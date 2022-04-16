Лео и Криш
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Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑

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60-й в карьере.

Криштиану Роналду – герой матча «Манчестер Юнайтед» против «Норвича». Португалец отгрузил хет-трик – и в очень сложной игре против 20-го места АПЛ принес клубу три очка.

1:0 – Роналду открыл счет уже на 7-й минуте. Тинейджер Энтони Эланга выкатил ему на пустые ворота, и в таких ситуациях Роналду не прощает. 

Эланга исполнил традиционное Siu вместе с Криштиану после гола, причем португалец сам подсказал, что партнер может отпраздновать вместе с ним в королевском стиле. Установили своеобразный рекорд: разница в возрасте между ассистентом и финишером – 17 лет и 81 день. Больше в истории «Ман Юнайтед» не было. 

Криштиану вообще стал наставником для Эланги. «Здорово, что он рядом, и не только из-за того, что он показывает на поле, но и из-за того, что он делает за пределами газона. Если нам нужна какая-то помощь, мы можем с ним поговорить, – говорил Эланга о Роналду. – Все начинается на тренировочном поле. Надо смотреть на то, как работают более опытные футболисты, и брать на заметку. Ежедневные тренировки с ними помогают мне. И не только в техническом плане, но и в тактическом. И во время игры я тоже люблю просить совета у старших футболистов».

2:0 – на 32-й минуте после углового в исполнении Алекса Теллеса. 

Но потом «Норвич» вдруг вернулся в игру, отыгравшись с 0:2. Роналду снова пришлось тащить.  

3:2 – на 76-й Криш забрал мяч под штрафной и забил! Нет, это не учебная тревога, Роналду впервые забил за «Юнайтед» прямым ударом со штрафного после возвращения – идеальный способ отметить хет-трик. 

В последний раз Роналду забивал прямым ударом со штрафного в сентябре 2020-го против сборной Швеции в Лиге Наций – прошло 585 дней. Последний такой гол на клубном уровне – в июле 2020-го против «Торино» за «Ювентус» в Серии А. 681 дней назад. 

Хет-трик стал для португальца 60-м в профессиональной карьере (50-м – на клубном уровне). Это мировой рекорд – у Лео Месси на 5 хет-триков меньше. А гол со штрафного стал 58-м – тоже достойно.

Роналду не забивал целый месяц – 12 марта от него пострадал «Тоттенхэм», и ведь тогда тоже был хет-трик. Новая традиция?

2022-й – пока сложный год для Роналду

Несмотря на два хет-трика, 2022-й для Криштиану начался очень непросто. Он не забил в первых 6 матчах года – эта серия оказалась для него худшей с 2009 года. Вдобавок сказались странные отношения с боссом «Юнайтед» Ральфом Рангником – публично никто из них друг друга не критиковал, но в медиа проникали слухи, что португальцу показалось непонятным назначение Рангника. Плюс тот не стеснялся оставлять Роналду в запасе.

Но публично Рангник всегда хвалил Роналду, хотя когда он пропустил матч с «Сити», объяснял это так: «Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Роналду не может заниматься из-за некоторых проблем с бедром. То же самое было и в субботу. Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Как тренер я должен принять это. Я не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него повреждение».

После поражения от «Эвертона» раздосадованный Криштиану разбил телефон болельщика, который снимал, как он уходит в раздевалку – еще одна характеристика эмоций Криштиану в 2022-м. Правда, потом Роналду извинился, но расследование все еще продолжается.

В этом сезоне Криштиану останется без трофеев, но главный турнир года в 2022-м у Роналду впереди – сборная Португалии поедет на чемпионат мира. 

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Манчестер Юнайтед – Норвич 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
16 апреля, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Роналду, 2:0 – 32 Роналду, 2:1 – 45 Дауэлл, 2:2 – 52 Пукки, 3:2 – 76 Роналду.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес (Рэшфорд, 74), Погба (Мата, 74), Лингард (Матич, 63), Бруну Фернандеш, Роналду, Санчо, Эланга.
НорвичКрул, Байрэм, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Маклин (Гилмор, 73), Рашица, Дауэлл (Плахета, 74), Ле-Мелу (Роу, 82), Норманн, Пукки.

Фото: REUTERS/CRAIG BROUGH; globallookpress.com/Alan Martin

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