18 комментариев

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Безумие первого матча «Реала» и «Сити» в ЛЧ: Роналду и Бензема спасли игру за 3 минуты, а Жозе скользил на коленях

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Мадридцы камбэчили уже тогда.

«Реал» против «Манчестер Сити» – матч фаворитов Лиги чемпионов, одно из интереснейших событий сезона, при этом их противостоянию чуть больше 10 лет. Впервые они встретились в сентябре 2012-го – в первом туре групповой стадии ЛЧ.

И сразу же выдали драму.

«Реал» в кризисе, «Сити» – с надеждой на первый плей-офф

Третий сезон Жозе Моуринью в «Реале» начался плохо: ничья с «Валенсией» (1:1), поражения от «Хетафе» (1:2) и «Севильи» (0:1). Несколько сгладила впечатление победа в Суперкубке над «Барсой», но там получилось совсем на тоненького – 4:4 по сумме двух матчей, взяли трофей только за счет правила гостевого гола.

Перед стартом Лиги чемпионов «Реал» набрал в чемпионате лишь 4 очка из 12 возможных. Во всех турнирах мадридцы проиграли 3 матча из 6.

«Ман Сити» начал защиту первого за 44 года титула чуть увереннее, но тоже не без проблем: 3:2 с «Саутгемптоном» и 3:1 с «КПР» чередовались с 2:2 с «Ливерпулем» и 1:1 со «Стоком». Но клуб перед ЛЧ тоже захватил Суперкубок – обыграл «Челси» 3:2. 

Роберто Манчини за два сезона принес «Сити» три долгожданных трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок. Следующим шагом ожидался успех в ЛЧ, где команда дебютировала в прошлом сезоне, заняв лишь третье место в группе.

Тем летом Моуринью и Манчини на волне успехов во внутренних турнирах продлили контракты: португалец – до 2016-го, итальянец – до 2017-го. Обоих уволили в конце первого же сезона после продления – в 2013-м.

Однако осенью 2012-го до этого было еще далеко.

«Реал» нанес 30 ударов по воротам, но за 5 минут до конца горел 1:2. «Сити» чуть не увез историческую победу

Моуринью выбрал на матч с чемпионами Англии осторожную тактику, в центре поля выпустив в пару к Хедире не Месута Озила, а новичка Майкла Эссьена.

Главной неожиданностью стало появление на лавке Серхио Рамоса, что тут же вызвало слухи о конфликте защитника с тренером (они будут циркулировать весь сезон). На острие атаки Жозе все еще отдавал предпочтение Игуаину, а не Бензема.

А вот полные стартовые составы. Ностальгия!

Все это не помешало мадридцам начать матч по-хозяйски. Роналду, Игуаин и Ди Мария включились сразу, нанося удары со всех возможных позиций (в итоге их наберется аж 30). Джо Харт тащил, а после перерыва «Сити» почувствовал себя на «Бернабеу» чуть увереннее, наладив организацию обороны. 

На 65-й минуте Жозе бросил на подмогу атаке Озила, но уже на 68-й команда Манчини воспользовалась редким шансом в контратаке: Яя Туре и Эдин Джеко убежали со своей половины поля – ивуариец вырезал голевую, а босниец отправил мяч мимо Касильяса. 

Моуринью тут же выпустил Бензема и новичка команды – 27-летнего Модрича. «Мадрид» отыгрался уже на 76-й минуте – за дело взялся Марсело, который положил мяч куда надо красивым ударом с линии штрафной.

Но через 9 минут«Сити» вновь вышел вперед: Коларов подал со штрафного, мяч никого не задел, нырнул перед Касильясом и залетел в сетку. 2:1 в пользу гостей за 5 минут до финального свистка – «Сити» подобрался максимально близко к тому, чтобы нанести «Реалу» первое домашнее поражение в стартовом матче ЛЧ. До этого короли турнира начинали его с 40 побед и двух ничьих, в последний раз потеряв очки аж 50 лет назад в матче с «Андерлехтом».

«Реал» не позволил серии прерваться: на 87-й минуте Бензема развернулся на линии штрафной и пробил в самый уголок (Харт не дотянулся), а на 90-й Роналду качнул Сабалету, ворвался в штрафную и хитрым ударом от газона зажег 3:2. 

Криш после такого лег на газон, наслаждаясь энергией обезумевшего «Бернабеу», а Моуринью триумфально проехался по газону на коленях, подарив миру очередной мем!

«Мы могли проиграть, но я бы все равно гордился командой». Моуринью в восторге от игры «Реала», Манчини разочарован

Статистика говорила, что победа «Мадрида» более чем заслуженная: 30:8 по ударам, 17:5 по попаданиям в створ, 7:3 по угловым и 56% на 44% по владению. 

Жозе был очень доволен и как всегда продолжил шоу после матча:

«Реал» может проигрывать, Моуринью может проигрывать – мы могли проиграть и эту игру, но я бы гордился. Я не могу уступать так, как мы это сделали в Севилье или Хетафе. Счастлив, что команда вернула собственное ДНК. Они доказали, что если хотят быть профессионалами и уважать историю «Реала», то могут это делать. Не только против таких команд, как «Сити», но и в каждом матче. 

Это большая победа над большой командой, но у меня нет сочувствия [к «Ман Сити»]. Это футбол, и мы заслужили победу. Если бы я чувствовал, что это не так, я бы говорил иначе, но мы играли лучше с первой минуты».

Криштиану отметил. что так побеждать даже приятнее:

«Мы закончили игру с чувством хорошо проделанной работы. Хорошо играли от стартового свистка до финального, могли забить намного раньше и избежать этой ситуации в конце. Но это была сумасшедшая игра. Говорят, что когда для достижения чего-то требуется больше усилий, вкус победы слаще. Это то, что произошло сегодня вечером.

Жозе поговорил с нами до матча и сказал, что мы должны что-то изменить. Надеюсь, эта победа поможет нам стать увереннее в чемпионате. Мы плохо там начали, но хотим, чтобы это изменилось».

ЛЧ только началась, но Модрич уже сравнил матч с финалом: 

«Удивительная игра, наслаждение. Мы счастливы, что показали характер. В концовке было трудно вернуться в игру, но нам это удалось. После этого наш тренер сказал, что это «Реал», который он хочет знать. Я пришел сюда, чтобы играть такие матчи. Получилось почти как финал – «Сити» отличный соперник. Мы начали сезон слабо, но атмосфера в команде всегда была отличной, и после сегодняшнего вечера станет еще лучше».

Полузащитник «Ман Сити» Гарет Бэрри после поражения признался, что в раздевалке все были подавлены. Манчини тоже не скрывал огорчения:

«Мы разочарованы. В первом тайме мы смотрелись не очень хорошо, но во втором игра пошла. Когда ты забиваешь два гола на «Бернабеу» и ведешь 2:1, нужно быть более внимательным в обороне. Я не хочу, чтобы мы продолжали так защищаться. При 2:1 мы должны были продолжать играть высоко, как во втором тайме.

Нельзя все время говорить об отсутствии опыта – у нас хорошие футболисты, играющие много матчей и выступающие за сборные. 

Думаю, что другие команды проиграют здесь (в Мадриде). У нас осталось пять игр, и важно, чтобы мы обыграли «Дортмунд» дома. Это будет трудно, так как они топ-команда, но в этом году мы хотим пробиться в плей-офф».

«Ман Сити» завершил тот групповой этап на последнем месте (0 побед), «Реал» вылетел в полуфинале

Ожидания Манчини не оправдались. «Сити», как и «Мадрид», не справились с «Боруссией» Клоппа, в которой блистали Левандовски, Ройс и Гетце.

Дома англичане сыграли 1:1 с обеими командами, а вот в Дортмунде проиграли 0:1. 

В итоге с тремя ничьими и тремя поражениями «Сити» занял последнее место в группе, пропустив вперед не только «Боруссию» с «Реалом», но и «Аякс». С голландцами чемпионы Англии сыграли крайне неудачно: 1:3 на выезде и 2:2 дома.

Мадридцы вышли в плей-офф со второго места: прошли «МЮ» и «Галатасарай», но в полуфинале снова нарвались на «Боруссию» (3:4 по сумме двух матчей).

После ответной игры с «Дортмундом» Моуринью намекнул, что этот сезон станет для него последним в Мадриде: «Меня любят некоторые клубы, особенно один. В Испании все по-другому, некоторые люди меня ненавидят, и многие из них находятся в этой комнате [для прессы]».

К тому моменту у Жозе сложились непростые отношения с Роналду, Рамосом и Касильясом, которого он вывел из старта, что для того «Реала» было немыслимо. С каждой неудачей давление болельщиков и медиа нарастало, а после поражения в финале Кубка тренер назвал сезон-2012/13 худшим в карьере. 

Три дня спустя Флорентино Перес объявил, что португалец покинет клуб по завершении сезона. До воссоединения Жозе с «Челси» оставалось две недели. А до эпохи Пепа в «Сити» – три года. 

Такой разный Анелька: в «Реале» брал ЛЧ и воевал с Раулем, а в «Сити» вдохновлялся слабыми партнерами

Фото: Gettyimages.ru/Jasper Juinen, Alex Livesey

18 комментариев

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Decard Show
Тот Мадрид Моура 2010-13 не мог выиграть ЛЧ но за то сформировили несгибаемую волю и дух! Тогда они создали фундамент для будущих побед! Именно Моуриньо разбудил гнев Мадрида! Дальше Анчелотти и Зидан успешно продолжали!
+21
-3
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JENNINGS
Один из самых памятных матчей «Реала» в ЛЧ! Гол Бензема, удар Роналду, эйфория Моуринью - «Мадрид» всегда умел сражаться до последней секунды! Могли повторить камбэк в полуфинале против «Боруссии», но, к сожалению, не хватило всего ничего
+8
0
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Сергей Логинов
Несмотря на то,что сезон получился неудачным,ярких моментов тоже хватало: и тот матч над «Сити», волевая над «Юнайтед», разгром «Валенсии» на «Месталье»,очередные два выноса «Атлетика» Бьелсы, триллеры в двух играх с «Сосьедадом» и «Вальядолидом». Ну и конечно, четыре беспроигрышных Класико после Суперкубка) Особенно запомнилась победа в ответке Кубка Короля, где «Криштиану посадил на зад Пике, а Ди Мария–Пуйоля»©
+6
0
+6
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JENNINGS
Ответ Маноло Санчи́с
Да уж, Реал Моуриньо, наверное, самый яркий по игре в 21 веке...Жаль, что так и не выиграли ни одной ЛЧ, есть в этом какая-то несправедливость, что ли...
Серия пенальти в матче с «Баварией» - личная трагедия для меня. До сих пор не могу пересматривать те кадры. Есть убеждение, что в том самом сезоне 2011/12 именно «Реал» должен был выигрывать ЛЧ. Это самый сильный «Реал» на моей памяти в принципе. Но, к счастью, «Мадрид» своё взял несколько позже
+3
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Маноло Санчи́с
Да уж, Реал Моуриньо, наверное, самый яркий по игре в 21 веке...Жаль, что так и не выиграли ни одной ЛЧ, есть в этом какая-то несправедливость, что ли...
+4
-1
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borasco
Ответ Decard Show
Тот Мадрид Моура 2010-13 не мог выиграть ЛЧ но за то сформировили несгибаемую волю и дух! Тогда они создали фундамент для будущих побед! Именно Моуриньо разбудил гнев Мадрида! Дальше Анчелотти и Зидан успешно продолжали!
Таким образом можно к Моуриньо и первую победу Челси в ЛЧ приписать. Разбудил гнев аристократов! Создал фундамент для будущих побед!
Доля правды в этом есть
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Roo91
Ответ Gambler08
камбэчили уберите! Что за жаргон!
опни виндоу
+2
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Фанат Доры Дуры
Интересная группа тогда была: Реал, Боруссия, Ман Сити и Аякс. Боруссия, если я не ошибаюсь, выиграла группу, не проиграв ни разу, а Ман Сити вообще последнее место заняли, сейчас такое трудно представить)
+2
0
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BeastI666I
нечего стало писать про Роналду?! решили архивы поднять?! ))) примерно как о российском спорте.
0
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Gambler08
камбэчили уберите! Что за жаргон!
+5
-5
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Игорь Новиков
Ответ Decard Show
Тот Мадрид Моура 2010-13 не мог выиграть ЛЧ но за то сформировили несгибаемую волю и дух! Тогда они создали фундамент для будущих побед! Именно Моуриньо разбудил гнев Мадрида! Дальше Анчелотти и Зидан успешно продолжали!
Только вот Реал Зидана и Анчелотти никаким гневом никогда не отличался. Эти команды побеждали и побеждают вообще благодаря другому.

При этом, конечно, Жозе многое дал Реалу, бесспорно.
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Посторонним В
Ответ Decard Show
Тот Мадрид Моура 2010-13 не мог выиграть ЛЧ но за то сформировили несгибаемую волю и дух! Тогда они создали фундамент для будущих побед! Именно Моуриньо разбудил гнев Мадрида! Дальше Анчелотти и Зидан успешно продолжали!
Про багаж Маура, конечно, смешно говорить, но что тогда он делал великими или возвращал величие (в случае с Интером совсем ненадолго, правда) клубам, спорить невозможно. Конечно, можно сказать, что с таким количеством звезд, как в Реале, любой бы сделал сильную команду, но нет.
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BeastI666I
Ответ borasco
Таким образом можно к Моуриньо и первую победу Челси в ЛЧ приписать. Разбудил гнев аристократов! Создал фундамент для будущих побед! Доля правды в этом есть
начал хорошо, кончил за упокой... нет, конечно, нельзя... Мауриньо вообще антитренер с антифутболом! ненавижу его с тех пор как он возглавил Мадрид... такой кошмар был. Великие футболисты занимались ломанием ног соперников! Футбол был оборонительный и разрушительный, а не атакующий... я такой футбол считаю анти футболом.
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Decard Show
Ответ Игорь Новиков
Только вот Реал Зидана и Анчелотти никаким гневом никогда не отличался. Эти команды побеждали и побеждают вообще благодаря другому. При этом, конечно, Жозе многое дал Реалу, бесспорно.
Регульярные рубки с той Барселоной их сделали сильнее,нынешные ветерены Мадрида испытывали все эти на своей шкуре как бесценный опыт!
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AlexZhano__
Ответ Маноло Санчи́с
Да уж, Реал Моуриньо, наверное, самый яркий по игре в 21 веке...Жаль, что так и не выиграли ни одной ЛЧ, есть в этом какая-то несправедливость, что ли...
Наверное, Реал не до конца "оброс мясом". Ладно поражение от Баварии, равные соперники и всё решилось по пенальти, но вылет от Боруссии - это жестковато.
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Дженнифер Коннелли
Тот внешность Криштиану просто эталон секс-символа!❤
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Decard Show
Ответ JENNINGS
Серия пенальти в матче с «Баварией» - личная трагедия для меня. До сих пор не могу пересматривать те кадры. Есть убеждение, что в том самом сезоне 2011/12 именно «Реал» должен был выигрывать ЛЧ. Это самый сильный «Реал» на моей памяти в принципе. Но, к счастью, «Мадрид» своё взял несколько позже
И трагедия ответный матч против Лиона в 2010 году ... тот самый гол Пьянича до сих пор пугает..
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Decard Show
Ответ Сергей Логинов
Несмотря на то,что сезон получился неудачным,ярких моментов тоже хватало: и тот матч над «Сити», волевая над «Юнайтед», разгром «Валенсии» на «Месталье»,очередные два выноса «Атлетика» Бьелсы, триллеры в двух играх с «Сосьедадом» и «Вальядолидом». Ну и конечно, четыре беспроигрышных Класико после Суперкубка) Особенно запомнилась победа в ответке Кубка Короля, где «Криштиану посадил на зад Пике, а Ди Мария–Пуйоля»©
А также камбек против Селты в Кубке Испании 1/8 где Португалец7 оформил дежурный хет-трик
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