукарелло – норвежец нашел Кирилла передачей, когда «Миннесота» играла вшестером.

Был и еще один эпизод с участием Капризова – в начале третьего периода он попал под силовой прием арбитра, который неудачно занял позицию и сбил его с ног. К счастью, обошлось без травмы.

Несмотря на все подвиги русской звезды, «Миннесота» сбавила обороты и рискует откатиться в зону уайлд-кард – в 10 последних матчах у нее всего две победы, а вратари перестали выручать. Кажется, этой команде надо еще подрасти, чтобы полноценно претендовать на кубок.

Фото: REUTERS/Matt Blewett-USA TODAY Sports