Сколько нам занесли?
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15 главных моментов сезона Winline Медиалиги. Каррера, сенсации, слезы Уткина

Эгриси Эгриси
Winline Медиалига Winline Медиалига
Родина Медиа Родина Медиа
2Drots 2Drots
Амкал Амкал
Чисто Питер Чисто Питер
БроукБойз БроукБойз
«Goody» Дмитрий Гусаков
GOATS GOATS
Борисов-Арена Борисов-Арена
Петровский Петровский
Волгоград-Арена Волгоград-Арена
Денис Бадаев Денис Бадаев
Массимо Каррера Массимо Каррера
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Александр Шепляков Александр Шепляков
Григорий Барышев Григорий Барышев
Fight Nights Fight Nights
Алишер Рахимов Алишер Рахимов
ФК Деньги ФК Деньги
Дмитрий Егоров Дмитрий Егоров
Медиафутбол Медиафутбол

И форма с чертополохом тут.

Мы посмотрели самый непредсказуемый сезон Winline Медиалиги в истории: с вылетом фаворитов, легендарной развязкой в финале и новым чемпионом.

Вспоминаем главное из четвертого сезона.

Фиаско рэпера Гуди: продал Mustang ради сезона в Медиалиге, но его команда набрала ноль очков

GOATS – команда рэпера Гуди – бойко залетела в Медиалигу осенью 2022-го: Градиленко, Паша Техник на бровке, Эльдар Джарахов на воротах. В третьем сезоне наметились проблемы с финансированием – Гуди нашел в качестве спонсора только нелегального букмекера. Лиге не понравилось, и лого пришлось заклеивать. 

Перед четвертым сезоном спонсора не нашлось вообще. Чтобы «Козлов» взяли в МФЛ-4 Гуди пришлось продать личный автомобиль – зеленый Mustang.

«Девять месяцев назад, когда я основал футбольный клуб GOATS, я понял, что реализую свою мечту, – объяснил Гуди. – Я готов полностью себя отдавать этому делу. Содержать футбольный клуб – это очень дорого. 

В прошлом сезоне мы потратили на зарплаты больше 8 млн рублей. И тем не менее, мы ##### [ничего] не выиграли. В понедельник мы начинаем подготовку [к МФЛ-4], и нам нужны деньги. Поэтому я продал свой Mustang, чтобы помочь «Козлам», чтобы «Козлы» наконец стали чемпионами. Я готов все для этого сделать.

Если «Козлы» снова #######, и я стану бомжом, то знайте – в этот момент я был счастлив».

В четвертом сезоне GOATS проиграли во всех четырех матчах и заняли последнее место в группе. Упс.

Очень-очень много выездов – 11 тысяч зрителей в Борисове, матчи в Санкт-Петербурге, Кирове, Минске

В четвертом сезоне Медиалига поставила перед собой необычный челлендж – каждую неделю по выездному матчу. Лига съездила в уже обжитый Нижний и открыла для себя Санкт-Петербург, Борисов, Минск, Киров, Саранск, Калининград и Волгоград.

Не везде получилось идеально – на пасмурные октябрьские матчи в Калининграде и Саранске собралось лишь несколько тысяч болельщиков. В такой атмосфере даже стадионы ЧМ не впечатляют. Но несколько ярких хайлайтов все же набралось.

«Амкал» и «Сахалинец» собрали 11 872 зрителя на лигочемпионском стадионе в Борисове. Даже  на «Порту» и «Фиорентину» приходило меньше. Белорусским зрителям понравилось: разрывали звезд на автографы и фото, а после финального свистка выбежали на поле.

Несмотря на высокие цены (большая часть билетов стоила от 700 рублей) матчи «Чисто Питер» и 2Drots собрал около четырех тысяч. Больше не разрешили из-за аварийного состояния арены.

Финал уехал в Волгоград, и не зря. Осенью 2022-го в комьюнити посмеивались над обещанием президента Медиалиги Николая Осипова сделать на финале шоу в стиле Супербоула. Спустя год получилось действительно классное выступление: световое шоу, певец Macan и почти 25 тысяч на трибунах.

Из минусов – кажется, часть зрителей ушла сразу после шоу.

Дэдпул и Халк сыграли за «Броуков»

В четвертом сезоне был небогат на перфомансы. Турнир длился лишь два месяца, команды торопились побеждать и жертвовали медийностью.

«БроукБойз» – редкий клуб, который старался бомбардировать качественным креативом. В матче против Starmix медийные игроки «Броуков» заперли основу в раздевалке, переоделись в костюмы супергероев и выскочили на второй тайм. На поле творилось безумие – Капитан Америка шел в отбор, а Халк раздавал лонгпасы.

Но в сердечке – удар Дэдпула.

Звезды «Зенита» сыграли за «Чисто Питер»

Каждый потенциальный новичок Медиалиги обещает звезд – от Плющенко и Овечкина до Роналдиньо. Чаще всего селебрити даже не знают о медиафутболе.

«Чисто Питер» сдержал обещание. Медийная команда «Зенита» привлекла звезд питерского клуба: по матчу сыграли Анюков и Погребняк, регулярно выходил (и даже забил) Канунников, а Тимощук отыграл 5 матчей и стал лидером «Чисто Питер». 

Дебютировал за медиаклуб и гендир «Зенита» Александр Медведев. Он даже поставил рекорд Медиалиги – впервые в истории турнира на поле вышел 68-летний игрок.  

Гол 2Drots на «Петровском»

«Чисто Питер» открыл для Медиалиги новую локацию – легендарный стадион «Петровский». Теперь старичок может похвастаться не только матчами «Баварии» и «Реала», но и 2Drots и ФК «10».

Хайлайт матча с «дротами» – гол Балы (Александра Балашова). Дмитрий Шнякин назвал эту траекторию змеиной. Согласны?

Кстати, всего два года назад Бала работал в магазине Nike – все в духе классического медиафутбола.

Величие Радимова

Радимов напомнил, что столицей батл-рэпа был именно Санкт-Петербург. Главный тренер «Чисто Питер» идеально ощущал себя в медиафутболе: не стеснялся давать интервью, вел бойкий телеграм-канал и тонко троллил молодое поколение. 

Несколько лучших панчей Владислава Николаевича из конфликта 2Drots, который длился август и сентябрь:

● Рассуждал об успешности: «У этого [хавбека 2Drots] Слона дома на полке медаль за победу в Медиалиге, у меня – за золото чемпионата России и победу в Кубке УЕФА».

● Остроумно поздравил Слона с голом в Кубке: «Слон, больше бесплатно мотивировать не буду!» 

● Через несколько недель иронизировал над матчем 2Drots в сухом доке в Белокаменке: «Некит и Слон хотели сыграть на топовой арене – получили матч в построенном за несколько дней стадионе в бетонном доке за Полярным Кругом. Как говорится, бойтесь ваших желаний!»

Радимов понимал где игра на публику должна заканчиваться. Когда 2Drots досадно вылетели из Кубка России он написал теплое послание: «Честно, за пределами поля у меня с ребятами из «Тудрост» много всего, но нужно быть честными – на поле они очень большие молодцы! «Дроты», вы – мужики!»

Наш слоняра.

Необычные формы – от сглаза и российский триколор

В медиафутболе традиционно более свободно и творчески подходят к формам. Четвертый сезон порадовал парой классных комплектов.

Последнее соло дизайнера Дениса Бадаева, который превратил ФК «Деньги» в самый стильный клуб медиафутбола. Летом Бадаев покинул «Деньги», но по старой памяти сделал креативную форму от глаза – с клевером, зверобоем, чертополохом и мятой.

«Некоторые специалисты уверены, что используя некоторые [из этих растений], можно поспособствовать изгнанию из своей жизни бед, а взамен получить различные блага», – писал Бадаев.

«Деньгам» форма не помогла. Единственный матч в этом комплекте – против ФК «10» – проиграли 0:4.

Обновили форму и «Броуки». Раньше команда Егорова и Райзена периодически играла в «имперке» – комплекте в цветах флага Российской Империи. К четвертому сезону сделали форму в цветах российского триколора.

«Она – показатель того, что мы с вами – граждане России, которые должны стараться делать все, чтобы жизнь здесь стала лучше. Нужно быть добрее и помнить, что когда ты делаешь какие-то плохие вещи, то представляешь не только себя и свой клуб, но и свою Родину. Все эти вещи умещаются в концепт нашей формы», – объяснял Дмитрий Егоров (один из президентов) в интервью Sports.ru.

Триколор стал постоянной формой «Броуков» – в нем они играли в плей-офф МФЛ-4.

Каррера помог «Народной Команде» победить

В третьем сезоне «Народная Команда» сыграла на «Открытие Арене». В четвертом «Народная» снова напомнила про свои корни. 

На матч группового этапа против  Kickstown пригласили экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру. Он показал новую прическу, послушал кричалки про себя и Глушакова, получил в подарок джерси «Народной» и толкнул эмоциональную речь в победной раздевалке.

«Мне кажется у вас есть все то же самое, что в РПЛ, – радовался Каррера. – Поле, болельщики, свет, камеры и телевидение. Здорово! Даже на этом стадионе в Одинцове мы ощущаем, что присутствует спартаковский дух».

Ультрадоминирование «Родины Медиа» в группе

Клуб Дмитрия Тарасова и музыкального продюсера Текилы выдал грандиозный старт: обыграл «Народную Команду» (6:0), «Эгриси» (3:0), KicksTown (3:0) и GOATS (2:1). 14:1 по забитым и пропущенным – кажется, еще никто не выходил из группы так легко.

Казалось, что таком же ураганом «Родина Медиа» промчится и по плей-офф. Но…

Синхронный вылет фаворитов

7 и 8 октября войдут в историю медиафутбола. «Амкал», «Родина Медиа» и 2Drots вылетели из турнира на стадии четвертьфинала. Шок: 2Drots и «Родина Медиа» играли в двух последних финалах Медиалиги, а «Амкал» традиционно считается фаворитом. 

Фан-факт: впервые финал Медиалиги прошел без 2Drots.

Лица президентов 2Drots – Жеки и Некита – как иллюстрация наших эмоций.

Депрессия «Амкала»

В четвертьфинале вылетели три топ-клуба, но только от поражения «Амкала» веяло безнадегой. Клуб Германа Эль Класико очень серо проиграл не самому звездному Fight Nights, а после матча игроки удивлялись собственному безволию.

«Люди почему-то забыли, что нужно идти в каждый стык и выгрызать каждый мяч, – рассказывал Sports.ru голкипер Федор Маслов. – Не хватило человека на поле, который гнал бы всех вперед и дал бы всем импульс. В раздевалке было гробовое молчание. Не помню, чтобы вся раздевалка так молчала когда-нибудь».

Если у «Родины и 2Drots год получился нормальным – есть и титулы, и финалы, – то у «Амкала» все хуже. Шокирующий факт: последний раз «Амкал» играл в финале крупного медийного турнира летом 2021-го

В клубе решились на перемены и назначили максимально нетипичного для «Амкала» тренера – Сослана Гатагова. Поможет ли?

Сказка «Эгриси»

«Эгриси» – открытие сезона. 

В третьем сезоне клуб Василия Уткина разочаровал – не вышел из группы и стал одной из худших команд. В четвертом – выбил звездных 2Drots и завоевал бронзу.

Результат особенно впечатляет, ведь «Эгриси» – необычный медийный клуб. Здесь нет зарплат, а погоне за звездами предпочитают развитие своих игроков. Например, капитан «Эгриси» Игорь Струнин играет за клуб с 16 лет – сейчас ему 26.

«Эгриси» подарил много хайлайтов: хороводы, шампанское из кроссовка, Believe, безумная концовка полуфинала с «Броуками», мотивационное видео от Уткина перед Калининградом. Хочется запомнить первые секунды после победы над 2Drots в четвертьфинале: игроки устроили кучу-малу рядом с Василием, кто-то побежал к нему обниматься, а сам Уткин плакал.

В этот момент стало понятно – сказка возможна.

Великая серия буллиталити Шеплякова 

Голкипер «Титана» Александр Шепляков – один из героев четвертого сезона. Он стартовал основным кипером, но по ходу сезона переехал на лавку. Зато Шепляков нашел себя в амплуа голкипера под серию буллиталити.

В 1/8 финала против ФК «10» Шепляков потащил два буллита. В четвертьфинальных буллиталити против «Родины Медиа» Шепляков сначала потащил три удара, а в конце, когда дошло до ударов голкиперов, забил буллит голкиперу «Родины» Швагиреву. А через минуту потащил его удар. Итог – первый в истории полуфинал для «Титана» (как оказалось, не только полуфинал).

После великой серии Шепляков зашел в раздевалку походкой Конора Макгрегора.

Прогресс Барышева из Fight Nights

Несколько персонажей претендуют на прогресс сезона. 

Деннис Акио из «Эгриси» за прошлые 20 матчей в Медиалиге не набрал очков, а в семи играх этого сезона оформил три ассиста. Мощно, но после группового этапа форвард затих.

Заметен прогресс Ильи Скоропупова – у хавбека «Титана» 5 голов и ассист. В прошлом сезоне был лишь один ассист. Впечатляет, но есть нюанс – Скоропуп забил дважды забивал красным мячом, гол которым считается за два. Значит, на самом деле у него три гола.

Прогресс сезона – Григорий Барышев из Fight Nights. 19-летний крайний защитник закончил школу «Строгино», но вместо профессионального футбола поступил в НИУ ВШЭ на факультет экономических наук. Сейчас Барышев на втором курсе, и совмещает изучение экономики с Медиалигой. 

Третий сезон получился неудачным – без голевых действий. Но в четвертом Барышев расцвел – 2 гола и 3 ассиста в семи матчах.

Барышев играет красиво. Он обожает разрывать фланг на скорости. Вот он красиво обыграл защитника и забил.

Барышев – очень техничный. Едва не забил сложным ударом с фланга.

Интересно, за такие голы преподы ставят автоматы?

Помутнение Алишера Рахимова в финале

Только честно – сколько раз вы пересмотрели эти две минуты?

Финал четвертого сезона, «БроукБойз» против «Титана». Время матча закончилось, «Броуки» вели 1:0, и для чемпионства им оставалось буквально выбить мяч в аут. Но хавбек «Броуков» Алишер Рахимов исполнил Федора Смолова и Сергея Шаюнова одновременно. «Пустота. Почему не выбил мяч в аут? Я не видел, что закончилось время», – сокрушался Рахимов, когда чемпионство уплыло к «Титану».

Отдельный респект «Броукам». Ни одна команда Медиалиги не мечтала о чемпионстве так сильно, как они. Алишер по глупости отнял мечту, но от одноклубников и президентов получил только поддержку.

«Люди ошибаются, – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров. – Все. Иногда жестко. Иногда подводят. Подводят всех. У каждого в жизни есть свой косяк, свой опыт, на таких вещах учатся и несут их всю жизнь как печальный пример.  

Помни об этом дне и сохраняй его как мотив работать еще больше. Как мотив взрослеть. Как мотив понимать, что такое общий труд и как одна поблажка может многое разрушить не только для тебя, но и для десятков людей, которые тебя окружают. 

Сокрушаться надо. Но дальше – с поднятой головой».

А что больше всего запомнилось вам?

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«Титан» – победитель Медиалиги. За них играют алжирец, чемпионы мира и представитель великой династии «Торпедо»

Фото: Winline Медиалига; https://t.me/fcdengi

2 комментария

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pizzatcarizza
Струн уже 10 лет играет в Эгриси, как быстро время летит. Кажется только недавно начал смотреть видео этой команды...
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