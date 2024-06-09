Необычный протест Нагучева: в трансляции Медиалиги рассказал рецепт окрошки и показал содержимое рюкзака

«Окрошку и холодец я презираю, они должны быть прокляты».

В воскресенье в Winline Медиалиге рубились Fight Nights и GOATS. Последний тур группового этапа, борьба за плей-офф – матч ответственный.

Но комментатор Роман Нагучев внезапно рассказывал о сторонних темах.

● Например, вспомнил рецепт окрошки.

«Раз команды позволяют, я, с вашего позволения, зачитаю вам рецепт окрошки на кефире с минеральной водой.

Окрошку я просто ненавижу, но это отличный холодный суп. Традиционный для русской кухни. Можете не слушать, потому что окрошку я терпеть не могу. Окрошку и холодец я презираю, я считаю, что они должны быть навсегда прокляты. Но это дело вкуса, может кому-то пригодится».

● Затем рассказал, какими еще бывают холодные супы.

«Есть еще те, кто любит окрошку на айране. Но айран – специфический напиток, который вызывает у некоторых людей аллергическую реакцию. Весь необычный молочный продукт, будьте осторожнее.

Постарайтесь не превращать окрошку в по-настоящему уродливое блюдо. На квасе, на молоке, на пиве – окей. Но не делайте того, что написано на этом сайте, где я ищу рецепты. Здесь написано, что окрошка может быть на свекле. Это вообще что за хрень? Свекольник на кефире? Это если вы хотите провести остаток жизни в туалете. Нет аналога этому слову. Может заесть его клубникой, потом малиной, запить кока-колой и сказать работодателю, что в ближайшие 14 лет на работу вы не выйдите».

● О происходящем на поле комментатор почти не вспоминал – максимум мог упомянуть замену. На единственный опасный момент первого тайма он отреагировал очень бурно.

● Дальше Нагучев устроил анпакинг своего рюкзака.

«Могу показать, что есть у меня в сумке. Команды же все равно ничего не показывают.

У меня есть такие ботинки – я купил их на Савеловском рынке за 2 300 рублей. Женщина сказала, что они долго прослужат. Вот эти я подарил себе на 35 лет. Классные «Предаторы», они стоили 29 990 рублей в adidas на Пресне. Еще имеются шорты, в них я иногда сплю. Здесь наушники проводные. И есть капитанская повязка, потому что в «Матч ТВ» на некоторых турнирах я все еще капитан».

● А завершился первый тайм хлестким панчем:

«Давайте прервемся на пятнадцатиминутную паузу, в которой переосмыслим, что происходит. А происходит следующее: обе команды играют вничью, которая их устраивает. А люди почему-то решили, что здесь будут голы, и пришли посмотреть на футбол.

Хотелось бы спросить у медийного комитета будут ли команды оштрафованы, потому что что это вообще за ##### [херня]?»

Нагучев уверен, что Fight Nights и GOATS специально играли вничью чтобы выйти в плей-офф

Перформанс в первом тайме – протест Нагучева. Комментатор считает, что GOATS и Fight Nights специально играли вничью.

В Медиалиге очень напряженный финал группового этапа. Перед последним туром на плей-офф претендовали 13 команд. Фокусируемся на раскладах в группе А (Fight Nights) и группе D (GOATS).

● Перед своим матчем Fight Nights расположился на четвертой строчке с 7 баллами. «Родину Медиа» (12 очков) уже не догнать, но можно опередить «Рому» – у них 8 очков, последний матч уже сыграли. Fight Nights хватило бы и одного балла, потому что есть преимущество над «Ромой» в личных встречах.

● «Козлы» до игры занимали вторую строчку в группе D – 8 баллов. Опережали «Эгриси» и «Коней» (тоже по 8 баллов, сыграли последние матчи) по личным встречам.

● Важный нюанс: перед последним туром лига провела Суперчеллендж, в котором одна команда из каждой группы выиграла балл в таблицу. Кто именно – знает только Медиалига, результаты объявят в понедельник.

Вероятно, еще одна причина возмущения Нагучева – ФК «Матч ТВ». Команда тоже в группе D: в воскресенье проиграла «Роме» и опустилась на последнее место в группе (7 баллов). Надежда оставалась только на Суперчеллендж и поражение «Козлов»: при таком раскладке команды сравнялись бы по баллам и «Матч ТВ» стали бы вторыми за счет победы в личной встрече.

По версии Нагучева, «Козлы» и Fight Nights решили не рубиться по-настоящему и не рисковать поражением, а скатать комфортную для обоих ничью .

«У меня есть подозрения [в сговоре команд], потому что я давно комментирую футбол, – объяснял Нагучев телеграм-каналу «Некласико». – Я знаю, когда команды не делают то, что должны. Они должны забивать, идти в атаку, а они этого не делают. Значит, я, как комментатор, как наблюдатель, имею право на это подозрение.

Если все-таки это договорняк, то Лига не должна штрафовать команды. Это издержки регламента. Мы оставляем на совесть командам. Я не верю в карму, но футбол возвращает. Если вспомнить ЧЕ-2004, где Дания и Швеция сыграли 2:2, не пустив Италию, они вылетели в следующем раунде».

«Вы не имеете на это права в Медиалиге, которая была придумана для радости»

GOATS и Fight Nights действительно сыграли идеально для себя: 0:0 в основное время, а по буллиталити победили «Козлы» – они набрали два балла, FN – один. Обе команды обеспечили себе место в плей-офф независимо от результатов Суперчелленджа.

Перед завершением матча Нагучев произнес эмоциональную речь.

«Если комментатор спасает матч, значит команды его провалили. Они не играли в футбол. Вы можете что угодно говорить. Сюда [в комментаторскую] могут прийти самые уважаемые люди из обеих команд и что угодно говорить. Это не футбол. Это не медиафутбол. Так не бывает.

Ноль-ноль. Худшие ноль-ноль в истории Медиалиги. Худшие! Любой из «Матч ТВ» смирился с поражением. Мы знали, что вылетим, если проиграем. Мы достаточно взрослые, чтобы принимать поражение с достоинством. Я говорю конкретно об отдельно взятом матче.

Это было чудовищно! Вы просто не имеете на это права в Медиалиге, которая была придумана для радости».

А что говорят «Козлы» и Fight Nights?

Представители GOATS не говорили с журналистами после матча. Но главный тренер Илья Агафонов устроил команде разнос на поле – его поймал телеграм-канал «Некласико».

«Вы такую ##### [ерунду] катали, таким говном занимались. Так нельзя играть! Вам самим не стыдно? Мне вообще ####### [все равно], что эта лига будет говорить: договорной матча – не договорной.

Мне было тошно на это смотреть. Это свинство, а не игра. Будет по-честному, если в 1/8 нас ######### [обыграют] за такой футбол. Вам должно быть стыдно перед собой и передо мной».

Проще говоря, «Козлы» признают, что сыграли плохо, но утверждают, что замысла играть на ничью не было. Немного другая версия у Fight Nights.

«Мы перед игрой сообщили Гуди, что сделаем так, – рассказал Спортсу президент Fight Nights Камил Гаджиев. – Я рассчитывал, что они тоже так поступят. Отчасти это произошло. Надо шуметь, это же медиафутбол. Шансов забить у нас не было, но в обороне играли четыре профика. Мы на это и рассчитывали.

Могу сказать прямо: для нас ничья была идеальным вариантом. Я сказал пацанам: «Сделайте все, чтобы не пропустить». Да, мы играли на ничью, она нас устраивала».

А как вы считаете, допустимо играть на ничью в такой ситуации?

«Амкал» проиграл решающий матч за плей-офф: победный ножницами забил бывший игрок

Фото: vk.com/media.league