Штанга – главный герой матча в Минске. «Амкал» попал в нее трижды и проиграл

«Амкал» против DMedia – главный матч субботы в Winline Медиалиге.

DMedia выглядели фаворитами – две победы на старте турнира, домашняя арена (играли на стадионе «Динамо» в Минске). «Амкал» стартовал хуже – лишь одна победа в основное время, и две по буллиталити.

На поле «Амкал» с первых минут давил и наверняка бы забил, но помешала…штанга. За первый тайм «Амкал» трижды попал в правую от голкипера штангу.

Сначала форвард Ираклий Логуа пробивал через себя.

Буквально через минуту чистого времени хавбек Евгений Маричев организовал слаломный проход.

И еще через несколько минут форвард Давид Агекян вырезал сложный удар, но попал в самый верх правой от вратаря штанги.

В начала второго тайма счет открыл DMedia – защитник Иван Воробьев прошел вдоль штрафной и пробил – рикошетом от штанги мяч попал в ворота. Команды уже поменялись воротами, так что мяч залетел от той самой штанги .

Несмотря на удаление центрального защитника Игоря Шитова, DMedia не пропустили – 1:0. После игры минчане отблагодарили то, без чего не было бы победы

DMedia – команда минского «Динамо». Сыграет в Кубке Беларуси, в составе – экс-игроки сборной

Минский клуб – открытие пятого сезона Медиалиги. DMedia сыграли в трех матчах: три победы, пять забитых, ноль пропущенных. Уже обыграли «Народную Команду» (1:0), «Чисто Питер» (3:0) и «Амкал» (1:0).

После четырех туров DMedia занимают первое место в группе D с 9 очками. У «Амкала» (идет вторым) шесть очков, но у минчан матч в запасе.

DMedia существует с лета 2023-го. Клуб создан на основе минского «Динамо». Благодаря такому партнерству DMedia регулярно играют на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» – здесь прошли матчи против «Амкала» и «Народной».

В составе клуба много игроков с опытом игры за сборную Беларуси: хавбеки Станислав Драгун (68 матчей) и Антон Путило (56), защитник Игорь Шитов (66). Еще есть молодые игроки – например, забивший «Амкалу» Иван Воробьев – воспитанник минского «Динамо». Играл за клуб в Юношеской ЛЧ, вызывался в сборную U19, а затем перешел в испанский «Фуэнгирол».

По составу DMedia одни из самых профессиональных в Медиалиге. Но клуб старается не забывать о медийности. Перед матчем с «Народной» команда вышла с поросенком, а перед «Чисто Питером» – с футболками с отсылкой к прозвищу «Зенита».

DMedia приняли в Федерацию футбола Беларуси, поэтому в мае клуб сыграет в первом отборочном раунде Кубка Беларуси – против команды «Урожайная».

В августе 2023-го DMedia пробивались в МФЛ через стыки, но неудачно – проиграли «Уральцу» из Казахстана. После этого лига напрямую пригласила клуб в пятый сезон – и вряд ли жалеет.

«Победили не без доли везения, – рассказывал Спортсу после матча Станислав Драгун. – Но все же три победы подряд – это уже закономерность».

Закономерность или штанга везение – узнаем в следующем туре.

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