40 комментариев

Лео и Криш
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У Роналду трофей – первый за два года! Вырвал дублем в меньшинстве у команды Малкома

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Золотой «Аль-Наср».

Криштиану Роналду с третьей попытки привел «Аль-Наср» к трофею: в прошлом сезоне не смогли выиграть Суперкубок, проиграли чемпионскую гонку в чемпионате, а теперь есть победа в Кубке арабских чемпионов.

Причем португалец многое сделал сам: и по турниру, и конкретно в финале. Забил оба мяча команды, помог сделать камбэк и принес победу в дополнительное время.

У Роналду шесть голов за шесть матчей. Он принес титул дублем в меньшинстве

В матче с «Аль-Хилалем» все началось с ассиста Малкома: бывший зенитовец навесил на одного самых скромных легионеров этого матча, Мишаэла, он забил в падении головой. 27-летний нападающий до 2022-го всю карьеру играл в Бразилии и мог стать главным героем.

К этому приблизил инцидент на 71-й минуте: защитник «Аль-Насра» Аль-Амри у штрафной сбил убегающего Малкома и после ВАР получил красную.

Но тут включился Роналду – видимо, слишком уж соскучился по трофеям. Через три минуты после удаления сравнял: сыграл на опережение и замкнул прострел.

От пенальти в ворота «Аль-Насра» после падения Сергея Милинковича-Савича отвел ВАР, а в овертайме снова блеснул Роналду: на 98-й минуте Секо Фофана издали пробил в перекладину, а Криш добил головой.

Правда, потом Роналду получил еще и травму: португалец сбил соперника в центре поля, но сам же получил повреждение.

После осмотра врачей расстроенного Криша увезли на электрокаре.

К счастью, ничего серьезного. И чем-то похоже на победный Евро, правда?

После свистка Криштиану радовался вместе с партнерами.

И принимал поздравления под салют на саудовском стадионе.

С таким вот кубком.

И его образом на небе.

Для «Аль-Насра» это первая в истории победа в Кубке арабских чемпионов. Ключевой вклад у Роналду: 38-летний капитан забивал в пяти матчах подряд.

С шестью голами в шести играл он стал лучшим бомбардиром турнира. Второе место в гонке у Карима Бензема из «Аль-Иттихада» – три мяча.

«Аль-Наср» мог вообще не выйти из группы. В третьем туре команда проигрывала «Замалеку» до 87-й минуты, но затем счет сравнял Криштиану и провел «Аль-Наср» в плей-офф. Если бы проиграли, дальше пошел бы «Замалек».

В итоге добрались до победы в турнире!

Это первый трофей Роналду за два года. Такой долгий перерыв у него впервые в карьере

Предыдущий раз Роналду брал титул еще в мае 2021-го – взял тогда Кубок Италии с «Ювентусом». После этого бестрофейные сезоны в «МЮ» и в «Аль-Насре».

Особенно грустно это выглядело на фоне Лионеля Месси, который в этот же период выиграл пять штук, в том числе главный в карьере.

Кстати, прямо сейчас Лео тоже несется к первому трофею с «Интер Майами» – его команда уже в четвертьфинале Кубка лиг.

А у Роналду праздник прямо сейчас. Это его 33-й трофей – до этого брал 15 в «Реале», девять в «МЮ», пять в «Ювентусе», один в «Спортинге», а также два в сборной – Евро и Лига наций.

Между первым и на сегодня последним трофеями – 21 год. 18 августа 2002-го «Спортинг» забрал Суперкубок Португалии. Правда, юный Криштиану тогда провел матч на скамейке запасных.

Все главные победы были еще впереди.

Роналду взял арабский Кубок чемпионов – но это не местная ЛЧ. Что за турнир и какие вообще там бывают?

Роналду перекрестился после гола – а в Саудовской Аравии это запрещено. Его правда могут арестовать?

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; East News/AFP

40 комментариев

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Как дела на заводе
Выносите ЗМ))))))
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Vlados 86
Ответ Отец Абду
Организатор турнира Принц Абдулазиз бин Турки Аль - Файсал: "Все клубы очень упорно играли на арабском турнире, хотя турнир считается товарищеским":) Так это турнир товарищеский или официальный?
Товарищеский. Он не регулярно проводится, с интервалами в несколько лет. У них самый престижный турнир азиатская ЛЧ.
+7
-2
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Oleg
Ответ feelthedroom@mail.ru
Та не, выносите зм повелителю млс. Зы: не надо писать про чм, за чм он получил свою награду - мвп и сам кубок.
Ну расскажи Зидану 1998, Зубастику 2002, Каннаваро 2006 что с них достаточно Кубка Мира.
А ЗМ пусть вася пупкин берет.
+10
-5
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vv10
Ответ Максим Смирнов
Неплохо, но...Месси за это время: чемпион мира, обладатель Копы, дважды чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции.
зато до этого было грустно. про ЧМ помолчим лучше.. скажем лучше "сделали" ему подарок
+12
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ya_za_ac_milan
Очень жаль, что он потерял столько времени в МЮ. В Мансити надо было переходить. Сейчас на 3-4 титула было бы больше.
+5
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Aleksandr Dubovik
На секунду- этот клуб до прихода Роналду ни разу не выигрывал этот турнир. Воистину величайший!
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Oleg
Ответ AF007
Надо отдать должное, трепыхается криштик до последнего. После всех 2743 фэйлов за последние 5 лет все равно идет и на предельной концентрации шакалит во вратарской прострел/отскок все 90 минут. Его бы упорство в этом плане, да в техничного игрока, вроде Неймара, глядишь Месси не пришлось бы лепить конкурентов на индивидуальные награды из гвоздей и опилок
Он по развитию от своей фан базы недалеко ушел)
Ведь этот дурачок реально до истерики рад трофею в товарищеском турнире.
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Oleg
Ответ riverman1980
Нашел турнир себе по силам ) Фанбои Криштианки, напомните, сколько что там у него в плей-ооф ЧМ? ) О голов в 10 играх? ))
Что ты от них хочешь?)
Они создают свое счастье, пытаются себя заствить поверить что этот трофей что то решил.
Дети же.
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Коэн Варвар
Красавчик Рон! Всё ещё может!
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Aleksandr Dubovik
Ответ Роман
Видел много комментариев от фанов Месси, где они признают Роналду величайшим. Всё же Рон настоящий чемпион, тащит всегда.
Все фанаты месси - латентные фанаты Роналду, давно известно.
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Real_v_dushe
Ответ Илнур Кара
или все же Р-он уже не уровень
МЮ - не уровень, это сердняк, он сейчас хуже Ньюкасла, это очевидно. Новый сезон для этого клуба будет очередным большим кошмаром и на Роналду его уже никак не спишешь.
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Илнур Кара
Ответ Real_v_dushe
Возвращение в МЮ было ошибкой, этот клуб стал давно не уровень Роналду. Ему следовало перейти в МС тем летом
или все же Р-он уже не уровень
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Aleksandr Dubovik
Ответ riverman1980
Нашел турнир себе по силам ) Фанбои Криштианки, напомните, сколько что там у него в плей-ооф ЧМ? ) О голов в 10 играх? ))
Че там у гнома по голам п плей-офф ЛЧ? Говорят лет 6 назад последний раз отмечался
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seriy
вырвал дублем....ну что вы несете? зачем такой пафос.....вырвал это когда в одиночку на исполнительском мастерстве создал/забил гол! ....а здесь? замкнул в пустые с двух метров, когда партнер совершил проход по флангу и удобно прострелил четко в ногу и при этом могли замыкать еще два других партнера ( не будь в штрафной роналду) второй гол удачный отскок и добил в пустые с 5 метров...не будь хорошего удара от партнера и попадания в перекладину...так и простоял в сторонке....подставил замкнул-это да, среагировал на отскок и добил- это да, но никак не вырвал!!...вырвал --это ВАР отменивший пенальти ( фол был явный защитник напрыгнул и руками свалил игрока который принимал бы мяч в штрафной) и вырвал---это вратарь в конце доп времени и вся команда которая помогала не пропустить...
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хавбек+
Каир, Багдад, Эр-Рияд пали перед величайшим игроком современности💪🏆
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Gulnara Sadykova
Ответ riverman1980
Нашел турнир себе по силам ) Фанбои Криштианки, напомните, сколько что там у него в плей-ооф ЧМ? ) О голов в 10 играх? ))
Вы что сами себе не верите?
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Пирс Морган
Ответ riverman1980
Нашел турнир себе по силам ) Фанбои Криштианки, напомните, сколько что там у него в плей-ооф ЧМ? ) О голов в 10 играх? ))
Да причем тут ЧМ, тут целый чемпионат бедуинов
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King_X
Ответ riverman1980
Нашел турнир себе по силам ) Фанбои Криштианки, напомните, сколько что там у него в плей-ооф ЧМ? ) О голов в 10 играх? ))
Прям дико жалко выглядите, серьёзно
Сколько мундиалей у Лео не было голов в плей-офф, так вы ж...илы(скажем так) себе рвали здесь, доказывая, что это вообще не показатель и есть даже у Дзюбы гол

А сейчас переобулись, и это первое, чем кичитесь
Ущербно оч😂

С таким количеством пенок и Ди Мария, и Альварес, да даже Молина набил бы себе стату в плей-офф))
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Роман
Ответ King_X
Прям дико жалко выглядите, серьёзно Сколько мундиалей у Лео не было голов в плей-офф, так вы ж...илы(скажем так) себе рвали здесь, доказывая, что это вообще не показатель и есть даже у Дзюбы гол А сейчас переобулись, и это первое, чем кичитесь Ущербно оч😂 С таким количеством пенок и Ди Мария, и Альварес, да даже Молина набил бы себе стату в плей-офф))
Фанатки Месси порвались)
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Семен Клейменов
Ответ AF007
Надо отдать должное, трепыхается криштик до последнего. После всех 2743 фэйлов за последние 5 лет все равно идет и на предельной концентрации шакалит во вратарской прострел/отскок все 90 минут. Его бы упорство в этом плане, да в техничного игрока, вроде Неймара, глядишь Месси не пришлось бы лепить конкурентов на индивидуальные награды из гвоздей и опилок
Да, Неймар был прекрасен на Кубке конфедераций в 2013-м, помню, как тогда тащил бразильцев, а после... то ли травмы сказались, то ли просто бразильские паттерны.

У бразильцев вообще мало игроков, выходивших на сверхуровень и державших его годами, по разным причинам. Если бы не травмы Роналдо, вопрос о лучшем игроке в истории футбола был бы закрыт навсегда, ведь Зубастик был супербизоном, когда здоровье не тревожило. Или Роналдиньо? Просто человек с другой планеты, но быстро расслабился.

Каземиро? Опорники давно не в почёте у медиа, чтобы их осыпали наградами.
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Jon Snow
Кому была бы интересна лига Катара. По сути они все верно сделали. А теперь и обзорчик в ютубе глянуть не зазорно
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Oleg
Ответ ya_za_ac_milan
Очень жаль, что он потерял столько времени в МЮ. В Мансити надо было переходить. Сейчас на 3-4 титула было бы больше.
А оно нужно было Сити?)
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Tiestorzn17
Ответ Роман
А кто-то как трус в 35 лет в бургер-лиге играет. Видите ли он психологически слаб и не выдерживал критики и нагрузки. Тем временем Рон в Саудовской Аравии с местным менталитетом завоевывает первый важный титул для клуба.
Важный титул 😁😁😁 кубок кубкина 😁😁😁 и что получает обладатель ТРОФЕЯ? Грамоту и 4 кальяна? 😁
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Oleg
Ответ Отец Абду
Организатор турнира Принц Абдулазиз бин Турки Аль - Файсал: "Все клубы очень упорно играли на арабском турнире, хотя турнир считается товарищеским":) Так это турнир товарищеский или официальный?
Его нет, трофея, в реестре официальных.
По крайней мере так написал ЕСПН.
Видимо товарка)
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Ivang King
Ответ Vlados 86
Товарищеский. Он не регулярно проводится, с интервалами в несколько лет. У них самый престижный турнир азиатская ЛЧ.
Матч этот официальный.
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