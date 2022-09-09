Один из лидеров нового СКА – 20-летний Марат Хуснутдинов. Занимался у тренера Кучерова, был капитаном России на МЧМ и брал Кубок Харламова

Молодая звезда армейцев.

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В межсезонье у СКА появилось новое ударное звено. На флангах – Дамир Жафяров и Марат Хайруллин, а в центре – Марат Хуснутдинов, один из лучших молодых российский центрфорвардов, на предсезонке носивший капитанскую нашивку.

В сезоне-2021/22 Марат отыграл за основу питерского клуба 32 матча, но чаще появлялся на фланге. Молодые центры при переходе во взрослый хоккей далеко не всегда действуют на родной позиции – она требует более широкого круга обязанностей, чем вингер. Хуснутдинов окреп и, судя по всему, готов к новой ответственности.

В интервью Марат рассказывал, что в хоккей его отвел отец, который не был профессиональным игроком, но занимался на любительском уровне. Хуснутдинов попал в школу «Белые Медведи», где работал Геннадий Курдин, воспитавший Никиту Кучерова и Никиту Гусева. Позже тренер перешел в школу «Витязя», куда пригласил и своих самых талантливых воспитанников.

Хуснутдинов рассказывал: «Он смотрит все до мелочей. Лучший тренер. Я с ним прошел от начала до конца – с пяти лет и до выпуска. Даже если мы выигрываем и все хорошо, он подойдет и скажет, в каких моментах ты сыграл неправильно, потому что при любой игре нужно добавлять. Геннадий Геннадьевич каждый день делал нас лучше».

В другом интервью центр СКА вспоминал: «Геннадий Геннадьевич много возился с нами, было достаточно игровых упражнений. Спасибо ему. Сейчас я во многих ситуациях могу принимать нестандартные решения».

Опыт звездных воспитанников школы тоже помогал: Курдин постоянно показывал, как тот же Гусев играет в большинстве. Приводил в пример, как в той или иной ситуации действует Кучеров. Более того, Кучеров, Гусев и Ожиганов частенько приезжали в школу после сезона.

«Они катались с нами, общались с Геннадием Геннадьевичем», – рассказывал форвард. Из звездных воспитанников Курдина сам Марат предпочитает Кучерова.

Хуснутдинов не сыграл ни одного матча за главный «Витязь», а перешел в СКА в 2019 году. Генменеджер клуба Игорь Варицкий тогда сказал, что игрок сам захотел развиваться в питерском клубе, это было его желание, которому было сложно противостоять.

Через год Хуснутдинов получил возможность проявить себя на самом высоком уровне – в коронавирусный сезон много питерской молодежи дебютировали за главную команду. Марат уже в первых матчах выглядел уверенно, не боялся борьбы, креативил. Но сразу закрепиться в основе СКА было очень сложно – Хуснутдинов выступал за «СКА-Неву» и «СКА-1946».

На молодежном чемпионате мира Игорь Ларионов большую часть турнира заявлял форварда в первое звено, при этом какое-то время использовал игрока на фланге. «Игорь Николаевич сказал, что есть большой плюс в сдвоенном центре. И я, и Федя Свечков при случае могли отработать в оборону. Поначалу, конечно, было неудобно, но привык», – говорил игрок после МЧМ-2021.

«Его катание – основа всей игры Марата. Способность менять темп ставит защитников соперника в тупик и помогает ему прорваться к воротам, а также уходить от силовых приемов. Даже на самой высокой скорости он принимает отличные решения, обостряет игру. Броски Хуснутдинова разнообразны, одновременно сильны и аккуратны. Нападающий эффективно помогает обороне, он хорошо читает игру и использует клюшку, чтобы прерывать передачи оппонента, опускается в защиту, чтобы помогать своим партнерам», – описывал его сайт Last Word on Sports.

«У Хуснутдинова есть множество сильных сторон, но самая основная – его самоотверженность. Когда он с шайбой, Марат играет агрессивно и ищет путь к воротам или к открытому броску. Когда у него нет шайбы, он действует так, чтобы ее вернуть. Он отрабатывает на каждом сантиметре льда, великолепен в прессинге, всегда ложится под броски. Размер Марата не кажется устрашающим, но благодаря своим сильным ногам он может выигрывать единоборства у бортов», – пишет портал The Hockey Writers.

На МЧМ-2022 Хуснутдинов получил нашивку «С». Ударное звено с Никитой Чибриковым и Федором Свечковым должно было стать одним из самых интересных в сборной России за последние годы, но турнир завершился в середине группового этапа из-за вспышки коронавируса.

Весь Кубок Гагарина-2022 Хуснутдинов провел в основе СКА, играя по 12 минут за матч, а затем он впервые за долгое время вернулся в МХЛ, чтобы помочь «СКА-1946» выиграть Кубок Харламова. Сам форвард потерялся, когда его спросили, когда он в последний раз играл в молодежной лиге – оказывается, прошло полтора года. Марат сразу после возвращения стал капитаном и помог команде выиграть трофей, играя в звене с Матвеем Мичковым.

Главный тренер «СКА-1946» Владимир Филатов говорил: «Мое мнение, которое я никому не навязываю: уже в следующем сезоне он будет претендовать на капитанскую или ассистентскую нашивку в первой команде. Во всяком случае, у меня есть такое ощущение. У него невероятно сильные лидерские качества. Очень командный парень».

Большую часть предсезонки Марат отыграл в СКА в ранге капитана, но на чемпионат нашивку получил Дмитрий Яшкин. Это ожидаемо для более опытного и статусного игрока. Однако контракт Хуснутдинова будет действовать минимум до апреля 2024 года, у него наверняка будет шанс стать капитаном армейцев.

Фото: ska.ru