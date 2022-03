Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф

Исторически Демар Дерозан – достаточно противоречивая фигура. Он очень талантливый бомбардир, но с большим количеством провалов в плей-офф. В какой-то момент он был вероятно лучшим вторым номером в НБА, но при этом его команды играли эффективнее, когда Дерозан не присутствовал на паркете (что отчасти оправдывалось относительно сильными скамейками в его командах).

Его средние полюбились олдскульщикам, но бесили аналитиков.

В последние годы он как бы боллхэндлер, но не совсем разыгрывающий.

Как бы второй номер, но должен много играть на мяче, потому что игра без мяча накладывает высокую нагрузку на бросок, а трешки у него никогда не было.

К непонятной роли в атаке добавляются проблемы в защите. И в итоге не ясно, как со всем этим добром можно построить побеждающую команду. Особо остроумные даже называли Дерозана Монтой Эллисом без скутера.

Однако в этом сезоне Демар переродился. После трех бессобытийных лет в «Сперс» и вылетом из пула заметных игроков Дерозан не просто вернулся в основу Матча звезд, но и впервые в карьере претендует на попадание в топ-5 претендентов на MVP, попутно сокрушая рекорды Чемберлена. Его «Буллс» превосходят все ожидания, а сам Демар наконец вывел в положительные значения свое влияние на команду: «+/-» «Буллс» с Дерозаном на паркете намного лучше, чем с Дерозаном на скамейке.

Что происходит?

Дерозан – лучший в НБА по средним

Дерозан – один из главных адептов «устаревшего» баскетбола, предпочитающих массу атак со средней дистанции. Это зона его террора. Он отлично работает на ногах, он – бог ложных показов и за счет этого всегда находит возможность для броска. Кроме того, Дерозану и не нужно много места, чтобы выпустить мяч, сам бросок отточен до предела, и формально сложные попытки залетают только так. Вместе это создает мощнейшую и неудержимую опцию впереди. Демар найдет и попадет свой бросок, это неизбежно.

DeMar DeRozan and the art of the midrange jumper: pic.twitter.com/lDH1LYAg8i — InsideHoops.com (@InsideHoops) February 17, 2022

DeMar DeRozan sweet move and hits the jumper pic.twitter.com/73wOftesom — hoops bot (@hoops_bot) November 16, 2021

Возможно, в какой-то степени Дерозану помогает и то, что сейчас лига не слишком готова противостоять средним, этот пункт – последний в списке приоритетов при защите пик-н-роллов (а они составляют больше 40% атак Демара). Понятно, что соперники знают о любви Дерозана к средней, но по регулярке редко есть возможность как следует подстроить свою защиту под один матч с конкретным оппонентом. А стандартные оборонительные модели, нацеленные на что угодно, кроме защиты средней, против Дерозана не работают.

I don’t get why it took NY so long to figure Derozan out. He’s a great offensive player, capable of hitting tough shots, but he also has his spots. He’s shot over 2x as many shots from the midrange as <5 feet. You cannot just let him walk into a FT line jumper. That’s his spot. pic.twitter.com/ZywpYWz6LM — The Strickland (@TheStrickland) December 3, 2021

Но вряд ли это имеет большое значение в успехе Демара в этом сезоне. Потому что Дерозану как будто плевать на защиту. Что это, хороший бросок что ли?

Sweet fadeaway jumper in crunchtime for DeMar DeRozan 👏pic.twitter.com/vPq5uKdjTL — Bulls Nation (@BullsNationCP) December 20, 2021

Или это:

DeMar DeRozan delivers again! 😱 DeRozan hits a clutch midrange jumper for the Chicago Bulls to beat the Atlanta Hawks 112-108. #NBA #Bulls pic.twitter.com/nKgPKbN7Tu — For Future Considerations (@PodcastFFC) February 25, 2022

Дерозан бросает 20 раз за матч. Из них больше 13 классифицируются сайтом НБА как «плотно опекаемые» или «очень плотно опекаемые». Больше только у Дюрэнта (порядка 14). Ключ к успеху Демара не столько в поиске хороших бросков, сколько в возможности стабильно попадать плохие броски.

Демар всегда был хорош на средней, а его показатели реализации в последние годы, как правило, заметно превышали средние значения по НБА. Но в этом сезоне его бросок выглядит каким-то сверхъестественно смертоносным. 47% с дальней средней, 55% со средней средней. Для контекста: средние показатели НБА на этих дистанциях – 40% и 43% соответственно.

Есть полное ощущение, что Дерозан не мажет.

И тут, конечно, имеет место определенная иллюзия. При том, что средние не особо эффективны в пересчете на очки за бросок, они все еще залетают в цель чаще трешек. Реализация трехочковых в НБА сейчас чуть меньше 35%, 3 очка с 35% точности это 1,05 очка за бросок. Реализация средних, в зависимости от конкретной дистанции, это 40-44%. Два очка с 44% точности – это 0,88 очка за бросок. Разница по эффективности огромна. Даже если мы посмотрим только на трехочковые с ведения, там средняя реализация по лиге в районе 32%, это 0,96 очка за бросок. Трешки безоговорочно эффективнее. Но залетают в цель они реже, и игроки, которые берут больше средних, на глаз выглядят более точными. Поэтому Дерозан, который «проводит потрясающий сезон и вообще не мажет», выдает eFG% 53,3, а Карри, который «разучился бросать», выдает eFG% 54,4%. Фактически это 1,066 очка за бросок против 1,08 очка за бросок. Если же мы берем просто процент с игры, который не учитывает то, что трешки приносят в полтора раза больше очков, то окажется, что Карри попадает меньше 43% своих бросков, а Дерозан – больше 51%, что делает большую разницу «на глаз» и оставляет принципиально иное впечатление от игры.

Визуально Дерозан выглядит лучше, чем он есть статистически, это нужно иметь в виду. Но это не значит, что статистически он не крут. С точки зрения эффективности его eFG% в 53 пункта – второй лучший результат в карьере, и это при второй по масштабу нагрузке в карьере (больше 20 бросков за матч). Точнее Дерозан бросал только в свой второй сезон в «Сперс», больше он бросал только в 2017-м. При этом естественно, эффективность в 2017-м была намного ниже, чем сейчас (eFG% ниже 48 пунктов), а в «Сан-Антонио» была совсем другая нагрузка (порядка 15 бросков за игру). Это с запасом лучший сезон в карьере Дерозана с точки зрения соотношения нагрузки и эффективности.

И совсем не обязательно сравнивать Дерозана с ним же самим прошлых лет. Посмотрите на других топовых скореров НБА: Эмбиид, Янг, Тейтум и Лука выдают более низкую эффективность по eFG%. Демар выдает хорошую реализацию по любым меркам. При запредельном количестве математически неправильных средних и втором по сложности сопротивлении в НБА это создает потрясающую картину, от которой невозможно оторваться.

Но средними все не ограничивается.

Это дополняют штрафные, навыки ассистента и минимум ошибок

На самом деле, эффективность атаки Дерозана еще выше, чем описано в предыдущем пункте. Потому что не все упирается в реализацию с игры.

Во-первых, Демар никогда не теряет мяч. Ни разу в карьере он и близко не подбирался к 3 потерям за матч по сезону, худший показатель – 2,6. У звезд с большой нагрузкой эта цифра, как правило, заметно выше 3. И да, Дерозан – не гелиоцентрическая фигура, он не доминирует на мяче так, как некоторые суперзвезды, большое количество потерь которых можно объяснить более объемной ролью в атаке. Но даже если сравнивать Дерозана с теми, кто не слишком много возится с мячом, то увидим, что и по их меркам Демар ошибается крайне редко: Стэф, Эмбиид, Яннис, Тейтум – все они теряют мяч чаще.

Во-вторых, Дерозан всегда умел зарабатывать штрафные. Его показы стабильно поднимают соперника в воздух, и там можно искать контракт. В этом сезоне НБА несколько поменяла правила для таких моментов, и товарищи типа Дерозана могли ожидать понижения числа штрафных. Но Дерозан выстоял и по-прежнему зарабатывает фолы.

Here’s an example of what will still be a defensive foul this year. Mobley jumps at the pump fake and lands on DeRozan without DeRozan needing to step forward in an abnormal manner to create the contract. pic.twitter.com/linuXA4pFR — Nate Duncan (@NateDuncanNBA) October 6, 2021

Важно иметь в виду, что когда защитник выпрыгнул на замах, прыгать ему навстречу в поисках фола теперь считается неправильным (хотя местами это все еще свистят в пользу атакующего игрока). Но прыгнуть вертикально вверх можно, это считается нормальным бросковым движением. И, если оппонент так разогнался, что все равно влетел в тебя, хотя ты прыгал вверх, а не ему навстречу, это фол в защите. Как по мне, баскетбола тут все еще мало, хоть ситуация и стала лучше. Так или иначе, Дерозан по штрафным не просел. Демар попадает очень трудные броски, и чтобы реально ему мешать, нужно быть +/- под кожей Дерозана. При такой плотности контакта избежать крайне сложно, и скорер этим конечно пользуется.

TS% (показатель учитывающий точность и ценность всех бросков, включая штрафные) у Дерозана 59,9%. По этому показателю он уже обгоняет не только Тейтума, Луку и Янга, но и опережает Карри, Морэнта и Митчелла (это не случайно отобранные звезды, это все топ-10 скореры НБА). Правда, Эмбиид бросает еще больше штрафных, и тут он Дерозана обходит, в отличие от ситуации с eFG%. Но Демар все еще лучше по эффективности шестерых игроков из числа 10 лучших бомбардиров НБА.

Это критические для эффективности атаки параметры. Не теряй мяч, чтобы не лишаться владений. И зарабатывай штрафные, потому что это лучшее атакующее оружие в баскетболе. Дерозан хорош в них, и был хорош всегда.

К этому добавился и поступательный прогресс в розыгрыше, случившийся в последние годы. Часто говорят, что это следствие командировки в «Сан-Антонио», но, если помните, начинал разыгрывать Дерозан еще в «Торонто». Именно с «Рэпторс» он впервые пробил 5 передач в среднем за матч, именно там его становление как плеймейкера началось, хотя в «Сперс» это дело еще больше прокачали.

И сейчас это оказывается крайне важно, потому что Дерозан превратился в эту неудержимую и неадекватно эффективную опцию. А, если мы не можем его остановить, значит, давайте кинем под него двоих и просто заставим отдать мяч. Однако нынешний Дерозан готов к таким мерам защиты. Он читает сдваивания, видит подстраховку, и, если слишком агрессивно на него стягиваться, он накажет.

Still thinking about this pass from DeRozan last night: pic.twitter.com/bVpl5Eg1sp — Elias Schuster (@Schuster_Elias) January 31, 2022

Демар все еще не то чтобы плеймейкер высочайшего уровня с гигантской ролью в розыгрыше. Это не Лука и не Йокич. Но Дерозан – хороший пасующий, бросаться на него всей толпой нельзя, и это упрощает ему жизнь в роли забивалы.

Дерозан – король решающих минут

Дерозан в этом году – один из главных клатчеров НБА. Он – 5-й по TS% в клатче среди людей с высокой нагрузкой и 3-й по нагрузке среди людей с высокой реализацией. В лиге нет никого, кто обгонял бы Дерозана по обоим параметрам.

Игра Дерозана максимально подходит для концовки. Ты даешь ему мяч, он находит свой бросок и попадает его. Ему не нужен заслон, его не нужно заигрывать, просто дай ему мяч и отойди. Это такая хрестоматийная опция под концовку.

Важно сказать, что отношение к любимым Дерозаном средним в клатчевые минуты резко меняется. Потому что по дистанции матча математика сделает свое дело (как правило), и более правильные броски должны приносить больше очков. А в концовке никакой дистанции уже нет. У тебя эти 1-2-3 владения, и тут на первый план выходит не статистическая полезность бросков (сколько целых и десятых долей очка он приносит в среднем), а старая добрая возможность попасть мячом в кольцо. Если ты летишь 1 очко, тебе нужно забить в ответной атаке. И да, средние попадаются с более высоким процентом, чем трешки, и средние не так опасны в плане потерь, как проходы. Это даже не дерозановские расклады, это уже приняла вся лига.

Дерозан, который на средней божит весь матч, отлично подходит и для того, чтобы попадать эти броски в концовках. Тут можно вспомнить и «Финикс», который потрясающ в концовках и тоже сильно уповает на средние.

Конечно, он бросает не только средние. Все мы помним те два победных броска подряд против «Индианы» и «Уизардс», оба трехочковые. Демар за весь сезон попал 38 трехочковых, 2 из них выиграли матч под сирену. Но по сезону у Дерозана 26,6 броска с игры за 100 владений, 2,4 из них – трешки. В клатче у Демара 30,2 броска за 100 владений, и только 1,3 из них – из-за дуги. Общая нагрузка растет, количество трехочковых при этом падает, то есть понятно, что дальнобойная часть атаки Дерзана в конце еще больше сокращается.

Зато чуть растет доля очков, набираемых со средней. А главное – увеличивается количество штрафных (с 10 до 24 за 100 владений). В концовке Демар еще больше уповает на свои элементы, что логично.

На что с таким игроком в составе могут претендовать «Буллс»

Окей, Дерозан неудержим. Он попадает снова и снова, а его «Буллс» – в топе таблицы. Что насчет амбиций? Уже можно закупаться чемпионскими сигарами?

Прямо сейчас у букмекеров «быки» 9-е в списке претендентов на титул. Это между «Бостоном» и «Мемфисом». В «Буллс» сложно верить в контексте плей-офф. Возможно, дело во мне, мне и в контексте регулярки в них сложно было верить. И все же причины у такого недоверия вполне существенные.

1. У «Чикаго» нет крупных вингов, способных прилично защищаться. Будут огромные проблемы с опекой всяких Тейтумов, Яннисов, Дюрэнтов, черт, да их на днях очень неплохо пощипал Галлинари. Это проблема состава, она никак не решается на данном этапе сезона. Можно верить в Уильямса, но непонятно, вернется ли он, в какой форме он вернется и по силам ли ему на второй год в НБА тянуть такую роль.

2. Вучевич всегда будет накладывать заметные ограничения на защитный потенциал команды. Никола не особо подвижен и не то чтобы хорошо защищает кольцо. Это тот формат центров, которые в плей-офф становятся малоиграбельными, но Вуч важен для атаки, и играть будет.

3. Есть очевидный недостаток избытка бросающих краев. Грин и Браун попадают нестабильно. Досуму дает хороший процент, но очень избирателен в выборе момента для броска, его зачастую можно оставлять неприкрытым, и он не накажет. Джонс тоже 100 раз подумает перед тем, как бросить. Вуч приемлемо бросает по меркам центра, но и близко не снайпер (30% из-за дуги по сезону). Даже с возвращением Болла и Карузо (а Алекс из-за дуги тоже не блистал), наскрести хорошо бросающую ротацию будет трудно. Все это даст сопернику возможности для подстраховки, и проблемные моменты уже заметны при игре против хороших защитных команд. В плей-офф, когда у оппонента будет возможность разобрать твою игру по косточкам, это станет еще болезненнее. Вероятно, в какой-то момент придется выбирать между броском (Уайт) и защитой (не Уайт), а это никогда не хорошо.

4. Против хороших команд «Буллс» играют фигово. У «быков» 2 победы и 13 поражений в матчах с командами, у которых процент побед выше 60. 12 побед и 17 поражений в матчах с командами, у которых процент побед выше 50. Зато 27-6 в матчах с мертвечиной. Но в плей-офф эта мертвечина не попадет.

5. Собственно Дерозан.

На первый взгляд, Дерозан – особенно, нынешняя его версия – максимально подходит для плей-офф. Его независимость от обстоятельств, способность самостоятельно находить броски в сложных ситуациях и логичный успех в клатче – все это то, что в плей-офф должно работать. Но игры на вылет – это другое. Тут есть возможность адресно готовиться к конкретному оппоненту и перекрывать именно то, к чему он привык.

Показы Демара будут работать в разы реже против соперников, которые играют с Дерозаном третий раз за неделю.

Команды будут модифицировать оборону и активнее перекрывать среднюю. «Чикаго» в последней пятерке как по доле очков набираемых из «краски», так и по доле очков, набираемых из-за дуги. В регулярке это нестандартная команда, к которой нет времени подготовиться, но в плей-офф у клубов будет возможность сместить акценты и адаптировать оборону, перекрыв то, что любят именно «Буллс». Да, Дерозан и так бросает средние с серьезным сопротивлением, но мешать будут еще активнее.

И потом, Демар все еще минусовый защитник. Когда атакующая нагрузка вырастет, игровое время поднимется, как на это отреагирует не самый молодой игрок? Вряд ли его защита станет лучше. А соперник будет долбить в Демара гораздо активнее, чем сейчас.

Все это подтверждается историей невыразительных выступлений Дерозана в плей-офф, где его эффективность проседала, а влияние на результат сложно было назвать положительным. Да, нынешний Дерозан лучше, вряд ли он провалится до уровня 39% с игры, но представить, что он заметно просядет, достаточно легко.

Это то, из-за чего Дерозан все еще остается противоречивой фигурой: отличная игра в регулярке, но смутные индивидуальные и командные перспективы в плей-офф. И этот сезон для Дерозана – шанс расставить точки. Потому что его регулярка – это что-то восхитительное, и это факт, который уже свершился. Фундамент заложен. Если за этим последует мощный поход в плей-офф, представление о Демаре может измениться навсегда. На кону место в истории.

Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports, Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports, John E. Sokolowski-USA TODAY Sports, Matt Marton-USA TODAY, Rhona Wise-USA TODAY Sports