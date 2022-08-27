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Трансфер Захаряна в «Челси» ведет загадочная наследница империи Райолы. Погба зовет ее второй мамой

Поль Погба Поль Погба
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Арсен Захарян Арсен Захарян
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Рафаэла Пимента – женщина, которая стала боссом агентства Agency One после смерти Мино Райолы. В наследство она получила ростер суперзвезд: Ибрагимович, Холанд, Погба, Де Лигт, Верратти, Доннарумма и еще пару десятков игроков. По данным Джанлуки Ди Марцио, сейчас Пимента занимается трансфером Арсена Захаряна в «Челси». 

Рафаэла сочетает загадочность (избегает интервью и не ведет соцсети) с запредельной важностью – в Англии ее называют «самой важной футбольной персоной, о которой никто не знает».

Редкий источник информации – июньский текст The Athletic. Журналисты пообщались с клиентами компании Райолы, другими агентами и составили широкоформатный портрет Рафаэлы Пименты. 

У Пименты богатая биография: была профессором международного права и работала в антимонопольном управлении

Рафаэла родилась и выросла в Сан-Паулу, здесь же училась юриспруденции в университете. Goal.com пишет, что она играла в футбол. После университета девушка строила академическую карьеру и была профессором международного права, а параллельно трудилась на госслужбе. В середине 90-х она работала в антимонопольном управлении, созданном тогдашним президентом Бразилии Фернандо Энрике Кардосо. О семейном положении и даже возрасте Рафаэлы ничего не известно.

Рафаэла оказалась в профессиональном футболе случайно. В 1998-м Ривалдо и Сезар Сампайо основали клуб «Гуаратингета». Рафаэла помогала им с юридической частью. На благотворительный матч и фуршет пригласили гостей из Европы, среди них оказался Мино Райола. Неизвестно, о чем они с Рафаэлой говорили, но с того момента Мино обращался к девушке за юридической помощью. А в 2004-м пригласил в свое агентство. Ради нового вызова Рафаэла переехала из Сан-Паулу в Монако – там базируется компания Райолы One.

Рафаэлу называют очень жестким переговорщиком. Но она не любит эпатаж и считает кошмаром переговоры Райолы с Фергюсоном

Рафаэлу как топового специалиста сразу наняли в штат. Такое происходит очень редко: Мино на аутсорсе привлекал нужных людей из страны, в которой ведет дела, а в офисе сидели четыре-пять человек. Среди них Винченцо Райола – двоюродный брат Мино, который сфокусирован на итальянском рынке. Остальные – персональные помощники игроков или пиарщики.

Можно подумать, что Рафаэла – серый юрист, который только возится с документами. Первые годы так и было, но в 2012-м Мино поручил ей договориться с «Ювентусом» о подписании Погба. Рафаэла справилась, и дальше ей все чаще поручали переговоры по молодым игрокам: она точно занималась трансферами Митчела Баккера из «ПСЖ» в «Байер» и Хави Симмонса из «Барсы» в «ПСЖ». Также Мино советовался с ней по самым статусным игрокам и брал на переговоры.

«У них с Мино всегда был идеальный баланс, – рассказал The Athletic анонимный агент. – Мино был плохим полицейским, но нельзя сказал, что Рафаэла была хорошим. Она тоже жесткая. Мы чувствовали, что за спиной Райолы очень умный человек. Мино уважал ее, а она была погружена в дела клиентов».

Другой агент сказал, что Рафаэла – один из самых жестких переговорщиков в футболе, на уровне с Пини Захави.

В некоторых вещах Рафаэла не похожа на Райолу. Мы помним стиль Мино: он без конца хвалил клиентов и становился берсерком, если их обижали. Гвардиолу называл трусом за обращение с Ибрагимовичем, Клоппа – «куском дерьма» за то, что держал на лавке Балотелли.

Хайлайт – переговоры с Алексом Фергюсоном в 2012-м по контракту молодого Погба. Мино сказал, что Поль не подпишет контракт, а Ферги назвал агента придурком. Райола ответил, что такой контракт не подпишет даже его чихуахуа. Фергюсон опять обозвал Мино. В 2016-м Райола с удовольствием рассказал эту историю Financial Times. В документалке Amazon Рафаэла ужаснулась стилю Райолы: «Кто-то назовет это переговорами. Я считаю, что это полный кошмар».

Райола так ценил Рафаэлу, что предложил равноправное партнерство в Agency One. Никто из других сотрудников (даже родственник Райолы) не удостоился такого права. Вероятно, Мино видел в женщине преемницу.

Коллеги оценивают Рафаэлу как очень-очень важную фигуру. Источник The Athletic в мире агентов назвал Пименту «самой влиятельной женщиной в футболе прямо сейчас» (фраза стала легитимной только после ухода Грановской из «Челси»).

А игроки не разбегутся после смерти Райолы?

Весной 2022-го Райола из-за болезни отошел от дел, и Рафаэла взяла на себя главные сделки.

По информации The Athletic, именно Пимента по телефону обсуждала с представителями «Сити» мелкие детали в контракте Холанда. Она же с весны работала над трансфером в «Баварию» Де Лигта и крайнего защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

30 апреля Райола умер, и теперь Пимента единолично управляет агентством. Главный вопрос – получится ли у нее полноценно заменить Райолу и сохранить топовых клиентов?

«Ей будет невероятно сложно. Потому что этот бизнес сильно завязан на конкретных личностях. Впрочем, сами агенты – это только вершина айсберга, многое зависит от команды», – говорил агентству EFE глава ассоциации испанских футбольных агентов Педро Браво.

The Athletic на правах анонимности опубликовал мнение нескольких футбольных агентов. Кто-то считает, что в футболе нет лояльности: игроки дадут Пименте испытательный срок в одно-два трансферных окна, разочарует – улизнут к другому агенту. Другой источник сказал, что игроки уважают Рафаэлу. Один из агентов передал слова голкипера «Вест Хэма» Альфонсо Ареоля: француз останется с Пименой, он убежден, что никто не сможет спродюсировать его карьеру в АПЛ лучше, чем она. Из потерь только Маркус Тюрам – но он ушел еще до смерти Мино.

Погба называет Пименту «второй мамой» и «тетей Рафой»

Пимента крутой переговорщик – это понятно. А что в личном общении? В июне Amazon выпустил документалку The Pogmentary: Born Ready и дал возможность взглянуть на отношения Рафаэлы и Погба изнутри. В кадре не только семья Поля, но и Мино с Рафаэлой. Она появляется очень часто: гостит в манчестерском доме, общается с семьей, сопровождает на церемонию «Золотого мяча» и в поездку в Майами. Очевидно, что они близки: Рафаэла размышляет, как Поль изменился после смерти отца, а тот называет ее «второй мамой» и «тетей Рафой».

Еще один показательный момент. Погба и Рафаэла (без участия Мино) обсуждают будущее Поля. Он говорит об обязательствах перед Вудвордом, тактике, но Рафаэла спрашивает совсем о другом: «Что делает тебя счастливым?»

Возвращаемся к источникам The Athletic. Спортивный директор одного из европейских клубов рассказал, как однажды вел переговоры с Пиментой. Их прервал звонок по FaceTime – Погба спрашивал совет Рафаэлы по финансовому вопросу. Разумеется, она прервала переговоры и ответила.

Захарян вряд ли может рассчитывать на такие теплые отношения, ведь пока он не клиент агентства – Рафаэла ведет только сделку с «Челси». Но ее талант переговорщика точно понадобится Арсену.

Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?

Фото: primevideo; REUTERS; Gettyimages.ru/Frederic Scheidemann

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