За «Динамо» на Кубке мэра Москвы дебютировал 16-летний форвард – самый молодой автор покера в МХЛ

Знакомьтесь: Игорь Чернышов.

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27 августа в полуфинале предсезонного Кубка мэра Москвы за московское «Динамо» в матче против «Амура» (0:4) дебютировал 16-летний нападающий Игорь Чернышов. Он стал самым молодым хоккеистом в истории в истории турнира – в тот день игроку, родившемуся 30 ноября 2005-го, было 16 лет 8 месяцев и 28 дней.

Карьера Чернышова развивается стремительно: в Молодежной хоккейной лиге нападающий дебютировал 11 января 2022-го. Дебютный гол забил уже на следующий день в ворота «Красной Армии» − лучшей команды Запада в регулярном чемпионате и молодежки ЦСКА. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода Игорь подставил клюшку на пятаке и помог «Динамо» сравнять счет в матче (отметка − 3:08).

Форвард сразу стал основным в динамовской молодежке – в 18 матчах регулярки с января по март набрал 11 (7+4) очков.

«Дебютировав в МХЛ в сезоне-2021/22, он крайне быстро адаптировался к новому уровню и заслужил доверие тренерского штаба. Для 16-летнего уроженца Пензы особенно плодотворным получился финальный месяц регулярки. В 7 играх из 10 он набирал очки, в том числе забросив по шайбе «Спартаку», «Локо» и «Алмазу» (череповецкую команду удалось огорчить в обеих встречах)», − отмечал комментатор КХЛ ТВ Антон Васятин, который признал Чернышова одним из пяти лучших новичков МХЛ в феврале.

В первом же матче розыгрыша Кубка Харламова Чернышов оформил покер в ворота «Динамо» СПб. Чернышов стал самым молодым игроком, которому удалось забросить четыре шайбы за матч в МХЛ − 16 лет 101 день.

Чернышов был признан лигой лучшим новичком 1/8 финала, а также возглавил авторский рейтинг новичков первого раунда плей-офф МХЛ по версии Антона Васятина:

«Как только Игорь Чернышов появился в московском «Динамо» в начале календарного года, сразу стало понятно − талант огромен. Его взрывная скорость, быстрое принятие решений и сумасшедший бросок поражали. Результативность пришла еще в регулярном чемпионате, а в плей-офф он начал с покера. Именно Чернышов положил начало победе своей команды над динамовскими одноклубниками. Три гола он оформил уже к шестой минуте второго периода − команда из Санкт-Петербурга оказалась в нокдауне. Вернуться в игру после такого было невозможно. К концу второго отрезка 16-летний нападающий забросил и четвертую шайбу, став самым молодым автором покера в МХЛ – историческое событие».