Играл в звене с Мичковым, учил английский по CS:GO и рос без кумиров. 18-летний игрок «Куньлуня», который прибил ЦСКА

18-летний игрок ради хоккея вставал в 5 утра и возит с собой пять-шесть пар лезвий.

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1 октября «Куньлунь» отыгрался с 1:4 и оформил камбэк в матче с ЦСКА. Спасительные шайбы китайской команды забросил 18-летний нападающий Александр Перевалов, он же оформил победу в серии бросков (5:4 Б).

Перевалов − игрок системы «Локомотива», в сезонах-2020/21 и 2021/22 выступал за «Локо» в Молодежной хоккейной лиге и дебютировал в КХЛ. Этот чемпионат начал в МХЛ, в четырех матчах набрал 2+1, после чего его отправили в аренду в «Куньлунь» − получать игровую практику на взрослом уровне.

Перевалов родился в 2004 году в Междуреченске (Кемеровская область), где и занимался хоккеем с 3 до 10 лет. В 2014-м переехал с семьей в Новокузнецк, но спустя год Перевалов оказался в Барнауле.

− В тот период времени у родителей была работа преимущественно на Алтае, − рассказывал Перевалов. − В «Металлурге» были какие-то трудности с финансированием, поэтому мы ездили на турниры за свой счет. В «Алтае» таких проблем не было – это были очень хорошие условия для нас. И еще один момент – команда «Алтай» моего года выступала во второй группе ЮХЛ, а в «Металлурге» я играл в первой группе юниорской лиги. Папа решил, что будет здорово поставить цель: выйти с командой «Алтай» из второй группы в первую. И у нас получилось – мы попали в первую группу и даже обыграли «Металлург» в одном из матчей.

В сезоне-2017/18 Перевалов перешел в школу «Локомотива» – парня нашел клубный скаут. Ярославль на юниорском уровне играет в Открытом первенстве Москвы, поэтому иногда Александру приходилось просыпаться в пять утра − чтобы поехать на матч в столицу. В 2021 году Перевалов поехал на Кубок Глинки / Гретцки − набрал 5 (3+2) очков в пяти матчах, иногда выходил в звене с Матвеем Мичковым.

– Мы с Матвеем начали играть еще за школу «Локомотив-04», − вспоминал Перевалов. − Скажу честно: мы не общаемся тесно вне льда, но в хоккей у нас играть получается. Чтобы выигрывать трудные матчи, нас тренер всегда ставил вместе – и тогда игра складывалась.

В Молодежной хоккейной лиге у Перевалова 64 (34+30) очка в 76 матчах. Вот двухминутная подборка его шайб − видно, что игрок умеет завершать атаки мощными бросками.

Год назад в блоге МХЛ появилось большое интервью с хоккеистом.

Несколько самых интересных моментов, о которых интересно узнать и через год.

Об изучении английского

– Язык учу в школе. Музыку я слушал, но никогда специально не переводил тексты – просто со временем стал разбирать, о чем поют. А с какими-то разговорными фразами помогал Counter-Strike, ха-ха. Это больше бытовой уровень общения, он отличается от того, что нам в школе давали. Моя мама очень хорошо знает английский – и мне очень нравилось всегда, как она говорит. Они с папой ездили по работе на промышленные выставки, и часто общались с иностранцами. Иногда брали меня с собой, поэтому было интересно наблюдать, как мама разговаривает, например, с немцами – я смотрел и тоже хотел говорить на иностранном языке.

О кумирах

– А у меня никогда не было кумиров, я так и рос без них. Нравилось смотреть на игру команды в целом, когда проходили чемпионаты мира. Макдэвид и Маккиннон нравятся, но я больше хайлайты смотрю, без обожания. Какие-то фишки и финты я в голове всегда кручу – не подсматриваю специально. Когда в голове складывается картинка, пытаюсь сделать на льду.

О коньках

− В детстве в Междуреченске у меня не было возможности покупать клюшки последней модели, выбирать. А вот коньки папа всегда покупал топовые, чтобы не было проблем с катанием. Сейчас я выбрал Geo Nexus, там стандартные характеристики – 87-й флекс, 92-й загиб. Я очень трепетно отношусь к заточке – это важный аспект. И если нет моих лезвий – я не смогу нормально играть и кататься. Папа помогает, знает все параметры – у меня сейчас учеба, тренировки, игры, поэтому непросто все успевать. Ну и я всегда вожу 5−6 пар лезвий, чтобы не было проблем.

О мощных бросках

− Мы на даче оборудовали бросковую зону, поэтому я почти всегда там работаю. Могу побросать после тренировки или перед сном, поработать над руками – у меня есть шайбочки разного размера и веса. Можно сказать, что живу этим, люблю свое дело. Это не монотонная работа, просто нравится, когда в игре лучше чувствуешь шайбу.

Фото: hcredstar.com