Артем Дуда − один из самых перспективных защитников России: 0 удалений в 110 матчах МХЛ, очко за игру в плей-офф

В системе ЦСКА растет талант.

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Важное наблюдение: с сезона КХЛ-2015/16 лидерами среди защитников-бомбардиров становятся иностранцы. Насколько серьезной эта проблема станет в будущем для российского хоккея, сказать сложно, но вряд ли она примет такие же масштабы, как в ситуации с вратарями полтора десятилетия назад. Тем более что уже появляются молодые классные оборонцы, которые умеют разгонять атаки – и некоторые успели дебютировать в КХЛ.

Артем Дуда во взрослый хоккей еще толком не заглядывал (4 матча в ВХЛ), но защитник, которому только в апреле исполнилось 18 лет, разрывает Молодежную хоккейную лигу – в сезоне-2021/22 он стал ее вторым защитником-бомбардиром (14+27). За 110 матчей, которые игрок провел в регулярках и плей-офф, он не набрал ни одной минуты штрафа – для защитника, который играет по 22 минуты за матч, просто феноменальные показатели.

Ведущий программы «Новости молодежки» Алексей Шевченко отрекламировал Дуду в фирменном стиле: «Красная Армия» перед сезоном омолодилась, развитие игроков в МХЛ происходит буквально на глазах. Артем Дуда растет как на дрожжах. Считаю, он главная звезда МХЛ. Матчи «Красной Армии» нужно показывать по центральным телеканалам только ради этого игрока».

В хоккей Дуда попал стандартно. «Друг отца был связан с хоккеем, он посоветовал отдать меня в секцию. Я пришел – и как-то само все закрутилось. Сначала ходил, просто потому что нравилось, было прикольно. В 6-7 лет начались более целенаправленные тренировки, плюс мне очень повезло с первым тренером», – рассказывал защитник в интервью Metaratings.

Дуда начинал свою карьеру в школе «Динамо», но в 10 лет перешел в ЦСКА из-за того, что первого тренера защитника отправили в другую возрастную группу.

Габариты Дуды – 183 см / 78 кг – вполне возможно, предопределили его игровой стиль: довольно сложно стать силовым монстром и чисто оборонительным защитником, уступая в физической мощи оппонентам. Однако юркость и скорость могут дать плюс при подключении к атакам. В «Красной Армии» Артем помогает своей команде в позиционном нападении, зачастую даже идет за чужие ворота.

Сам игрок признавался, что в детстве ему нравился Лео Комаров. Это был еще динамовский период карьеры Дуды, юный защитник очень ценил, что беззвездная команда Олега Знарка дважды подряд обыграла в финалах Запада сверхкреативный СКА. Но при построении своей карьеры Дуда выбрал совсем другой стиль.

«Я считаю, что в первую очередь мы играем для болельщиков и обязаны создавать шоу. Зрителям нравятся голы, опасные моменты, красивые обводки», – говорил игрок в одном из интервью. А в другом добавлял: «Увереннее я себя чувствую впереди, люблю созидать. В атаке ты можешь творить – отдать пас, бросить, красиво кого-то обыграть, провести комбинацию. А в защите нужно терпение, там нельзя креативить, играть нужно строго».

Современный хоккей ставит примерно одинаковые требования к хорошему атакующему защитнику во всех лигах. В первую очередь ценятся способности плеймейкера. Это касается не только равных составов, но и большинства. Наши клубы перенимают систему розыгрыша с одним защитником, который закрывает всю линию и ответственен за первый пас и поиск наилучших вариантов передач.

Сильный бросок желателен, но не обязателен. Конечно, от пушки «а-ля Александр Никишин» откажется мало кто, но современный атакующий защитник должен в первую очередь создать момент, а не закончить его. Дуда умеет и то, и другое. Кроме того, нужна приличная скорость, чтобы успевать возвращаться в оборону, хорошее видение площадки, чтобы не теряться в ходе принятия решений. И все эти качества у Артема тоже есть.

«Он очень быстро двигает ногами, у него высокий уровень владения шайбой, очень хорошие атакующие навыки. Ему, наверное, стоит прибавить в разрушении, но на уровне МХЛ этого пока не видно, потому что «Красная Армия» была одной из лучших команд сезона и порой не испытывала много серьезного сопротивления, – рассказывает комментатор КХЛ ТВ Кирилл Корнилов. – Артем побил рекорд Алексея Марченко по набранным очкам в «Красной Армии» для защитника. Он может быть хорошим универсалом, сейчас Дуда нацелен на атакующую модель игры, потому что его сложно остановить в средней зоне за счет его движения. На фоне остальных сверстников его выделяет быстрая работа ног. Он может пройти чужих нападающих в средней зоне, обострить ситуацию, плюс у него хороший бросок, который будет становиться сильнее, когда Дуда обрастет мясом».

О своем главном феномене – нуле в графе «штрафные минуты» после 110 матчей – защитник говорит так: «Я не особо люблю рисковать, проводить силовые приемы на грани правил. Действую по позиции, использую скорость. Меня практически невозможно спровоцировать на драку. Стараюсь держать нападающего на расстоянии клюшки, действовать по шайбе, не попадать по конькам».

В сезоне-2021/22 Дуда набрал 41 (14+27) очко в регулярке и 17 (5+12) в 18 матчах плей-офф. Розыгрыш Кубка Харламова он закончил почти с баллом в среднем за матч. Среди его голов есть и шедевры – например, сокрушительный бросок в игре против «Риги». В видео с шайбой защитника сравнили с Месси. Дуде польстило это сравнение, он любит аргентинского форварда.

О другом рекорде – уже вне площадки – Дуда рассказывал сайту МХЛ: «Грибов, если повезет, могу собрать три ведра. Но это если поход подготовленный – встать в пять утра и пойти. Больше всего нравится находить белые, подберезовики, подосиновики. Еще лисички, но их надо в сезон. Сыроежки не собираю». Хоккеист – заядлый грибник и сам себя называет «деревенским пареньком».

А что ждет игрока в сезоне-2021/22?

«Очень интересно будет смотреть за ним в следующем сезоне. Возможно, его будут привлекать и на уровне КХЛ, потому что уже по ходу чемпионата-2021/22 он добился серьезного прогресса. Дуда обладает хорошим катанием, широким шагом, он очень быстрый, несмотря на крепкие габариты для своего возраста. Сравнивать его с кем-то из взрослых игроков мне достаточно сложно. Пока непонятно, какой именно защитник из него сможет вырасти. Если брать российский аналог, то мы можем говорить про Кирилла Кольцова или в целом на уровне КХЛ про Ника Бэйлена. Но Дуда – он не такой. Очень хочется, чтобы он вырос в надежного игрока обороны», – говорит Кирилл Корнилов.

Сам Дуда ориентируется на шведского защитника Расмуса Далина. А он, как говорил сам Артем, во многом повторял стиль нынешнего тренера сборной Сергея Зубова.

Фото: mhl.khl.ru