«Где Месси?» В Канаде больше 50 тысяч зрителей заманили на Лео, но он не приехал 🙂

Как и Суарес с Бускетсом.

«Ванкувер Уайткэпс» разочарован: Лионель Месси, Луис Суарес и Серджи Бускетс к ним не поехали, а «Интер Майами» все равно победил (2:1).

Флоридцы продлили беспроигрышную серию до 10 матчей – и с 34 очками после 16 туров сохранили лидерство в Восточной конференции МЛС. Правда, «Цинциннати» подпирает: 33 балла и игра в запасе.

«Ванкувер» с 19 очками пока не выпал из зоны плей-офф Запада. На долгожданный матч с «Интером» клуб собрал рекордную посещаемость в МЛС – 51 032 зрителей (предыдущий рекорд «Ванкувера» – 32,5 тысячи) . Канадцы даже организовали предматчевую вечеринку с едой, напитками, музыкой и активностями с некоторыми игроками. Но главные виновники праздника до него не доехали.

Почему «Интер» приехал без главных звезд?

Помешала плотность календаря. На следующей неделе у «Майами» два домашних матча: в среду с «Атлантой» и в субботу с «Сент-Луисом».

А выезд к «Ванкуверу» – самый дальний в МЛС: лететь 6,5 часов только в одну сторону. А еще у канадского клуба искусственное поле.

Месси уже играл в МЛС на искусственном газоне и высказывался, что это не проблема. Но с учетом всех факторов команда поберегла лидеров. Лео и Суарес в тот же вечер открыли в Майами международный молодежный турнир, на котором играл сын аргентинца Тьяго.

«Мы понимаем разочарование болельщиков. И то, что эти игроки значат для лиги и рынка, – сказал тренер «Интера» Тата Мартино. – Но иногда нам приходится принимать неудобные решения, которые расстраивают людей. Мы должны заботиться о нашем клубе, команде и игроках.

Ванкувер – это в общей сложности 12 часов полета плюс трехчасовая разница во времени. Мы следуем плану, который я упомянул в начале года: нам нужно заработать как можно больше очков, пока у нас доступны все наши игроки. Это изменится в ближайшие недели (когда игроки разъедутся по сборным для подготовки к Кубку Америки)».

«Ванкувер» дал скидку в 50% на еду и напитки. Так компенсировал отсутствие Месси

Когда выяснилось, что из звезд будет только Жорди Альба (он, кстати, отдал голевую), «Ванкувер» поспешил задобрить болельщиков, которые купили билеты по завышенным ценам.

Клуб выписал скидку в 50% на всю еду и напитки на стадионе. Кроме того, зрителям до 18 лет предоставили бесплатный ваучер на еду.

«Мы понимаем, что будет много разочарованных фанатов, – сказал генеральный директор «Ванкувера» Аксель Шустер. – Но мы стремимся сделать это событие особенным для каждого. К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет за нашего соперника, и нам было важно как можно скорее связаться с болельщиками».

Фанаты развлекались как могли: радовались шотландскому Месси, телохранителю Лео и звезде хоккейного «Ванкувера»

«Где Месси? Где Месси?» – уже привычные чанты болельщиков, когда Лео не доезжает до выездных матчей. Так было и в Ванкувере, где зрители разными способами высказывали разочарование.

Вот один из специально прилетевших на игру фанатов расписал расходы: только два билета обошлись в 1400 долларов, а ведь еще есть перелет, отель и питание.

Другие пытались видеть во всем позитив. Да, Месси не приехал, зато на месте его знаменитый телохранитель Яссин Чеуко .

А еще на поле шотландский полузащитник «Ванкувера» Райан Голд – в свое время он за стиль игры и низкий рост получил прозвище «Малыш Месси».

Да и зачем канадцам Лео, если на стадионе хоккейная звезда «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер. Когда его показали на экране, болельщики сразу же проскандировали его имя.

Но осадок у зрителей все же остался. Рэйчел Ренци, которая за 335 долларов купила билет брату, специально приехавшему в эти даты из Италии, недовольна реакцией «Ванкувера»:

«Причина, по которой они распродали стадион, – это Месси. Я понимаю, что они не могут гарантировать, кто сыграет, но они могут контролировать цены за билеты. Просто сказать, что мы продаем ваучеры на еду за полцены, недостаточно. Думаю, что они должны предложить частичный возврат людям, которые заплатили так много».

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Фото: Gettyimages /Jeff Vinnick / Stringer; East News /Darryl Dyck/The Canadian Press via AP; x.com