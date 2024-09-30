Засилье китайских авто – навсегда, и не только в России. А ведь индустрию запустил СССР

Захват мира неизбежен.

Как быстро меняется наш автомобильный рынок! Пять лет назад мы удивлялись темпам которыми южнокорейские драконы «Хендэ» и «Киа» теснили в чартах российских продаж немцев и японцев. Искали и без труда находили причины крутого пике «Форда». Не понимали, как, несмотря на постоянное повышение цен, «Тойота» умудряется оставаться в топе.

Теперь это в прошлом. Реальность изменилась чуть больше, чем полностью. Сегодня мы пытаемся вызубрить названия всех брендов, входящих под зонтик «Чери» (Chery). Их семь, черт побери! Или уже больше?! Чертыхаемся, ошибаясь в произношении марок «Чанган» (Changan) и «Хавейл» (Haval). Испытываем культурный шок от технологичности и цен электромобилей от «Зикр» (Zeekr) и «Воя» (Voyah).

Засилье китайцев в России в первую очередь следствие санкционной политики так называемых недружественных стран. Ведь все европейские, японские, корейские и американские бренды официально ушли с рынка РФ или приостановили свою деятельность. Но это неважно. Безо всякой политики Китай давно уже стал главной автомобильной державой мира.

Звучит странно? Китай впереди Германии, Японии, США? Именно так, ведь факты – это нечто фактическое. Смотрите сами: в настоящий момент рынок КНР – номер 1 в мире по объему продаж. Китай еще и самый крупный производитель автомобилей. Крупнейший экспортер – теперь тоже Китай. Как и главный поставщик автомобилей в Россию. Это из последних достижений 2023 года.

Как относится к этому китайскому доминированию? Когда оно закончится? Можно ли со всем этим жить? Попробуем разобраться.

Своим рождением автопром Китая обязан СССР

Прогресс автомобильного Китая особенно впечатляет на фоне того, что каких-то 40 лет назад у нашего восточного соседа по сути не было рынка легковых машин как такового.

Поясню.

Допустим, первый китайский автомобиль – грузовик «Мин Шэн» 75 построили еще в период между мировыми войнами. Но лицензионная версия американского «Рилэй» S11B – это скорее просто важная веха, нежели реальное начало китайского автопрома.

Прототип первого китайского автомобиля – американский грузовик «Рилэй» S11B.

Первый массовый автомобиль в Китае появился только после Второй мировой. И младенчество автомобильной индустрии Поднебесной невозможно представить без Советского Союза.

Тем самым первым массовым автомобилем КНР стал «Цзефань» CA-30, то есть «Освобождение» – это лицензионная копия советского ЗИС-150. Первая, но не последняя. В облике «Нанкин» NJ130 читается образ советского трудяги ГАЗ-51. Седан «Дунфанхун» («Алеет Восток») BJ760 – переосмысленный вариант «Волги» ГАЗ-21. Военный внедорожник «Пекин» BJ212 многое позаимствовал у ГАЗ-69 и УАЗ-469.

Советский ЗиС-150, известный под прозвищем «Захар»? Нет, это его китайский клон «Цзефань» CA-30

«Волга» Юрия Деточкина в ярком окрасе? А вот и нет! Перед вами «Дунфанхун» BJ760, серийному производству которого помешало охлаждение советско-китайских отношений

Очень похоже на помесь ГАЗ-69 и УАЗ-469. Но это «Пекин» BJ212, вставший на конвейер даже раньше ульяновского вездехода

Обратите внимание – речь в каждом из этих случаев либо о грузовиках и автобусах, либо о машинах для военных и чиновников. С личным транспортом в Китае все было хуже. Гораздо хуже. Считайте, автомобилей в частной собственности долго не было совсем. Даже в середине 1980-х на шесть миллионов населения КНР приходилась одна легковушка в личном пользовании. Вдумайтесь: одна на шесть миллионов!

Перемены начались только в 80-х

В далеком теперь уже 1983-м «Америкэн Моторс Корпорэйшн» – четвертая по величине автомобильная компания США – подписала 20-летний контракт на локальный выпуск внедорожников «Джип Чероки».

Машина, с которой начиналась великая китайская автомобильная революция. Лицензионный Cherokee XJ первой половины 80-х.

Вскоре к «Эй-Эм-Си», открыв совместные предприятия, присоединились «Фольксваген» и «Пежо». На первых порах освоение китайского рынка шло медленно. Сказывались и низкий уровень жизни, и традиции местного населения, воспитанные на идеалах коммунизма, а не частной собственности.

Но лед все же тронулся. Реформы запустили рост экономики Китая и, как следствие, благосостояния рядовых граждан. Ну а объем местного рынка, как вы поняли, всегда был колоссальным. Представьте миллиард человек – за эту отметку население Китая впервые перевалило в 1982-м – которых нужно посадить на колеса!

Для лидеров мирового автопрома, давно насытивших рынки Америки, Европы и Японии, это стало королевским подарком. Вернее, казалось королевским подарком. Хлынувший в страну поток иномарок, китайские власти быстро обложили пошлинами. Это был намек. Хотите продавать автомобили в Китае – выпускайте их здесь же.

Локальное производство, впрочем, оказалось только частью еще более крупного и хитрого плана. В отличии от многих других изначально неавтомобильных держав, КНР не собиралась просто разрешить иностранным брендам собирать машины на своей земле. Китайцы жаждали большего. Они страстно хотели научиться у лучших представителей мирового автопрома производить автомобили самим. Учениками наши соседи оказались способными.

Для достижения своей цели китайцы не гнушались ничем

Изучать, перенимать опыт и технологии у более развитых стран и брендов, чтобы в один прекрасный день догнать, а затем и перегнать учителей – это вообще очень по-китайски.

Так было везде: от легкой промышленности до электроники. Бурный рост экономики КНР в других сферах как бы намекал – в автомобильной индустрии все пойдет по такой же схеме. От грубых копий к более совершенным продуктам.

Только вот автомобиль очень сложный объект для копирования. Куда сложнее ручки, плеера, фотоаппарата и даже компьютера. Хороший автомобиль – нечто большее, чем сумма всех его компонентов. Здесь многое решают нюансы дизайна и традиции инженерной экспертизы. Скажем, настройка управляемости – почти волшебство, невероятно сложная и тонкая субстанция, которую ведущие мировые автомобильные бренды оттачивали десятилетиями.

Сложные задачи только интереснее, хотя и дольше, решать.

На помощь китайцам пришла в том числе и восточная смекалка. Показателен эпизод в середине 90-х, когда в Китае на государственном уровне объявили тендер на создание нового массового автомобиля. Предложение приняли многие именитые компании. Свои проекты разработали и представили для изучения «Мерседес-Бенц», «Фиат», «Порше». В итоге забрав прототипы и поблагодарив всех участников тендера, китайская сторона… решила не называть победителя.

«Всего через пару лет в Китае появились модели, инженерные решения которых были скопированы с нашего прототипа», – разводили руками представители «Порше».

Тот самый проект народного «Порше» C88, за который с немцами так и не расплатились...

Цель оправдывает средства. Пусть переход от слепого копирования к достойным автомобилям занял чуть больше времени, чем изначально планировалось, но он в конце-концов состоялся.

И мытьем, и катаньем китайцы добились своего.

В чертах первого легкового «Чери» можно заметить испанский «Сеат» группы «Фольксваген». Копия была сильно хуже оригинала. Сегодняшний уровень «Чери» можно оценить, просто выйдя на улицу. Бренда «Сеат», к слову, больше не существует.

Сегодня китайские автомобили мало в чем уступают конкурентам с мировым именем

Это самое сложное из того, во что придется поверить.

В настоящий момент среднестатистический российский автолюбитель еще находится в стадии торга или депрессии. Отрицание и ярость позади, впереди только окончательное принятие неизбежного: китайцы научились делать автомобили.

В начале нулевых первые автомобили из КНР, приехавшие в Россию, воспринимались как анекдот или недоразумение. Топорный, бессовестно слизанный дизайн, ужасный фенольный запах в салоне, примитивные дорожные повадки, инженерные решения позавчерашнего дня. Вот собирательный портрет первых на рынке РФ «Чери», «Лифанов», «Джили» и «Грейтуоллов». Всего 20 лет спустя инженерный, дизайнерский и качественный уровень автомобилей китайских брендов принципиально не уступает европейцам, японцам, корейцам.

Это случилось не только потому, что китайцы долгое время копировали все лучшее у иностранцев. Важнее другое. Просто сейчас китайские автомобильные компании остаются китайскими только... фактом месторасположения штаб-квартиры.

Лидеры рынка вроде BYD и Changan, Dongfeng и Chery, GWM и SAIC давно превратились в международные компании. Здесь работают управленцы, инженеры и дизайнеры, в недавнем прошлом занимавшие такие же посты в «БМВ» и «Шевроле», «Мерседес-Бенце» и «Пежо», «Фиате» и «Порше». Ценные зарубежные кадры, погнавшиеся за длинным юанем – это не все. У китайских компаний нынче собственные исследовательские и дизайнерские центры по всему миру. Добавьте к этому прямую государственную поддержку, локальный рынок все еще не достигший стадии насыщения, сравнительно дешевую рабочую силу. Получается единственно верный и пугающий конкурентов из других стран ответ – китайский автопром еще не исчерпал возможности роста.

Пожалуй, они только входят во вкус.

На российском рынке Chery Tansuo 06 более известен как Jaecoo J7

Прямо сейчас китайская экспансия переключается на весь мир

Когда-нибудь в книгах по истории экономики санкции введенные против России назовут выстрелом в ногу как минимум для европейского, а возможно и для мирового автопрома. Дело не только в том, что все олдскульные бренды покинули рынок, который еще недавно был номером 2 в Европе. Важнее, кто и как заполнил образовавшийся вакуум.

Китайцы пытались закрепиться в России на протяжении двух десятков лет. Почти все это время получалось не очень. Зато оставленную конкурентами поляну они заняли сразу и с удовольствием. В 2023-м только суммарные продажи всех брендов «Чери» на рынке РФ достигли почти 120 тысяч автомобилей. И это даже без локального завода!

Почувствовав силу и уверенность, китайцы теперь не только усилят нажим на рынок РФ, но и устремятся дальше в Европу и США в том числе. Прямо сейчас BYD строит завод в Венгрии и Турции, а «Чери» ищет площадку в Италии. И это только начало.

Кстати, выпускать в Европе будут не автомобили с традиционными ДВС, а электромобили. В этой высокотехнологичной сфере китайские бренды тоже впереди планеты всей.

Хотя это уже другая история.

Три лучшие автомобиля из Китая, которые можно купить в России.

Очень субъективная точка зрения

Geely Coolray

Хорошо знакомый всем пользователям каршеринга, этот городской кроссовер подкупает максимальной «европейскостью» в дизайне, отделке и дорожных повадках. Над машиной работали многие дизайнеры и инженеры «Вольво» – шведская фирма принадлежит «Джили» – поэтому ощущение благородства возникло не на пустом месте. Для своих размеров Coolray дороговат, но покупатели готовы многое ему прощать. В 2023-м в российские продажи модели превысили 38 тысяч экземпляров.

Tank 300

Громкий дебютант прошлого года, Tank 300 пришелся ко двору в России. Это универсальный внедорожник с рамой, брутальной внешностью и двумя типами полноприводной трансмиссии – есть простенький part-time 4WD, но есть и более удобный в эксплуатации TOD (Torque-on-Demand). Машина опять же недешевая, но по балансу ездовых качеств – одно из лучших предложений в классе. Поклонники японского автопрома, конечно, скажут, что это не Prado. Конечно, нет. Но Tank 300 принципиально уступает маститой «Тойоте» в 150-м кузове лишь удобством багажника.

Voyah Free

Премиальный бренд гибридов и электричек, очень быстро оброс лояльной аудиторией в России. У моделей «Воя» есть свой выраженный стиль и четкое представление о том как должен быть сделан и оснащен автомобиль подобного сегмента. Сравнивать его напрямую с европейскими или японскими конкурентами не слишком корректно. Но если хотите, возьмите для референса «Ауди» или «Лексус». Для своего статуса, мощности – аж 490 л.с. – и уровня нафаршированности кроссовер Voyah Free даже стоит недорого. Всего два «кулрея» получается.

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Фото: Gettyimages.ru /Bettmann, Shi Kuanbing/VCG, Costfoto/NurPhoto; РИА Новости /Кирилл Брага; East News /AP Photo/Neal Ulevich, FeatureChina via AP Images, AP Photo/Tatan Syuflana, AP Photo/Greg Baker; global.geely.com ; voyah.com.cn ; «Чери»international.com ; porsche.com/ ; faw.com ; porsche.com/ ; commons.wikimedia.org