Главное из видео «Эгриси» об Уткине: школа комментаторов при Медиалиге, сколько не хватает команде и в деталях о дне смерти

В пятницу на ютуб-канале «Эгриси» опубликовали новый эпизод «Установки» – шоу, в котором обсуждают внутренние дела команды. Выпуск целиком посвящен смерти Василия Уткина и жизни в новых условиях.

В записи приняли участие ключевые лица команды. Сергей Меньшиков – многолетний партнер Уткина по маркетинговой компании «Симпл Спорт». Иван Мозговой – операционный директор «Эгриси». И Кир Воробьев – креативный директор клуба.

Здесь вы можете посмотреть полную версию, а ниже – главные моменты.

Партнер Уткина в деталях вспомнил день смерти Василия

«20 марта мы с Васей должны были улетать в Алма-Ату, – рассказывает гендиректор «Симпл Спорт» Сергей Меньшиков. – У нас было запланировано мероприятие, мы ехали заработать деньги для «Эгриси». За день до смерти Вася себя неважно чувствовал. На следующее утро я как обычно написал Васе: «Как дела? Как себя чувствуешь? Что нового?» Он ответил, что чувствует себя ужасно. Я не думал, что будет что-то страшное. Тогда мне казалось, что самое плохое – надо будет искать замену на мероприятие в Алма-Ате.

После утреннего сообщения, примерно через час, Вася перезвонил: «Мне совсем нехорошо, нужно вызвать скорую». Пожаловался на то, что у него аритмия. Я посоветовал вызвать кардиологическую неотложку, они быстрее всего приедут, снимут кардиограмму и скажут, что делать дальше. Мы постоянно были на связи. Я спрашивал, приехали или нет, он отвечал: «Жду». Потом написал: «Приехали, сейчас будут смотреть».

Минут через 15 после приезда неотложки Вася перезвонил, у него был очень испуганный голос: «Все очень страшно, похоже, у меня тромб в легочной артерии. Сейчас будем смотреть». В конце разговора он, видимо от испуга, перешел на деловой тон: «Все, давай разруливать. Видимо, в Казахстан не едем. Сейчас едем в больницу». Это был мой последний разговор с Васей.

Он попросил быть на связи с Андреем – это его помощник и водитель. Он поехал с ним в Пироговскую больницу. Андрей общался с бригадой скорой помощи, там ему сказали: «Не переживайте, все будет нормально». Затем они увезли Васю в реанимацию. Андрей сидел у дверей реанимации. И даже в тот момент я не понимал всей серьезности ситуации, думал, что в реанимации сердечный ритм выравнивают, а тромб лечится – сосуд расширяют, чтобы тромб прошел. Следующие полтора часа мы постоянно списывались с Андреем. Он отвечал, что врачи ничего не говорят. А потом звонит: «Сереж, Вася умер».

Я сразу сел. Спросил: «Мама и сестра знают?» Он сказал: «Я сейчас дозвонюсь Васиной сестре, с ней обсужу». Я понял, что есть какой-то временной гэп до того момента, как информацию сольют. Важно, чтобы семья узнала об этом не из СМИ. Я позвонил сразу ближайшим друзьям Васи – Стасу Гридасову и Сергею Микулику. Дальше позвонил Роме Нагучеву, потому что его мы планировали как замену на мероприятие. Дальше я ждал, пока Андрей сообщит маме и сестре. Но, к сожалению, информация пошла раньше, и через полчаса после смерти Карп первым опубликовал ее».

С «Эгриси» остались все партнеры, идут переговоры с «Альфа-Банком»

« Те [спонсоры], кто с нами был, с нами и остались, – продолжает операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой. – Огромное спасибо нашим друзьям и партнерам. Я думаю, что их стоит перечислить.

«Фонбет» – в этом году на «Эгриси» был отдельный контракт. Нам нужно утрясти несколько моментов, но уверен, что мы договоримся.

Пивоварня New Riga’s Brewery, с которой мы сотрудничаем уже четвертый сезон. Все начиналось с бартерной поставки энергетического напитка, но с каждым сезоном партнерство улучшалось и сейчас от них есть ощутимая финансовая помощь. После смерти Васи Олег приехал к нам в офис, сразу сказал, что сотрудничество остается в силе. И что это решение было приняло до всех событий – то есть это не жалость или сочувствие.

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«Спортмастер». Мы вместе [с Меньшиковым] ездили на встречу и буквально за полчаса обо всем договорились. Дальше пошли стандартные вопросы по документам, но я уверен, что все будет нормально. Службу безопасности мы уже прошли. Они тоже остаются с нами и предоставят инвентарь для тренировок.

Продолжаются договоренности с FoodBand – это старый партнер Васи. Конкретику называть не буду, но это тоже финансовые поступления. Еще до этих событий они заинтересовались в нашей команде, сейчас договоренности сохраняются.

На жеребьевке «Альфа-Банк», который будет в этом сезоне одним из основных спонсоров Медиалиги, пообещал поддержать нас. Был предварительный созвон, они подтвердили желанием на помочь. Мы вкратце рассказали о нас, чем мы можем быть ими полезны. Думаю, на следующей неделе мы уже эту историю закроем.

Поступает очень много вопросов как помочь команде – от компаний и от физических лиц. Кто-то вырос на Васе, кто-то с самого начала за нас болел. Мы очень хотим не просто получить помощь, но и что-то дать взамен: снять рекламный ролик или сделать интеграцию в видео. Мы хотим, чтобы помощь была не из-за сочувствия, а чтобы мы ее отработали. И показали для потенциальных рекламодателей какие опции мы можем отгружать.

Вопрос открытия донатов висит на повестке. Скорее всего, мы откроем счет, чтобы все, кто хочет помочь команде, смогли это сделать. Но пока решение не принято».

Сейчас «Эгриси» не хватает около двух миллионов рублей в месяц

Воробьев: Вася при жизни много раз говорил, что у нас чуть ли не самый низкий бюджет в лиге. После того, как мы ввели систему контрактов, смета «Эгриси» выросла. Какой бюджет у команды сейчас? Сколько нужно для комфортного существования? И сколько Вася вливал в «Эгриси» из своих?

Мозговой: Действительно, после ввода контрактов постоянные затраты достаточно высоки. Для комфортного существования команды, включая аренду стадионов, зарплаты, логистические моменты, закупку мерча, покупку новой формы достаточно трех миллионов в месяц . В этом случае мы не говорим про дорогостоящие проекты для продакшна. Это базовый уровень, который позволит нам выпускать тот контент, который мы выпускали раньше. Есть дорогостоящие идеи, от которых мы пока, возможно, откажемся.

Воробьев: Сколько нам не хватает до трех миллионов ежемесячно?

Мозговой: Я не подбивал по последним данным, после окончательных договоренностей с New Riga’s Brewery и FoodBand. Но порядка двух миллионов рублей. Может, чуть-чуть поменьше. Наверное, как раз эту сумму Вася и «Симпл Спорт» покрывали бы.

Меньшиков: Вася действительно вкладывал свои деньги. До этого сезона он полностью содержал клуб. У меня даже не было полной информации о бюджете, Вася всем занимался сам.

На мой взгляд, бюджет для развития – порядка 6-7 миллионов в месяц. Я знаю бюджеты других клубов Медиалиги. Вот такой бюджет позволил бы нам развиваться.

Был вопрос о том, сколько Вася тратил. «Симпл Спорт» – это наша с Васей компания. У нас была студия, продакшн, мы могли реализовывать идеи. Когда компания зарабатывала, Вася получал свою долю. Я предполагаю, что все деньги за рекламные интеграции, основную часть средств за рекламу в своем телеграме он вкидывал в команду.

Соцсети Уткина продолжат работу

Меньшиков: Я считаю, что «Эгриси» соцсети Васи касаются не косвенно, а напрямую. Даже в обсуждениях и предварительных договоренностях со спонсорами указаны телеграм, ютуб или инстаграм Васи. Потому что изначально соцсети «Эгриси» были небольшими, и чтобы показать клиенту эффективность нужно было добавлять образ Васи или его соцсети.

У нас нет другого варианта кроме как продолжать дело Васи . Он всегда говорил что хочет, чтобы его дело продолжалось. На мой взгляд, Вася подготовил целый ряд очень неплохих журналистов, которые сейчас работают в топовых спортивных СМИ. Недавно мы собирались со Стасом Гридасовым и несколькими студентами его школы разного выпуска. Обсуждали, как развивать телеграм, ютуб. Чтобы то, чем он занимался на протяжении многих лет, продолжалось.

По честному – очень страшно, очень боимся. Нет такого человека, который мог бы сесть в кадр и заменить Васю. Но Вася всегда относился к своему каналу как к некой площадке для экспериментов и давал дорогу в профессию множеству ребят. Но мне страшно, что аудитория скажет, что мы все испортили, что мы сделали плохой продукт, что мы оскверняем память Васи. Я бы этого очень не хотел. Мы искреннее стараемся как сделать так, чтобы это не произошло и Вася был бы нами доволен. Хотя заслужить его одобрение и похвалу в плане контента очень сложно.

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Воробьев: В общем, соцсети и ютуб будут жить, просто в другом формате?

Меньшиков: Да, абсолютно. Первую причину я назвал, а вторая – чтобы «Симпл Спорт» и «Эгриси» существовали и имели возможность развиваться.

В продажу запустили мерч Уткина. Часть дохода пойдет на помощь семье Василия

Меньшиков: Я точно знаю, что есть две вещи, которые Васю беспокоили больше всего. На первом месте — мама, ее самочувствие. Он очень трепетно к ней относился. На втором – «Эгриси». Я считаю, что долг «Симпла» и «Эгриси» проследить, чтобы с семьей Васи все было в порядке. На нас лежит ответственность. Все, что связано с именем Василия Уткина, реализуется через «Симпл» и через «Эгриси», будет идти семье Васи. Мы определим долю с каждой проданной вещи, с каждой вышедшей рекламной интеграции в каналах Васи, которую будет получать его семья.

Я обсуждал с Аней [сестрой Уткина] продажу мерча Васи. Получил добро. На следующей неделе мы встречаемся, я рассказываю ей всю структуру нашего бизнеса, показываю как все работает, с чего мы зарабатываем, какие проекты. Я открываю абсолютно все цифры.

Мозговой: В магазине мерч Васи Уткина появится в середине апреля.

Уткин планировал запустить школу комментаторов при Медиалиге

«У школы журналистики Уткина было три набора, – объясняет Меньшиков. – Последние пару лет мы обсуждали – может снова организуем? Она была бесплатной, проводился жесткий отбор: из 500 человек 20-25 проходили на курс. Каждую неделю к нам приходили топовые спикеры – главные редакторы топовых изданий, звезды шоу бизнеса, актеры, селебрити. Если бы не респект к Васе и Стасу Гридасову они никогда бы не пришли.

Последние пару лет Вася говорил, что сейчас открывать школу комментаторов опасно. Вышел новый закон об образовании, должна быть лицензия. Он не очень понимал, как это юридически оформить.

Вася разговаривал с [президентом Медиалиги] Колей Осиповым по поводу формирования школы комментаторов при Медиалиге. У него было такое желание, но к сожалению чуть-чуть не хватило времени, чтобы это организовать.

Я даже не знаю, где сейчас в России можно такому научиться. Вася передавал не просто опыт, но и связи, контакты, учил правильно общаться. Из его учеников все, кто этого хотел, остались в профессии.

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Будущее «Эгриси»: продолжат играть в ЛФЛ и в Медиалиге, ключевые решения – на совете директоров

Мозговой: ЛФЛ («Эгриси» играет в Высшем дивизионе ЛФЛ – Спортс) однозначно будет продолжаться. Медиалига – естественно, мы участвуем. Задача – попасть в следующий сезон по спортивному принципу, то есть быть в восьмерке лучших.

Воробьев: Мы уже рассказывали о реструктуризации. Вещи, которыми раньше занимался Вася, мы раскидали между разными людьми – они ежедневно коммуницируют между собой и коллективно решают вопросы.

Это я как креативный директор. Я выполнял частью функций и раньше, запуская форматы и придумывая промо. Сейчас к ним добавились вопросы формы и контрактов.

Митяй занимается продакшном и организовывает съемки.

И Ваня полностью взял на себя финансы. Раньше Вася решал сколько кому платить премок, какие стадионы арендовать для тренировок и товарищеских матчей, у кого и за сколько закупать форму. Сейчас это на Ване, он советуется со мной, Серегой и Митяем.

Решение по смене тренера будет принимать в первую очередь Ваня, советуясь со мной, Митяем и Пашей [Чепуриным].

Мозговой: Я бы поспорил. Вопрос будет обсуждаться фокус-группой, а решение приниматься большинством голосов. Я бы не хотел брать на себя ответственность в таких деликатных вопросах, которые раньше были на Васе. Возможно, со временем я передумаю, но сейчас я не готов единолично принимать решение.

Воробьев: Получается, у нас будет что-то вроде совета директоров.

Полная версия «Установки» на ютуб-канале «Эгриси»

Песня про 2Drots, Обеликс и слезы после бронзы в Медиалиге. Главные моменты Уткина в «Эгриси»

Фото: instagram.com/realradioutkin ; vk.com/egrisi_afc ; instagram.com/winline.media.league