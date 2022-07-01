«Папа советует давать интервью. Почему сам этого не делает, остается загадкой». Сын Кошечкина перешел в «Локо»

Молодой вратарь из Молодежной хоккейной лиги в межсезонье сменил родной Тольятти на Ярославль.

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Максим Майоров – сын российского вратаря Василия Кошечкина, двукратного обладателя Кубка Гагарина, чемпиона мира и Олимпийских игр. Как и отец, Максим начал карьеру в Тольятти и выбрал позицию вратаря. В сезоне-2021/22 он дебютировал в МХЛ в матче против «Мамонтов Югры». Всего Майоров провел 45 игр, отразил 93,1% бросков с коэффициентом надежности 2,16 и тремя «сухарями». В январе он был признан лучшим вратарем Востока.

В межсезонье хоккеист перешел в систему ярославского «Локомотива», сыграл за сборную России на Кубке Черного моря и принял участие в турнире 3x3. В интервью сайту МХЛ Максим Майоров рассказал о своем стиле игры, о том, какие советы дает ему отец, и что смотрит в межсезонье.

«Папа не хотел, чтобы я стал вратарем»

– Вы сами решили заниматься хоккеем, или повлияли родители?

– И так, и так. Сам хотел в хоккейную секцию, но и папа повлиял на решение. В 4 года я начал заниматься в Тольятти. Отец не хотел, чтобы я пошел в ворота. Он понимал, как это трудно. Но мне очень нравилось, поэтому я все-таки стал играть на этой позиции.

– Занимались другими видами спорта?

– С 7 до 11 лет играл в гандбол, тоже был вратарем. Этот вид спорта хорошо развивает физические данные и выносливость. Но пришлось бросить, потому что начались серьезные нагрузки в хоккейной секции. Я всегда хотел быть похожим на отца, поэтому сделал выбор в пользу хоккея. Еще был бильярд. Это передалось от мамы – она кандидат в мастера спорта. До сих пор люблю в него играть.

– Удается обыгрывать маму?

– Если она поддается, то да (смеется).

– Какие главные советы давал папа?

– Ни на кого не смотреть и думать своей головой – это самое важное, что он мне говорил. Когда отец хоккеист – это большой плюс. У папы большой опыт, он все мне подсказывает, поэтому я не слушаю окружение. Хочу сыграть против него в матче – возможно, получится сделать это в Ярославле.

– Как в детстве вам удавалось совмещать школу и хоккей?

– Учился в обычной школе, но меня отпускали на соревнования. Приносил специальную справку о том, что я спортсмен, и мне нужно уехать. Учился средне: были пятерки, четверки, тройки, иногда двойки. До седьмого класса после тренировок я каждый день делал домашние задания, а потом все стал успевать на перемене.

«Ради карьеры в спорте нужно чем-то жертвовать»

– Как оцените первый сезон в МХЛ?

– Хороший сезон для первого года в лиге. Физически и морально чувствовал себя хорошо. Примерно после второй игры уже привык к МХЛ. Перед любым матчем было волнение, даже в конце сезона. Но не было мыслей, что сейчас пропущу – и меня выгонят. Я знал, что мне доверяют, пользовался этим.

– За четыре месяца со старта сезона вы одержали семь побед, а в одном январе – восемь. Почему так получилось?

– Думаю, у меня просто пошла игра. Не сказал бы, что январь был особенным месяцем. Нужно всегда работать и слушать тренера, независимо от результата. Даже когда выигрываешь, надо анализировать ошибки и пропущенные шайбы.

– Вы перешли в систему «Локомотива». Насколько сложно переезжать из родного клуба?

– Я нахожусь в Тольятти, поэтому еще не столкнулся с этим. Уезжать от дома, родителей и друзей будет трудно. Но это спорт, в нем нужно чем-то жертвовать ради карьеры.

– Вы выступали за сборную на Кубке Черного моря. Какие эмоции от вызова?

– У нас была хорошая команда. Многие пацаны были сыграны, бывали не очень приятные моменты для меня как вратаря – выход один в ноль, например. Но тренер сказал, что я хорошо сыграл для первого матча. Я тоже доволен, поставил бы себе четверку за турнир.

«После поражений меня лучше не трогать»

– Есть мнение, что вратари – люди странные. Согласитесь с этим?

– Да, мы другие. После поражения почти каждый полевой игрок даст интервью, я же никогда не соглашусь поговорить. Проигрывать всегда обидно – сначала надо отойти от этого, разобрать ошибки. После поражений меня лучше не трогать. Еще у меня есть особый ритуал перед матчами: с центра поля подкатываешь к воротам, проводишь ловушкой по перекладине, три раза бьешь об левую штангу, три раза об правую – все, ты готов.

– Что думаете про внимание СМИ в другое время?

– В обычные дни можно пообщаться, главное – договориться заранее, а то я могу спать (смеется). Всегда интересно узнать больше о каком-то хоккеисте, как он живет. Может, кому-то я интересен как игрок. Кстати, один из советов, который давал мне папа: нужно давать интервью. Почему он сам этого не делает, остается загадкой даже для меня.

– Как вы относитесь к тому, что вас всегда будут сравнивать с отцом?

– Где бы я ни появился, меня ассоциируют с ним – от этого никуда не деться. Я отношусь к этому спокойно.

– Чем вы похожи по игре и в жизни?

– У нас одинаковый стиль: техника, движения. Я такой же «медленный корабль», как и отец. В жизни главное сходство – целеустремленность. Если мы чего-то захотим, то добьемся, чего бы это ни стоило. Но у нас разные взгляды – например, на соцсети. Я много где зарегистрирован и пользуюсь ими, а папа есть в мессенджере и все.

– Какие вратари вам еще нравятся?

– Я слежу за Ильей Самсоновым и Игорем Шестеркиным. С Самсоном мы знакомы; считаю, у него очень хорошая техника. У Шестеркина нравится резкость в игре. Он уехал в НХЛ в отличной форме и всем доказал, что топовый голкипер.

«В игре «три на три» каждый момент зависит от вратаря»

– Как проводите межсезонье?

– Отдых и участие в турнире 3х3, мне он понравился. Таких медленных вратарей, как я, там заставляют быстро двигаться. Думаю, это хороший формат для развития. В межсезонье хочется играть, тут есть такая возможность.

– Вратарю сложнее в таком формате?

– Да, безусловно. Если в МХЛ важность голкипера около 75%, то здесь все 90%. Каждый момент зависит от тебя. Смотреть такой хоккей интересно: игра динамичная, много заброшенных шайб. Если такой вид спорта введут на Олимпиаде, будет здорово.

– В свободное время занимаетесь другими видами спорта?

– Два года играю в большой теннис. Знаю, что его любят многие хоккеисты – это интересный вид спорта, требует большой выносливости. Мне нравится играть в формате два на два человека. Теннис помогает отвлекаться от хоккея.

Автор: Михаил Скрыль

Фото: mhl.khl.ru