Пафосная, консервативная, державная.

Сложно представить, чтобы руководитель страны ездил на маленьком, недорогом, экономичном и невзрачном автомобиле. Президенты, коронованные особы и генеральные секретари одинаково привыкли к комфорту и безопасности чего-то большого, дорогого и пафосного.

Так было и так будет всегда.

Николай II – первый русский монарх, сменивший карету на автомобиль – предпочитал «Делонэ-Бельвиль» и «Мерседес», Владимир Ленин питал слабость к «Роллс-Ройсу», а Сталин нежно любил «Паккард».

В стилистическом подражании моделям этой американской марки сделан и первый отечественный автомобиль высшего класса – «ЗИС»-101. Он появился в гараже особого назначения (ГОН), обслуживающего первых лиц СССР, в конце 30-х. Затем автомобили «ЗИС», а затем и сменившие их «ЗИЛы» более чем на полвека застолбили за собой статус поставщиков Кремля.

«ЗИС»-110 когда-то был фаворитом Сталина, а спустя десятилетия стал музой создателей «Ауруса»

Но все когда-нибудь заканчивается.

Последнюю модель представительского «ЗИЛа» – лимузин 41047 – представили в далеком 1985-м. Уже тогда это была напомаженная, взбодренная рестайлингом разработка далеко не первой свежести. В основе шасси «ноль сорок седьмого» – «ЗИЛ»-114 образца аж 1967 года! К середине 90-х эта машина, естественно, устарела окончательно и бесповоротно.

«ЗИЛ»-4104 был последним до появления «Ауруса» отечественным автомобилем №1

В 1995-м президент России Борис Ельцин очень тихо и буднично пересел на бронированный «Мерседес-Бенц». Конец эпохи.

После этого «ЗИЛы» изредка вывозили президентов и премьеров РФ на отдельные статусные мероприятия. Использование отечественных лимузинов в качестве борта номер 1 на постоянной основе прекратилось.

Представительский автомобиль всегда считался официальным лицом страны

Если по уму, то решение было правильным. Во всяком случае – своевременным. В середине 90-х «Мерседес-Бенц» W140 справлялся с задачей безопасного и комфортного перемещения в пространстве первых лиц государства значительно лучше старых «ЗИЛов». Даже просто поддерживать дряхлеющие отечественные раритеты на ходу было существенно дороже, чем регулярно обновлять иномарочный парк.

Первым на «Мерседес-Бенц» из президентов страны пересел Ельцин. На W140 на свою первую инаугурацию приехал и Владимир Путин

Но есть и обратная сторона медали – вопросы престижа. Лидеры стран с развитой автомобильной промышленностью предпочитают ездить на машинах собственных марок. Представить президента США, садящегося в «Мерседес», так же невозможно как и канцлера Германии за бронестеклом «Кадиллака».

Коль скоро официальный автомобиль президента – это своеобразное лицо государства, то почему бы не вложиться в проект, который сделает это лицо современным, ухоженным и привлекательным?

Сигналом проекту «Аурус» возможно стало письмо из редакции газеты

В 2011-м главный редактор и владелец газеты «Авторевю» Михаил Подорожанский написал в адрес тогдашнего президента России Дмитрия Медведева открытое письмо. Журналист просил главу страну использовать «ЗИЛ» в качестве служебного автомобиля на постоянной основе, а не время о времени. Мол, пусть устаревший, но зато свой, родной.

Было ли это простым совпадением или нет – в редакции «Авторевю», к слову, не сомневаются, что на идею об «Аурусе» высшее руководство страны подтолкнуло письмо теперь уже бывшего главреда – но лед неожиданно тронулся. Нет, на «ЗИЛ» Дмитрий Анатольевич не пересел. Все получилось куда интереснее и сложнее.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев показывает «Аурус-Сенат» президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову

В том же 2011-м директор НАМИ Максим Нагайцев, как он подчеркивал, лично инициировал проект создания нового российского автомобиля №1. Для тех кто не в курсе, НАМИ – главный научно-технический автомобильный институт страны. Кому как не центру, за сто лет истории создавшему десятки интересных концепт-каров и перспективных моделей, по плечу столь амбициозная задача?!

В начале «Аурус» был известен как проект «Кортеж»

Название «Аурус» – сочетание слов Aurum, то есть «золото» и Russia – появится много позже. Когда речь зайдет о необходимости имени, которое хорошо звучит на разных языках и не рождает разночтений при переводе. Изначально же разработку сменщика ЗиЛ-41047 назвали проектом «Кортеж».

Очень быстро, на правах будущего главного заказчика, к работе подключилась Федеральная служба охраны России. По всему было видно – «Кортеж» не просто инициатива на местах, а инициатива, поддержанная на самом верху.

«Кортеж» радикальным образом отличался от всех представительских автомобилей советской эпохи. Дело в том, что «ЗИСы», «ЗИЛы» и даже более скромные по статусу «чайки» Горьковского автозавода не предназначались для простых покупателей, оставаясь строго номенклатурным товаром. В НАМИ сразу обозначили другой подход – модели проекта «Кортеж» станут доступным обычным покупателям.

Речь шла не о разработке одной модели, но о целой модельной линейке на абсолютно новой модульной платформе. Ее так и назвали «Единая Модульная Платформа» (ЕМП). Как это понимать? Если предельно упрощенно, то в рамках одного шасси создается несколько моделей с приблизительно схожими габаритными и техническими характеристиками. Помимо базовых седана и лимузина, это и еще и люксовый внедорожник, а также минивэн – транспорт для охраны и сопровождающих.

Институт НАМИ, подавший идею «Кортежа», утвердили не только в статусе разработчика концепции, но и как главного исполнителя всего проекта. Распоряжением правительства РФ от 13 сентября 2013-го НАМИ назначили единственным подрядчиком госзаказа на разработку и выпуск автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

Дизайн-конкурс закончился со странными результатами

Формально дизайн нового российского представительского автомобиля разрабатывали на конкурсной основе. К участию пригласили многих известных зарубежных и отечественных дизайнеров и дизайнерских брендов. Среди прочих можно отметить такие громкие имена как итальянская «Бертоне», топовое российское кузовное ателье «Карди», а также бренд «Маруся».

В финал вышло около 30 работ, но лучшей признали проект Алексея Чевокина, представляющего... НАМИ. Совпадение? Вряд ли, хотя это не так уж и важно. Главное результат получился достойным.

Один из ранних скетчей «Ауруса». Как видим, и здесь заявленное сходство с «ЗИС»-110 довольно условное

Экстерьер нового автомобиля №1 создавали с оглядкой на классику. Эталоном выбрали сталинский «ЗИС»-110. С одной стороны – немного странно, ведь в основе той машины стилистические решения американского «Паккарда». Впрочем, конечный продукт – то есть серийный «Аурус-Сенат» это смешение не только стилистики «ЗИСа», но и, например, современных моделей «Роллс-Ройс» – в первую очередь Phantom.

Техника с иностранным ароматом

О внешности машины можно и нужно спорить. Кому-то новый президентский автомобиль не нравится за слишком явный закос под британца, другие находят его облик привлекательно-консервативным – каким собственно и надлежит быть правительственной модели. Одно очевидно – дизайн «Ауруса» точно не провал. Что бы там не говорили недоброжелатели.

Каков он с технической точки зрения?

Учитывая, что предыдущий советский правительственный лимузин, уже упомянутый «ЗИЛ»-41047, датирован еще в 80-ми, понятно – разработчикам «Кортежа» не на что было опираться. Все решения предшественника устарели бесповоротно. Говорят, и поэтому тоже к проекту не допустили, например, специалистов «ЗИЛа» и «ГАЗа» – опыт и традиции советского автопрома в данном случае посчитали скорее минусом, чем плюсом.

Поэтому «Аурус», а вернее «Единую Модульную Платформу», создавали с нуля. Опираясь на лучшие из имеющихся решений как отечественных, так и иностранных специалистов. Например, двигатели для «Ауруса» помогали создавать специалисты инжинирингового департамента «Порше». За полноприводную трансмиссию отвечали специалисты «Магна». Аккумуляторы гибридной силовой установки швейцарские. Ну и так далее…

Если раскручивать ниточку, окажется, что большинство основных компонентов ЕМП так или иначе имеют зарубежные корни. Само по себе это не зазорно. Создатели «ЗИС»-101, «ЗИС»-110 и «Чайки» ГАЗ-13 не стеснялись официально или не совсем официально использовать опыт зарубежных коллег. Учится и перенимать опыт не может быть стыдно.

Проблема в том, что «Аурус» очень быстро стал не только автомобильным, но и политическим проектом. Важно было показать, что российский автомобиль №1 – это прежде всего наша отечественная разработка. А уж какими средствами – уже другой вопрос.

Поэтому даже при запуске «Сената» в мелкосерийное производство локализация компонентов по заявлениям создателя превышала 50%, а к концу нынешнего года она должна превысить 80%. Для сравнения – еще в феврале 2022-го тот же показатель для «Лада» Vesta составлял 71%...

Выводы делайте сами.

«Аурус» – проект-долгострой, хотя машину для президента уже построили

Кроме зашкаливающего пафоса и верховного одобрения, еще одной характерной чертой проекта «Аурус» стало несоблюдение заявленных сроков.

Хотя никто никого не торопил. Понятно, что разработка с нуля нового автомобиля, а тем более целой платформы, работа очень серьезная. Но у всего есть пределы. Если считать годом начала проекта 2011-й, то спустя 12 лет можно констатировать – многое из обещанного до сих пор не выполнено.

Да, что-то уже можно пощупать, на чем-то можно поездить. Это касается прежде всего президентской версии автомобиля. Впервые официальную поездку на новом «Аурусе» Владимир Путин совершил на церемонии инаугурации 2018 года.

Важный момент: сборкой «Аурусов» для Кремля занимаются сами специалисты НАМИ. Товарные машины на продажу делают на предприятии в Елабуге

Сегодня духовные наследники «ЗИСов» и «ЗИЛов» превратились в основной автомобиль российского президента. Причем, в кортеже Путина не только бронированные лимузины «Сенат», но и обещанные автомобили сопровождения включая, например, минивэн «Арсенал».

Моделям линейки «Аурус» дают названия в честь башен Московского кремля. Вот откуда названия «Сенат», «Комендант» (внедорожник), «Арсенал» (минивэн)

Зато в потребительской части проекта расписание не выдерживается совсем.

Сначала покупателям обещали, что серийные «сенаты» поступят в продажу в 2019-м. Но в августе того года открылся лишь первый шоу-рум бренда в Москве, а сроки поставки товарных автомобилей сдвинули на два года. Зато сразу же скорректировали цены.

Шоу-румы «Аурус» со временем появятся не только в России, но и за рубежом. Планы по продаже российских элитарных автомобилей, например, на Ближнем Востоке по-прежнему в силе

Если первоначальный план предусматривал ценник в районе 6-7 миллионов рублей – во второй половине 10-х годов это территория «Мерседес-Бенц» S-класса, – то теперь цена выросла втрое. От 20 миллионов и выше – это уже заповедные угодья «Роллс-Ройс» Phantom!

Хотя реальность оказалась еще круче. В настоящий момент цена на 600-сильный «Аурус-Сенат» начинается с 36 миллионов... Если вам больше нравится «Комендант» – можете «сэкономить» три миллиона.

Внедорожный «Комендант» имеет шансы стать самым популярным в линейке «Аурус»

Для оценки всего проекта необходим необычайно широкий взгляд на вещи

Мудрейший из джедаев Оби-Ван Кеноби верно подметил – все в этом мире зависит от точки зрения. Оценка проекта «Кортеж»/«Аурус» в том числе.

Если вспомнить российскую историю амбициозных автомобильных стартапов с грандиозными провалами в стиле «ё-мобиля» или «Маруси», то «Аурус» тянет на тотальный успех. Пусть и не без трудностей и задержек в пути, но российский президент получил современный по конструкции, державный по внешнему виду, совершенно исключительный по статусу автомобиль. Теперь первому лицу государства нет нужды использовать для передвижения автомобиле с шильдиком «Сделано в Германии».

«Аурус» – это игра слов. Aurum, то есть золото, и Russia. Выходит «Золото России»

Скептики имеют право возразить – все не так. Можно сказать, что за деньги космических порядков построен автомобиль, который начал стареть еще в процессе разработки. При этом обещанные версии для простых покупателей обернулись пшиком. При цене от 36 миллионов «Аурус» едва ли ближе к народу, чем советские «ЗИЛы» и «Чайки».

Но даже футбольный матч может закончиться не только разгромной победой или разгромным поражением. На проблему можно взглянуть и под третьим углом.

Безусловно, «Аурус», который нам обещали в первой половине 10-х, и «Аурус», который мы видим сегодня, это не одно и тоже. Дело не в дизайне, не в техническом оснащении и даже не в проценте локализации комплектующих. Автомобиль просто получился в разы более дорогим и максимально недоступным. Это не очень хорошо.

При этом ресурсы, выделенные на проект, позволили создать сотни, если не тысячи рабочих мест. «Аурус» словно живой водой окропил застоявшийся организм НАМИ. Сегодня московский институт в куда большей степени отвечает статусу научно-технического флагмана российского автопрома, чем 10 лет назад. Деньги под «Аурус» уже сделали возможным рождение в стенах НАМИ других перспективных и, что важнее, куда более приближенных к обычным покупателям проектов.

Так что там говорил Пол Маккартни – «Пусть будет»?

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Родионов, Максим Богодвид, Евгений Одиноков, Антон Денисов, Дмитрий Астахов, Валерий Мельников, Сергей Гунеев, Сергей Ильин; globallookpress.com/MIT Russia/Twitter.com, Konstantin Kokoshkin/Russian Look, Kremlin Pool/Global Look Press; autowp.ru