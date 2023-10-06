Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Прошлогодние «Лейкерс» – недооцененный феномен. Что странно, ведь все, происходящее с этой командой, автоматически получает +100 к важности в глазах публики. Но именно феноменальность предыдущего сезона «озерников» как будто обсуждается недостаточно. А тем временем вопрос «что это было» кажется достаточно важным и в преддверии нового года.

Тогда они начали с 2 побед в 12 матчах и болтались внизу таблицы вплоть до дедлайна с 25 победами и 30 поражениями. А потом произошли обмены, и концовку сезона «озерники» забрали с показателем 18-9, это 66,6% побед: если переложить такой процент на весь сезон, это курс на 54 выигранных матча. При том, что большую часть этих игр пропустил Леброн Джеймс .

Дальше через сито плей-ин «Лейкерс» пролезли в первый раунд, а потом добрались и до финала Запада. Это не дичь уровня «Хит», но это значительная трансформация. И хотелось бы понять, насколько она реальна и переносима на новый сезон, а насколько это стечение обстоятельств в духе странного соотношения штрафных бросков в регулярке и удобной (не говорю «легкой», но удобной) сетки плей-офф.

Чтобы с этим разобраться, давайте отмотаем назад и посмотрим, что же происходило с прошлогодними «озерниками».

Как «Лейкерс» спасли сезон

Как уже говорилось, начали «озерники» так себе.

Уэстбрук внезапно не вписывался в команду, где нельзя постоянно держать мяч, зато неплохо бы хоть немного попадать. Не менее важную роль играли травмы (по очереди вылетали то Леброн, то Дэвис), которые особенно болезненно били по команде с не самым сильным составом. А на фоне падения результатов и странной ситуации с ролью Уэстбрука, в раздевалке начались проблемы (по крайней мере, так говорят, кто-то даже вероломно сомневался, что все игроки «Лейкерс» искренне радовались за рекорд Леброна).

Пелинка убил сразу нескольких тараканов одним ударом шлепанца. Он избавил Расса от мучений и выписал ему билет на свободу да еще получил за него и пик Вандербилта, Бизли и Расселла. Проблемы Уэстбрука больше нет, проблемы с глубиной больше тоже нет (до этого они еще выменяли Хатимуру). Хатимура и Расселл далее будут играть в каждом матче плей-офф, Вандербилт появится в 15 из 16, и даже Бизли, который там мало кому запомнился, какие-то минуты в играх навылет получал.

После обменов Уиндхорст называл «Лейкерс» топ-6 составом в конференции, за что был высмеян, ибо «озерники» тогда все еще шли ниже 50%. Но усиление было действительно значимым, «Лейкерс» получили приличных баскетболистов в большом количестве.

Команда прибавила в работе на щитах (особенно на чужом) и стала пачками зарабатывать штрафные, потому что все подряд без устали лезли к кольцу (хотя конспирологи придумают еще пару причин). В работе на щитах явно помог Вандербилт, а вот в работе по поиску штрафных важную роль сыграл внезапно вознесшийся Ривз. Собственно, именно его превращение в разыгрывающего с нормальной нагрузкой, приличной реализацией и способностью очаровывать судей позволило пережить вылет Леброна. 16 очков, 5 ассистов и 6 штрафных за матч в последних 27 матчах сезона (до этого – 10 очков, 2 передачи и 3 штрафных при минутной разнице в игровом времени). Меньше 9 бросков с игры, зато 6 штрафных, это 0,68 штрафного на 1 бросок с игры, такое соотношение даже Хардену в лучшие годы не снилось, бородатый и до 0,60 не добирался. В том, что Ривз – добротный умный игрок, сомнений, в принципе, не было, но в концовке сезона он вышел на принципиально более высокий уровень и стал настоящим боллхэндлером-креативщиком. И учитывая то, что он потом творил в плей-офф, это не случайность.

Внешние усиления и внутренний прогресс на фоне относительно слабого расписания позволили «озерникам» мощно завершить регулярку.

Как команда из плей-ин добралась до финала конференции

В плей-офф у «Лейкерс» была ярко очерченная тактика, логично отражавшая сильные и слабые стороны команды.

В защите все сводилось к гению Дэвиса: его способность оборонять кольцо натурально формировала план на игру соперника. «Так, ну в «краске» у них сами понимаете, так что...» «Мемфис» и «Уорриорс» редко шли под щит против «Лейкерс» и на протяжении целых серий пытались выковырять Дэвиса из-под кольца всеми доступными методами. Иногда получалось, но по большей части обе серии были задоминированы защитой Дэвиса, он просто соперников легких очков из-под кольца.

За периметр отвечали Шредер с Вандербилтом, которые обычно защищались на мяче. Без мяча неплохо бегал за шутерами Ривз. Это собственно и позволяло частенько держать Дэвиса поглубже: на периметре оборона не проваливалась.

В атаке у «озерников» не было ярко выраженной первой звезды.

Дэвис нестабилен как атакующая опция. А Леброн явно был не готов играть каждый матч на том уровне, который мы привыкли ассоциировать с ним в плей-офф. Хотя он, конечно, разгонялся от серии к серии: с «Мемфисом» можно вспомнить одну концовку, с «Уорриорс» – уже пару матчей, а против «Денвера» Леброн пытался быть Леброном плюс-минус во всех четырех играх.

Стабильной первой звезды не было. Но была куча боллхэндлеров и опций. Расселл, Ривс, Хатимура, Уокер, Леброн, часто «Лейкерс» выпускали сочетания с Дэвисом и 3-4 боллхэндлерами. В итоге сопернику негде было спрятаться, тут некуда приткнуть слабого защитного игрока. Бонусом шло то, что такой подход стабилизировал атаку: креативщиков столько, что в каждом матче кто-нибудь да выстрелит. То Хатимура решил дать огня, то Ривз концовку зарешал, то ДиЛо накидал 31, то Лонни Уокер решил, что настало его время, и это не говоря о Леброне с Дэвисом. Всегда что-то проявлялось, и у Хэма была очень хорошая чуйка на то, когда и кому довериться.

И третьей важной чертой «Лейкерс» было грамотное, если не сказать циничное, распределение ресурсов. План на каждую серию был такой: забираем первый матч в гостях, после этого вторая игра нам не нужна. Потом забираем обе домашние встречи, ведем 3-1 и отдаем пятый матч, он не нужен, в шестой игре дома все закроем.

Конечно, команды всегда хотят побеждать. Но «Лейкерс» проиграли вторую игру «воинам» в 27 очков, пятую – в 15, с «Мемфисом» – минус 10 и минус 17. И это выглядело так, как будто они знают, что не могут вкладываться по полной в каждом матче: Леброн староват и не совсем здоров, да и с Дэвисом всегда что-то. И тогда нельзя стрелять вхолостую, нельзя давать большие минуты и большую нагрузку лидерам и в итоге проиграть встречу.

Собственно, поэтому я до сих пор верю, что серия с «Уорриорс» могла бы закончиться совсем по-другому, если бы Лонни не накидал в 4-й, и вместо 3-1 после четвертого матча счет стал бы 2-2, и весь расчет полетел бы к чертям. Однако в первых двух сериях все работало: «Лейкерс» забирали те матчи, которые хотели забрать.

А полетело все к чертям чуть позже: в серии с «Наггетс», которые отказались отдавать первый матч, нарушив всю схему. Дальше «озерники» цеплялись за каждую встречу, но каждый раз уступали в концовке.

Защита «Лейкерс» в финале Запада все еще работала, и эта схема с Хатимурой против Йокича и Дэвисом в роли страхующего действительно местами создавала проблемы для атаки «Наггетс». Ничего непреодолимого, и матчи в итоге все равно зачастую получались результативными, но «Денвер», по крайней мере, почувствовал сопротивление «Лейкерс».

А вот впереди у «озерников» были трудности. Часто «Наггетс» могли отработать в подстраховку и не давать выгодные для соперника размены, при этом вроде никто и не открыт. У «озерников» с Дэвисом, Шредером (или Вандо) и переставшим попадать из-за дуги Леброном (26% на 6 попытках в плей-офф) просто не хватало пространства, они не могли нормально растянуть защиту соперника. Это не сильно мешало в первых раундах: «Мемфис» без «больших», относительно мелкие «Уорриорс» с травмированным Уиггинсом – их можно было тупо задавить габаритами и атлетизмом, но с «Наггетс» это уже не работало. Чтобы креативить в таких условиях, нужна была реальная суперзвезда (да и это бы ничего не гарантировало), но ее в составе не нашлось. Леброн пытался – не сдюжил. Как результат, у «Лейкерс» не получалось стабильно придумывать хорошую атаку в концовках, а у «Денвера» с их настоящей суперзвездой и пространством (пусть не идеальным, но достаточным) – получалось .

Насколько реально повторить или улучшить прошлогодние результаты?

Нельзя сказать, что «озерники» в прошлом сезоне прыгнули выше головы или сделали невозможное.

Конечно, полностью переносить их прошлогодний 54-победный курс на новую регулярку не стоит.

Во-первых, там было не самое сильное расписание.

Во-вторых, «Лейкерс» нужны были эти победы (сейчас, если «озерники» будут идти на 54 победы, они просто сбавят ход, потому что ни к чему им гнаться за космическими результатами в регулярке).

В-третьих, ЭйДи на том отрезке почти не пропускал матчи, а он системообразующий и незаменимый игрок в этой команде, а при этом здоровьем не отличается.

Играть весь сезон так, как они играли в концовке прошлой «регулярки», «Лейкерс» не будут. При этом у них приличная команда, и 46-48 побед для них – вполне достижимая планка. Исторически на Западе это не гарантирует даже попадания в топ-6, но в прошлом году с таким результатом можно было стать четвертой командой конференции.

Сейчас конторы дают им как раз 4-й посев в конференции и 48,5 победы . Прямо верить этому не стоит: «Лейкерс» почти всегда выдают «низ», потому что команде с большого рынка завышают тотал, но побед 47 они вытянуть более чем способны. При этом основной группе конкурентов дают тотал в районе 44,5 победы, «Лейкерс» должны быть выше этого и обогнать пелотон. Прямое попадание в плей-офф – это вполне реальная цель, возможно – даже преимущество своей площадки в первом раунде.

По поводу результатов в плей-офф можно сказать, что год назад им повезло с сеткой, мол, «Мемфис» с «Уорриорс» были удобными соперниками, и это отчасти правда.

Для «Лейкерс» важно держать Дэвиса под кольцом в защите и иметь возможность давить габаритами в атаке. Против тех, кто позволяет так играть, у «Лейкерс» будут хорошие шансы. Против «Денвера» – шансов не будет, против «Финикса» – вероятно, тоже, потому что защищаться против них не получится, а в перестрелке с открытым забралом у «Санс» тупо больше огневой мощи.

Иными словами уровень игры прошлогодних «Лейкерс» в плей-офф воссоздать должно быть реально. А вот результаты команды, играющей на таком уровне, будут сильно зависеть от того, какие именно соперники будут им попадаться .

Так же нужно сказать, что «озерники» с тех пор несколько трансформировались.

Повлияли ли эти изменения на перспективы «Лейкерс» в плей-офф?

Возможно.

Возможно, если Винсент окажется важным приобретением. Против «Денвера» «Лейкерс» не могли толком выпускать Расселла из-за его проблем с защитой, а Шредер в свою очередь создавал проблемы самим «Лейкерс» в атаке. Может ли Винсент стать таким балансирующим всю систему элементом, который и в защите хорош, и бросать будет надежно? Если опираться на предыдущий сезон, то нет. А вот если смотреть только на прошлый плей-офф, основания для оптимизма есть.

Плюс можно верить в увеличение креативного потенциала.

Принс может оказаться играбельнее Бизли, и тогда «Лейкерс» смогут чаще выпускать продвинутого шутера.

Вуд даст дополнительную опцию впереди.

Но главное, Леброн, залечивший травму, может дать больше, чем год назад. Да, это подло требовать от Джеймса подвигов в его возрасте, но других путей к успеху у этой команды нет.

Представить, что «Лейкерс» будут чуть сильнее в играх навылет, можно.

Проблема, правда, в том, что даже со здоровым Леброном у «Лейкерс» весьма часто не будет лучшего игрока в серии. И это накладывает ограничения на дальность похода. У двух лучших команд Запада будет существенное преимущество в серии с калифорнийцами, а, возможно, нарисуется кто-то еще («Клипперс» выздоровеют или «Уорриорс» провернут правильный обмен).

Могут ли «Лейкерс» просесть по сравнению с прошлым сезоном?

По этому поводу есть набор базовых тезисов, которые в основном выглядят притянуто.

● Они накупили «больших», чтобы Дэвису не приходилось играть центра, а «Лейкерс» хороши как раз когда Дэвис играет центра.

Вы видели этих центров? Вряд ли они будут играть много, это скорее для того, чтобы в минуты отдыха ЭйДи смоллбол не был единственным вариантом. Хотя пара Вуд-Дэвис может и неплохо сработать.

● Теперь все знают, что Ривз – звезда, ему никто житья не даст.

Остин не дикий атлет и играет головой. Возможно, со временем к нему действительно приноровятся. Но пока у «Лейкерс» есть Дэвис и Леброн, на Ривзе концентрироваться не будут (даже если и стоило бы). Плюс под ним еще несколько атакующих опций: от Расселла до Вуда.

Тут слишком много народу, чтобы переживать из-за одного Ривса. В плей-офф реально атлетичный винг с временем на подготовку может подкинуть Остину проблем, но опять же это нужно, чтобы в команде было два атлетичных винга, потому что там еще Леброна нужно держать.

В регулярке же Ривзу вряд ли что-то грозит.

● Они все травмируются.

Как говорил доктор Геллер: не буду тебе врать, такая вероятность есть. И определенный откат возможен.

Да, Леброн в «Лейкерс» предпочитает играть не больше 56 встреч за сезон (если только ему не дают карантинный отдых посреди регулярки). Но он и в прошлом сезоне этого курса придерживался.

Дэвис же год назад провел 56 матчей, при том что в среднем за «Лейкерс» он играет меньше 50 встреч за сезон (194 за 4 года). Прогнозировать, сколько именно матчей пропустит ЭйДи, разумеется, нельзя, но при оценке легитимности прошлогодних результатов, нужно иметь в виду, что тогда он выходил чаще, чем обычно. При этом у этих «озерников» уже есть приличный состав со старта сезона, то есть к потенциальным травмам они и готовы теперь лучше.

В общем, ожидать от «Лейкерс» реального спада не приходится, если не случится какой-то дичи, но на то она и дичь, что закладываться на нее не стоит.

У «Лос-Анджелеса» классная команда, которая должна уверенно пройти по регулярке и попасть в плей-офф напрямую.

Что же касается игр на выбывание, «озерники» там не в группе топовых претендентов от Запада и без какого-то большого обмена в эту группу не попадут. Однако быть интересной, сильной и неприятной для соперников командой им вполне по силам .

И да, если сетка будет удачной, такие коллективы могут доходить и до финала конференции, там за последние несколько лет играли не только прошлогодние «Лейкерс», но и «Блейзерс», «Мэвс», «Хоукс» и вообще все, кроме Эмбиида.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Kevork Djansezian