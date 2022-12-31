Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро

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Свершилось – Роналду перешел в «Аль-Наср». Знакомимся с клубом, в котором португалец проведет ближайшие годы.

Изначально «Аль-Наср» был любительским, профессиональным его сделал принц Саудовской Аравии

«Аль-Наср» создали в 1955-м. На арабском языке «аль-наср» означает «победа», поэтому такое название что-то вроде местного «Спартака» – встречается у каждой третьей команды. Цвета – желто-синие, символизируют песок и море Аравийского полуострова.

Первые 15 лет «Аль-Наср» существовал очень скромно. Игры и тренировки проходили на обычном поле на окраине Эр-Рияда. Рядом был небольшой сарай – там хранились мячи и форма. Все изменилось в 1960-м, когда «Аль-Наср» зарегистрировали в Генеральном президентстве по делами молодежи – клуб получил профессиональный статус.

Президентом «Аль-Насра» стал принц Саудовской Аравии и сын короля Сауда – Абдуррахман ибн Сауд Аль Сауд. Он добавил на логотип корону (все-таки клуб стал королевским) и щедро инвестировал в развитие. В 1963-м «Аль-Наср» пробился в элитный дивизион, в 70-е и 80-е четырежды выигрывал чемпионат, собрал пять Кубков короля и два Кубка принца.

Есть и историческое достижение – это первый представитель Азии на клубном чемпионате мира. В 1999-м «Аль-Наср» оформил королевский дубль: выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок Азии. В 2000-м его позвали как представителя Азии на первый клубный чемпионат мира – как действующего обладателя Суперкубка. Турнир прошел бодро: «Аль-Наср» проиграл праймовому «Реалу» и «Коринтиансу», но обыграл марокканскую «Раджу» из Касабланки – третье место в группе и приз fair play от организаторов.

Из любопытного – в ворота «Аль-Насра» первый гол за «Реал» забил Николя Анелька. Вышло так курьезно – мяч срикошетил от ноги француза и по невероятной дуге залетел в сетку, – что Николя почти не праздновал.

Абдуррахман ибн Сауд Аль Сауд был президентом «Аль-Насра» три срока: 1960-1969, 1975-1997 и с 2000-го по 2004-й. В 2004-м Абдуррахман умер. Но «Аль-Наср» остался под патронажем Королевской семьи. Сейчас «Аль-Насром» руководит экс-босс лиги Мусли Аль-Муаммар, но принц Халед бин Фахд активно вовлечен в дела команды.

«Аль-Наср» – не лидер местного футбола. От Роналду потребуют победы в Азиатской Лиге чемпионов

Флагман саудовского футбола – «Аль-Хилаль» из Эр-Рияда.

Он выигрывал национальный чемпионат 18 раз, «Аль-Наср» – девять (большую часть еще в прошлом веке, за последние 22 года было лишь три победы). В азиатских еврокубках перекос еще сильнее. «Аль-Насру» до сих пор не покорился главный клубный турнир Азии – Лига чемпионов. «Аль-Хилаль» выигрывал ее четырежды.

Дерби между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» – главный матч сезона в Саудовской Аравии, в местных медиа его называют «класико» .

«Это главное противостояние, – говорил президент «Аль-Насра» Мусли Аль-Муммар клубному каналу. – Мы обязаны выигрывать его и быть лучше «Аль-Хилаля» в каждом турнире».

Пока получается не очень. В прошлом сезоне «Аль-Наср»финишировал в чемпионате третьим, в 1/4 Кубка Короля проиграл «Аль-Хилалю», от него же вылетел в полуфинале азиатской ЛЧ – больно. Помощь Роналду точно пригодится.

Забавно, но клубы соперничали даже за Криштиану. Как писали медиа, «Аль-Хилаль» включился в гонку за Роналду, как только услышал об интересе конкурента .

«Близкие к клубу люди готовы сделать предложение, – говорил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. – Но они не могут подписывать контракты в январе. В «Аль‑Хилале» хотели бы видеть Роналду летом».

Летом – это слишком поздно, Роналду еще до Нового года успел высадиться в «Аль-Насре».

«Аль-Наср» привык к большим именам: там играл Христо Стоичков и тренировал Фабио Каннаваро

Криштиану не первая супервезда «Аль-Насра» – в клубной истории мелькали и чемпионы мира, и обладатели «Золотого мяча».

В марте 1998-го 32-летний Христо Стоичков ушел из «Барселоны» и свободным агентом подписался с родным болгарским ЦСКА. Но уже через 11 дней после дебюта за армейцев уехал в «Аль-Наср». Клуб тогда впервые в истории вышел в полуфинал Кубка обладателей кубков Азии. Абдуррахман так хотел победить, что схантил Стоичкова на полуфинал и финал – болгарин получил 260 тысяч долларов.

Христо сыграл в полуфинале против туркменского «Копет Даг Ашхабад» и в финале против южнокорейского «Сувон Самсунг» – гол и ассист в сумме. Говорят, перед полуфиналом Абдуррахман пообещал последнюю модель «Мерседеса» тому, кто забьет первым. На пятой минуте у Стоичкова появился такой шанс – в ворота «Ашхабада» назначили пенальти, Христо пробил, но голкипер Евгений Набойченко парировал.

После победного финала болгарина уговаривали остаться, но он отказался.

Следующей суперзвездой в «Аль-Насре» стал Фабио Каннаваро. Итальянец давно интересовался востоком: завершал карьеру в «Аль-Ахли» из ОАЭ, ассистировал и тренировал в китайском «Гуанчжоу Эвергранд». А в октябре 2015-го его назначили главным тренером «Аль-Насра». В Саудовской Аравии не получилось – через 3,5 месяца Каннаваро уволили.

В «Аль-Наср» заглядывали и персонажи попроще: Денилсон, Ахмед Муса, Жулиано, Рэзван Кочиш, тренеры Вальтер Дзенга, Артур Жорже и Руй Витория – именно португалец перед «Спартаком» выиграл последнее чемпионство.

Правда, сейчас в «Аль-Насре» почти нет супервезд. Самое громкое имя – колумбийский голкипер Давид Оспина, успевший поиграть за «Наполи» и «Арсенал». Еще там Венсан Абубакар и бразильцы Талиска с Луисом Густаво. Многие наверняка помнят Руди Гарсию, тренировавшего «Рому» и «Лион» – с лета 2022-го он рулит «Аль-Насром».

Тайная мотивация Роналду: в Саудовской Аравии футболисты не платят налоги

Как пишет ESPN, исследовавший саудовский футбол, нигерийский форвард Одион Игало из «Аль-Хилаля» зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю. В «МЮ» он получал 150 тысяч, в «Уотфорде» – 30.

Бонус – особое отношение. Игрокам (и не только звездным легионерам) бесплатно сдают дома в лучших жилых комплексах. Один из источников ESPN сказал, что «с футболистами обращаются как с рок-звездами».

И самое главное – иностранцы, которые работают в Саудовской Аравии по контракту, не платят налоги . Для сравнения: в Англии доход свыше 125 тысяч в год облагается налогом в 40%. Крайне привлекательно, правда? Особенно учитывая, что Роналду собирается зарабатывать чуть ли не 200 млн долларов в год.

«Аль-Наср» готовится к приезду Роналду: Руди Гарсия рассказывает, как чуть не поработал с Кришем раньше, узбекский хавбек освободил семерку

Чемпионат Саудовской Аравии в самом разгаре после ЧМ, но кажется, что в последние дни все в «Аль-Насре» думали только о Роналду.

Например, для суперзвезды освобождают седьмой номер. Сейчас он у флангового форварда из Узбекистана Джалолиддина Машарипова – и парень без проблем уступает. «Таких футболистов надо уважать, – говорил Джалолиддин. – У Машарипова 7‑й номер возьмет не какой‑то футболист Азии или Европы, а Роналду».

Руди Гарсия рассыпался в респектах и вспоминал, как уже мог тренировать Роналду. «Любой тренер был бы рад поработать с такой звездой, – рассказывал Гарсия As. – В ноябре 2022-го я был очень близок к назначению в «Юнайтед». Дважды встречался с футбольным директором Джоном Мертофом и техническим директором Дарреном Флетчером. Но они предпочли Рангника.

Я был бы счастлив поработать с Криштиану. Я всегда считал, что с великими игроками проще, потому что они умные. Я убедился в этом, столкнувшись с Тотти в «Роме».

О приезде Роналду мечтают даже соперники – вот что говорил звезда «Аль-Хилала» Одион Игало:

«Я бы хотел, чтобы он приехал в Саудовскую Аравию, потому что это приведет к росту лиги, привлечет внимание фанатов. Люди, которые еще не смотрят чемпионат, начнут делать это».

Вы начнете?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill /Allsport; globallookpress.com/yangyuanyong, Nikku; REUTERS/Ahmed Yosri