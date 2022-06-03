Златан – лев, но колени его измучили. Не спал из-за боли, жидкость откачивали каждую неделю

Из-за этого лег на операцию.

22 мая «Милан» оформил чемпионство, а 25-го прилетела печальная новость: Златану Ибрагимовичу прооперировали колено. Он вернется через 7-8 месяцев.

Вы не ослышались – вернется.

40-летний Златан планирует провести за «Милан» еще как минимум сезон. Звучит безумно, но это же Ибра. В 2017-м он уже совершал похожий камбэк: порвал кресты, но вернулся и провел еще несколько отличных сезонов.

Как ему это удалось и вернется ли Златан на этот раз?

Детально рассказываем об операции Златана из 2017-го: сверлили большеберцовую кость, брали кусочек сухожилия для трансплантата

В апреле 2017-го «МЮ» рубился с «Андерлехтом» в 1/4 финала Лиги Европы. Ибрагимович поборолся за верховой мяч, неудачно приземлился на правую ногу и тут же схватился за колено. «Предчувствия по Ибре плохие. Хочу быть оптимистом, но не могу», – сокрушался Моуринью после замены шведа.

Опасения подтвердились – Златану диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Очень серьезная травма, особенно для 35-летнего игрока. Через несколько дней шведу провели трансплантацию ПКС (передней крестообразной связки).

Чтобы установить трансплантат связки, хирурги сверлят костные тоннели в бедренной и большеберцовой кости. Но есть нюанс – трансплантат надо где-то взять. Существует несколько техник, но, как правило, берут сухожилие одной из мышц бедра.

Один из примеров таких техник – трансплантат BTB (bone-to-bone, переводится как «кость к кости»). Он лучше и надежнее фиксируется (кость к кости), но есть минус – дополнительно травмируется пусть и прочное, но важное сухожилие на четырехглавой мышце бедра. Именно так Златану проводили первую операцию.

Трансплантат связки может быть взят из сухожилия приводящих мышц, мышц задней поверхности бедра или длинной малоберцовой мышцы. У всех техник есть свои плюсы и минусы. Во многом они зависят от оперирующего хирурга и пациента.

Хирург Златана восхищался его коленом и мечтал изучить его, когда швед завершит карьеру

Коленом Златана занимался сингапурский доктор Фредди Фу из университета Питтсбурга. Для спортивной медицины это очень значимый персонаж – он провел 20 тысяч операций, из них 6 тысяч – на крестообразных связках. Доктор Фу лечил несколько десятков игроков из НФЛ и НХЛ. В Питтсбурге его невероятно ценят – наградили титулом почетного горожанина, а 13 сентября празднуют «День доктора Фу».

Он осматривал колено Ибрагимовича в Питтсбургском университете сразу после травмы, планировал ход операции и подтверждал, что за всю сорокалетнюю карьеру не встречал такого идеального организма.

«Морфология его здоровья, качество кости и мышц – все это настолько идеально, насколько вы себе можете представить. У него колено 15-летнего мальчишки. Он один из топовых спортсменов, с которыми я когда-либо работал, он в отличной форме», – восхищался доктор Фу в интервью South China Morning Post.

Необычность Ибры подтверждал и его агент Мино Райола. «Его колено очень сильное, – рассказывал Райола британской газете Express. – Врачи сказали, что никогда такого не видели. Игроку с 20-летней карьерой невозможно иметь такое колено. Златан так силен, что врачи хотят, чтобы он вернулся к ним после завершения карьеры. Они хотят изучить все это [строение связок и мышц]».

Но что конкретно имел в виду доктор Фу? По всей видимости, он говорил об отсутствии остеоартроза. Футболисты (особенно высокого уровня) подвержены ускоренной дегенерации сустава, то есть разрушению. Нагрузки уровня футбольных топ-лиг или многих олимпийских видов спорта ускоряют его износ и приводят к остеоартрозу коленного сустава, первые стадии которого на МРТ и рентгене можно увидеть уже к 20 годам. Увидеть полностью здоровое колено в 35+ лет у игрока из топ-лиги это все равно что встретить единорога.

Кстати, Златан остался доволен операцией. Когда его выписали из больницы, он подарил доктору джерси «Юнайтед» с подписью: «Фредди Фу! Продолжайте делать свою большую работу и творить волшебство! С любовью и успехов! Спасибо за все».

Кажется, ментально Ибра неуязвим перед травмами – в 2017-м он стал только сильнее

В мае 2017-го Златану было 36 лет. Контракт с «МЮ» заканчивался после сезона, поэтому логично пошли слухи о том, что швед может завершить карьеру.

Но Златан даже не думал об этом – новый вызов возбудил его, он мечтал побороть травму: «Когда это произошло, я сказал себе, что сдаваться – не вариант. Я поставил себе цель вернуться и вернуться в лучшей форме. Я знаю, что играет моя голова, а колено только следует за ней».

Впереди у Ибры новый вызов – восстановиться после непростой операции.

Реабилитация состоит из четырех этапов. Сроки указаны примерно, они могут быть и дольше, переход на следующий этап возможен только при достижении определенных критериев, а не сроков.

1. Первые 4-6 недель после операции. Контроль воспаления и отека. Работа над техникой ходьбы, объемом движений и мышечной силой.

2. От 4-6 до 8-12 недель. На этом этапе объем движений должен быть полным или максимально близким к этому, техника ходьбы уже вернулась к норме, а воспаление и отек не возникают, либо появляются крайне редко и в незначительном объеме.

3. От 8-12 до 16-24 недель. Здесь идет упор на мышечную силу, гибкость, прыжки и нейромышечный контроль, то есть тренировки баланса и координации.

4. От 16-24 недель до выхода в общую группу. Продолжается работа над мышечной силой, координацией, гибкостью, но на первый план уже выходит не только сила, но и выносливость. Критерием допуска спортсмена будет полный объем движений без болей и отека, мышечная сила не менее 90-95% от здоровой конечности, хорошая координация (проверяется на специальных тестах) и способность выполнять свой стандартный объем тренировочной и беговой работы без появления боли, отека и каких-либо других проблем.

Все лето 2017-го Златан послушно вкалывал по несколько часов в день и почти ежедневно приезжал на базу в Каррингтон на восстановительные процедуры. В августе «МЮ» продлил с ним контракт на год. В том же месяце Ибра намекнул на свое скорое возвращение, опубликовав в инстаграме колено: «Они сказали, что все закончено. Я ответил – НЕТ».

Эпичное возвращение Златана: сравнивал себя со львом и намекал, что травма была еще серьезнее

Ибра вернулся на поле 18 ноября – спустя 212 дней после травмы. Выскочил на замену против «Ньюкасла» на 77-й минуте. К тому моменту «Юнайтед» вел 4:1. «Олд Траффорд» ожидаемо встретил шведа овацией.

После матча швед бросил легендарное: «Львы восстанавливаются не так, как люди».

Кажется, тут Ибра немного преувеличил. При такой травме реабилитация занимает от полугода, так что его семь месяцев – нормальный срок. Но есть нюанс.

Позже Златан дал более развернутый комментарий – снова сравнил себя со львом и намекнул, что его травма была серьезнее:

«Я уже говорил, что львы восстанавливаются не как люди. Я это доказал. Но если бы болельщики знали, какая у меня была травма, они не поверили бы. Фанаты думают, что у меня были проблемы только с крестообразными связками, но у меня были и другие неприятности в колене. Но я хочу сохранить это в себе, мне не нужно говорить со всеми об этом. Это очень личные вещи».

Уникальность истории в том, что Златан вернулся на топ-уровень. Через несколько месяцев он ушел из «МЮ», но в каждом клубе после английского этапа забивал минимум десятку за сезон. Исключение – последний сезон за «Милан», но о его особенностях мы расскажем ниже.

Результативность Ибрагимовича после травмы

Ибра доигрывал сезон без крестообразной связки. Каждую неделю ему откачивали жидкость из коленного сустава

25 мая «Милан» объявил, что Златан перенес операцию на левом колене. «Мы уже некоторое время планировали артроскопию для окончательного устранения нестабильности сустава путем реконструкции передней крестообразной связки с латеральным усилением и репарацией мениска», – отчитывается пресс-служба «Милана».

Что это значит и почему Златан, который только что лихо носился по полю, оказался у хирурга?

26 мая Златан сам обо всем рассказал: «Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки в левом колене. Опухшее колено в течение шести месяцев. За последние шесть месяцев я смог тренироваться с командой всего 10 раз. За шесть месяцев я сделал более 20 инъекций. Опорожнял колено раз в неделю в течение шести месяцев. Обезболивающие каждый день в течение шести месяцев. Почти не спал в течение шести месяцев из-за боли»

Звучит жутко, но кое-что не ясно. Разве можно играть без крестообразной связки? Оказывается, да.

В профессиональном спорте есть примеры футболистов, играющих без передней крестообразной связки за счет мышц бедра. Но даже при хорошей мышечной силе на топ-уровне нагрузки такие мощные, что могут возникать эпизоды нестабильности сустава – то есть нога подворачивается, как при первой травме, возникает такая же резкая боль и отек. Чтобы исключить такие эпизоды, Ибра и лег на операцию.

При определенных обстоятельствах обыватель может обойтись и без хирурга, но нужно учитывать все факторы риска: во-первых, придется много и постоянно работать над мышечной силой бедра, во-вторых, нестабильность может остаться, что ускоряет развитие остеоартроза. Видимо, из-за этих факторов Златан все-таки отправился на операцию. И да, похоже, что он снова планирует вернуться.

Чуть позже Златан выложил видео, на котором ему откачивают жидкость из коленного сустава. Выглядит жутко, Ибра утверждает, что проходил через эту процедуру раз в неделю.

Видео дает нам новую информацию о травме Ибры.

Во-первых, все-таки играть на таком уровне без синовитов, то есть скопления жидкости в коленном суставе, в 40 лет и без передней крестообразной связки невозможно. Даже Златан не может.

Во-вторых, на видео явно не первая пункция коленного сустава (так называется эта процедура). В конце мы видим почти 40 мл синовиальной жидкости практически без примесей, тогда как в первые недели после разрыва ПКС в шприце будет кровь – это называется гемартроз (кровь в суставе).

Откачивание 40 мл раз в неделю в течение полугода – мучение. Это достаточно большой объем жидкости, который не просто чувствуется, но и очень мешает.

Постнагрузочный синовит (скопление жидкости) в пределах до 5-10 мл у человека с оперированным или травмированным коленом после интенсивной нагрузки-смены покрытия можно даже не трогать и просто дать отдохнуть и направить на физиотерапию. Но 40 это уже прилично и требует серьезного вмешательства

Случай Златана уникален – невозможно предсказать, каким он вернется

Важный момент – сейчас Златану оперировали левое колено, а в 2017-м он травмировал правое. Но связь между травмами есть. Согласно данным ФИФА, до 30% футболистов, столкнувшихся с травмой переднего креста, в ближайшие пять лет после операции переживают либо повторную травму, либо травму крестов на здоровой ноге. Златан попал как раз в это число.

Получится ли у Златана вернутся в футбол и в каком состоянии он будет? Ответить невозможно, так как кейс Ибры слишком уникален.

Похоже, «Милан» верит в Златана. Инсайдер Николо Скира написал, что «россонери» согласовали со шведом контракт на год с зарплатой 2,5 миллиона евро. Но статистика не в пользу Ибры: согласно ФИФА, лишь 32% футболистов после травмы передней крестообразной связки вернулись на прежний или более высокий уровень. И, скорее всего, в возрасте 40+ не было ни одного такого случая.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Ricco / Stringer, Laurence Griffiths, Maurizio Lagana / Stringer; globallookpress.com/fotoTRICARICO/Keystone Press Agency; instagram.com/iamzlatanibrahimovic