Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑

60-й в карьере.

Криштиану Роналду – герой матча «Манчестер Юнайтед» против «Норвича». Португалец отгрузил хет-трик – и в очень сложной игре против 20-го места АПЛ принес клубу три очка.

1:0 – Роналду открыл счет уже на 7-й минуте. Тинейджер Энтони Эланга выкатил ему на пустые ворота, и в таких ситуациях Роналду не прощает.

Эланга исполнил традиционное Siu вместе с Криштиану после гола, причем португалец сам подсказал, что партнер может отпраздновать вместе с ним в королевском стиле. Установили своеобразный рекорд: разница в возрасте между ассистентом и финишером – 17 лет и 81 день. Больше в истории «Ман Юнайтед» не было.

Криштиану вообще стал наставником для Эланги. «Здорово, что он рядом, и не только из-за того, что он показывает на поле, но и из-за того, что он делает за пределами газона. Если нам нужна какая-то помощь, мы можем с ним поговорить, – говорил Эланга о Роналду. – Все начинается на тренировочном поле. Надо смотреть на то, как работают более опытные футболисты, и брать на заметку. Ежедневные тренировки с ними помогают мне. И не только в техническом плане, но и в тактическом. И во время игры я тоже люблю просить совета у старших футболистов».

2:0 – на 32-й минуте после углового в исполнении Алекса Теллеса.

Но потом «Норвич» вдруг вернулся в игру, отыгравшись с 0:2. Роналду снова пришлось тащить.

3:2 – на 76-й Криш забрал мяч под штрафной и забил! Нет, это не учебная тревога, Роналду впервые забил за «Юнайтед» прямым ударом со штрафного после возвращения – идеальный способ отметить хет-трик.

В последний раз Роналду забивал прямым ударом со штрафного в сентябре 2020-го против сборной Швеции в Лиге Наций – прошло 585 дней. Последний такой гол на клубном уровне – в июле 2020-го против «Торино» за «Ювентус» в Серии А. 681 дней назад.

Хет-трик стал для португальца 60-м в профессиональной карьере (50-м – на клубном уровне). Это мировой рекорд – у Лео Месси на 5 хет-триков меньше. А гол со штрафного стал 58-м – тоже достойно.

Роналду не забивал целый месяц – 12 марта от него пострадал «Тоттенхэм», и ведь тогда тоже был хет-трик. Новая традиция?

2022-й – пока сложный год для Роналду

Несмотря на два хет-трика, 2022-й для Криштиану начался очень непросто. Он не забил в первых 6 матчах года – эта серия оказалась для него худшей с 2009 года. Вдобавок сказались странные отношения с боссом «Юнайтед» Ральфом Рангником – публично никто из них друг друга не критиковал, но в медиа проникали слухи, что португальцу показалось непонятным назначение Рангника. Плюс тот не стеснялся оставлять Роналду в запасе.

Но публично Рангник всегда хвалил Роналду, хотя когда он пропустил матч с «Сити», объяснял это так: «Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Роналду не может заниматься из-за некоторых проблем с бедром. То же самое было и в субботу. Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Как тренер я должен принять это. Я не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него повреждение».

После поражения от «Эвертона» раздосадованный Криштиану разбил телефон болельщика, который снимал, как он уходит в раздевалку – еще одна характеристика эмоций Криштиану в 2022-м. Правда, потом Роналду извинился, но расследование все еще продолжается.

В этом сезоне Криштиану останется без трофеев, но главный турнир года в 2022-м у Роналду впереди – сборная Португалии поедет на чемпионат мира.

Фото: REUTERS/CRAIG BROUGH; globallookpress.com/Alan Martin