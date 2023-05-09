18 комментариев

Мадридцы камбэчили уже тогда.

«Реал» против «Манчестер Сити» – матч фаворитов Лиги чемпионов, одно из интереснейших событий сезона, при этом их противостоянию чуть больше 10 лет. Впервые они встретились в сентябре 2012-го – в первом туре групповой стадии ЛЧ.

И сразу же выдали драму.

«Реал» в кризисе, «Сити» – с надеждой на первый плей-офф

Третий сезон Жозе Моуринью в «Реале» начался плохо: ничья с «Валенсией» (1:1), поражения от «Хетафе» (1:2) и «Севильи» (0:1). Несколько сгладила впечатление победа в Суперкубке над «Барсой», но там получилось совсем на тоненького – 4:4 по сумме двух матчей, взяли трофей только за счет правила гостевого гола.

Перед стартом Лиги чемпионов «Реал» набрал в чемпионате лишь 4 очка из 12 возможных. Во всех турнирах мадридцы проиграли 3 матча из 6.

«Ман Сити» начал защиту первого за 44 года титула чуть увереннее, но тоже не без проблем: 3:2 с «Саутгемптоном» и 3:1 с «КПР» чередовались с 2:2 с «Ливерпулем» и 1:1 со «Стоком». Но клуб перед ЛЧ тоже захватил Суперкубок – обыграл «Челси» 3:2.

Роберто Манчини за два сезона принес «Сити» три долгожданных трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок. Следующим шагом ожидался успех в ЛЧ, где команда дебютировала в прошлом сезоне, заняв лишь третье место в группе.

Тем летом Моуринью и Манчини на волне успехов во внутренних турнирах продлили контракты: португалец – до 2016-го, итальянец – до 2017-го. Обоих уволили в конце первого же сезона после продления – в 2013-м.

Однако осенью 2012-го до этого было еще далеко.

«Реал» нанес 30 ударов по воротам, но за 5 минут до конца горел 1:2. «Сити» чуть не увез историческую победу

Моуринью выбрал на матч с чемпионами Англии осторожную тактику, в центре поля выпустив в пару к Хедире не Месута Озила, а новичка Майкла Эссьена.

Главной неожиданностью стало появление на лавке Серхио Рамоса, что тут же вызвало слухи о конфликте защитника с тренером (они будут циркулировать весь сезон). На острие атаки Жозе все еще отдавал предпочтение Игуаину, а не Бензема.

А вот полные стартовые составы. Ностальгия!

Все это не помешало мадридцам начать матч по-хозяйски. Роналду, Игуаин и Ди Мария включились сразу, нанося удары со всех возможных позиций (в итоге их наберется аж 30). Джо Харт тащил, а после перерыва «Сити» почувствовал себя на «Бернабеу» чуть увереннее, наладив организацию обороны.

На 65-й минуте Жозе бросил на подмогу атаке Озила, но уже на 68-й команда Манчини воспользовалась редким шансом в контратаке: Яя Туре и Эдин Джеко убежали со своей половины поля – ивуариец вырезал голевую, а босниец отправил мяч мимо Касильяса.

Моуринью тут же выпустил Бензема и новичка команды – 27-летнего Модрича. «Мадрид» отыгрался уже на 76-й минуте – за дело взялся Марсело, который положил мяч куда надо красивым ударом с линии штрафной.

Но через 9 минут«Сити» вновь вышел вперед: Коларов подал со штрафного, мяч никого не задел, нырнул перед Касильясом и залетел в сетку. 2:1 в пользу гостей за 5 минут до финального свистка – «Сити» подобрался максимально близко к тому, чтобы нанести «Реалу» первое домашнее поражение в стартовом матче ЛЧ. До этого короли турнира начинали его с 40 побед и двух ничьих, в последний раз потеряв очки аж 50 лет назад в матче с «Андерлехтом».

«Реал» не позволил серии прерваться: на 87-й минуте Бензема развернулся на линии штрафной и пробил в самый уголок (Харт не дотянулся), а на 90-й Роналду качнул Сабалету, ворвался в штрафную и хитрым ударом от газона зажег 3:2.

Криш после такого лег на газон, наслаждаясь энергией обезумевшего «Бернабеу», а Моуринью триумфально проехался по газону на коленях, подарив миру очередной мем!

«Мы могли проиграть, но я бы все равно гордился командой». Моуринью в восторге от игры «Реала», Манчини разочарован

Статистика говорила, что победа «Мадрида» более чем заслуженная: 30:8 по ударам, 17:5 по попаданиям в створ, 7:3 по угловым и 56% на 44% по владению.

Жозе был очень доволен и как всегда продолжил шоу после матча:

«Реал» может проигрывать, Моуринью может проигрывать – мы могли проиграть и эту игру, но я бы гордился. Я не могу уступать так, как мы это сделали в Севилье или Хетафе. Счастлив, что команда вернула собственное ДНК. Они доказали, что если хотят быть профессионалами и уважать историю «Реала», то могут это делать. Не только против таких команд, как «Сити», но и в каждом матче.

Это большая победа над большой командой, но у меня нет сочувствия [к «Ман Сити»]. Это футбол, и мы заслужили победу. Если бы я чувствовал, что это не так, я бы говорил иначе, но мы играли лучше с первой минуты».

Криштиану отметил. что так побеждать даже приятнее:

«Мы закончили игру с чувством хорошо проделанной работы. Хорошо играли от стартового свистка до финального, могли забить намного раньше и избежать этой ситуации в конце. Но это была сумасшедшая игра. Говорят, что когда для достижения чего-то требуется больше усилий, вкус победы слаще. Это то, что произошло сегодня вечером.

Жозе поговорил с нами до матча и сказал, что мы должны что-то изменить. Надеюсь, эта победа поможет нам стать увереннее в чемпионате. Мы плохо там начали, но хотим, чтобы это изменилось».

ЛЧ только началась, но Модрич уже сравнил матч с финалом:

«Удивительная игра, наслаждение. Мы счастливы, что показали характер. В концовке было трудно вернуться в игру, но нам это удалось. После этого наш тренер сказал, что это «Реал», который он хочет знать. Я пришел сюда, чтобы играть такие матчи. Получилось почти как финал – «Сити» отличный соперник. Мы начали сезон слабо, но атмосфера в команде всегда была отличной, и после сегодняшнего вечера станет еще лучше».

Полузащитник «Ман Сити» Гарет Бэрри после поражения признался, что в раздевалке все были подавлены. Манчини тоже не скрывал огорчения:

«Мы разочарованы. В первом тайме мы смотрелись не очень хорошо, но во втором игра пошла. Когда ты забиваешь два гола на «Бернабеу» и ведешь 2:1, нужно быть более внимательным в обороне. Я не хочу, чтобы мы продолжали так защищаться. При 2:1 мы должны были продолжать играть высоко, как во втором тайме.

Нельзя все время говорить об отсутствии опыта – у нас хорошие футболисты, играющие много матчей и выступающие за сборные.

Думаю, что другие команды проиграют здесь (в Мадриде). У нас осталось пять игр, и важно, чтобы мы обыграли «Дортмунд» дома. Это будет трудно, так как они топ-команда, но в этом году мы хотим пробиться в плей-офф».

«Ман Сити» завершил тот групповой этап на последнем месте (0 побед), «Реал» вылетел в полуфинале

Ожидания Манчини не оправдались. «Сити», как и «Мадрид», не справились с «Боруссией» Клоппа, в которой блистали Левандовски, Ройс и Гетце.

Дома англичане сыграли 1:1 с обеими командами, а вот в Дортмунде проиграли 0:1.

В итоге с тремя ничьими и тремя поражениями «Сити» занял последнее место в группе, пропустив вперед не только «Боруссию» с «Реалом», но и «Аякс». С голландцами чемпионы Англии сыграли крайне неудачно: 1:3 на выезде и 2:2 дома.

Мадридцы вышли в плей-офф со второго места: прошли «МЮ» и «Галатасарай», но в полуфинале снова нарвались на «Боруссию» (3:4 по сумме двух матчей).

После ответной игры с «Дортмундом» Моуринью намекнул, что этот сезон станет для него последним в Мадриде: «Меня любят некоторые клубы, особенно один. В Испании все по-другому, некоторые люди меня ненавидят, и многие из них находятся в этой комнате [для прессы]».

К тому моменту у Жозе сложились непростые отношения с Роналду, Рамосом и Касильясом, которого он вывел из старта, что для того «Реала» было немыслимо. С каждой неудачей давление болельщиков и медиа нарастало, а после поражения в финале Кубка тренер назвал сезон-2012/13 худшим в карьере.

Три дня спустя Флорентино Перес объявил, что португалец покинет клуб по завершении сезона. До воссоединения Жозе с «Челси» оставалось две недели. А до эпохи Пепа в «Сити» – три года.

Фото: Gettyimages.ru/Jasper Juinen, Alex Livesey