40 комментариев

Золотой «Аль-Наср».

Криштиану Роналду с третьей попытки привел «Аль-Наср» к трофею: в прошлом сезоне не смогли выиграть Суперкубок, проиграли чемпионскую гонку в чемпионате, а теперь есть победа в Кубке арабских чемпионов.

Причем португалец многое сделал сам: и по турниру, и конкретно в финале. Забил оба мяча команды, помог сделать камбэк и принес победу в дополнительное время.

У Роналду шесть голов за шесть матчей. Он принес титул дублем в меньшинстве

В матче с «Аль-Хилалем» все началось с ассиста Малкома: бывший зенитовец навесил на одного самых скромных легионеров этого матча, Мишаэла, он забил в падении головой. 27-летний нападающий до 2022-го всю карьеру играл в Бразилии и мог стать главным героем.

К этому приблизил инцидент на 71-й минуте: защитник «Аль-Насра» Аль-Амри у штрафной сбил убегающего Малкома и после ВАР получил красную.

Но тут включился Роналду – видимо, слишком уж соскучился по трофеям. Через три минуты после удаления сравнял: сыграл на опережение и замкнул прострел.

От пенальти в ворота «Аль-Насра» после падения Сергея Милинковича-Савича отвел ВАР, а в овертайме снова блеснул Роналду: на 98-й минуте Секо Фофана издали пробил в перекладину, а Криш добил головой.

Правда, потом Роналду получил еще и травму: португалец сбил соперника в центре поля, но сам же получил повреждение.

После осмотра врачей расстроенного Криша увезли на электрокаре.

К счастью, ничего серьезного. И чем-то похоже на победный Евро, правда?

После свистка Криштиану радовался вместе с партнерами.

И принимал поздравления под салют на саудовском стадионе.

С таким вот кубком.

И его образом на небе.

Для «Аль-Насра» это первая в истории победа в Кубке арабских чемпионов. Ключевой вклад у Роналду: 38-летний капитан забивал в пяти матчах подряд.

С шестью голами в шести играл он стал лучшим бомбардиром турнира. Второе место в гонке у Карима Бензема из «Аль-Иттихада» – три мяча.

«Аль-Наср» мог вообще не выйти из группы. В третьем туре команда проигрывала «Замалеку» до 87-й минуты, но затем счет сравнял Криштиану и провел «Аль-Наср» в плей-офф. Если бы проиграли, дальше пошел бы «Замалек».

В итоге добрались до победы в турнире!

Это первый трофей Роналду за два года. Такой долгий перерыв у него впервые в карьере

Предыдущий раз Роналду брал титул еще в мае 2021-го – взял тогда Кубок Италии с «Ювентусом». После этого бестрофейные сезоны в «МЮ» и в «Аль-Насре».

Особенно грустно это выглядело на фоне Лионеля Месси, который в этот же период выиграл пять штук, в том числе главный в карьере.

Кстати, прямо сейчас Лео тоже несется к первому трофею с «Интер Майами» – его команда уже в четвертьфинале Кубка лиг.

А у Роналду праздник прямо сейчас. Это его 33-й трофей – до этого брал 15 в «Реале», девять в «МЮ», пять в «Ювентусе», один в «Спортинге», а также два в сборной – Евро и Лига наций.

Между первым и на сегодня последним трофеями – 21 год. 18 августа 2002-го «Спортинг» забрал Суперкубок Португалии. Правда, юный Криштиану тогда провел матч на скамейке запасных.

Все главные победы были еще впереди.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; East News/AFP