15 главных моментов сезона Winline Медиалиги. Каррера, сенсации, слезы Уткина

И форма с чертополохом тут.

Мы посмотрели самый непредсказуемый сезон Winline Медиалиги в истории: с вылетом фаворитов, легендарной развязкой в финале и новым чемпионом.

Вспоминаем главное из четвертого сезона.

Фиаско рэпера Гуди: продал Mustang ради сезона в Медиалиге, но его команда набрала ноль очков

GOATS – команда рэпера Гуди – бойко залетела в Медиалигу осенью 2022-го: Градиленко, Паша Техник на бровке, Эльдар Джарахов на воротах. В третьем сезоне наметились проблемы с финансированием – Гуди нашел в качестве спонсора только нелегального букмекера. Лиге не понравилось, и лого пришлось заклеивать.

Перед четвертым сезоном спонсора не нашлось вообще. Чтобы «Козлов» взяли в МФЛ-4 Гуди пришлось продать личный автомобиль – зеленый Mustang.

«Девять месяцев назад, когда я основал футбольный клуб GOATS, я понял, что реализую свою мечту, – объяснил Гуди. – Я готов полностью себя отдавать этому делу. Содержать футбольный клуб – это очень дорого.

В прошлом сезоне мы потратили на зарплаты больше 8 млн рублей. И тем не менее, мы ##### [ничего] не выиграли. В понедельник мы начинаем подготовку [к МФЛ-4], и нам нужны деньги. Поэтому я продал свой Mustang, чтобы помочь «Козлам», чтобы «Козлы» наконец стали чемпионами. Я готов все для этого сделать.

Если «Козлы» снова #######, и я стану бомжом, то знайте – в этот момент я был счастлив».

В четвертом сезоне GOATS проиграли во всех четырех матчах и заняли последнее место в группе. Упс.

Очень-очень много выездов – 11 тысяч зрителей в Борисове, матчи в Санкт-Петербурге, Кирове, Минске

В четвертом сезоне Медиалига поставила перед собой необычный челлендж – каждую неделю по выездному матчу. Лига съездила в уже обжитый Нижний и открыла для себя Санкт-Петербург, Борисов, Минск, Киров, Саранск, Калининград и Волгоград.

Не везде получилось идеально – на пасмурные октябрьские матчи в Калининграде и Саранске собралось лишь несколько тысяч болельщиков. В такой атмосфере даже стадионы ЧМ не впечатляют. Но несколько ярких хайлайтов все же набралось.

«Амкал» и «Сахалинец» собрали 11 872 зрителя на лигочемпионском стадионе в Борисове. Даже на «Порту» и «Фиорентину» приходило меньше. Белорусским зрителям понравилось: разрывали звезд на автографы и фото, а после финального свистка выбежали на поле.

Несмотря на высокие цены (большая часть билетов стоила от 700 рублей) матчи «Чисто Питер» и 2Drots собрал около четырех тысяч. Больше не разрешили из-за аварийного состояния арены.

Финал уехал в Волгоград, и не зря. Осенью 2022-го в комьюнити посмеивались над обещанием президента Медиалиги Николая Осипова сделать на финале шоу в стиле Супербоула. Спустя год получилось действительно классное выступление: световое шоу, певец Macan и почти 25 тысяч на трибунах.

Из минусов – кажется, часть зрителей ушла сразу после шоу.

Дэдпул и Халк сыграли за «Броуков»

В четвертом сезоне был небогат на перфомансы. Турнир длился лишь два месяца, команды торопились побеждать и жертвовали медийностью.

«БроукБойз» – редкий клуб, который старался бомбардировать качественным креативом. В матче против Starmix медийные игроки «Броуков» заперли основу в раздевалке, переоделись в костюмы супергероев и выскочили на второй тайм. На поле творилось безумие – Капитан Америка шел в отбор, а Халк раздавал лонгпасы.

Но в сердечке – удар Дэдпула.

Звезды «Зенита» сыграли за «Чисто Питер»

Каждый потенциальный новичок Медиалиги обещает звезд – от Плющенко и Овечкина до Роналдиньо. Чаще всего селебрити даже не знают о медиафутболе.

«Чисто Питер» сдержал обещание. Медийная команда «Зенита» привлекла звезд питерского клуба: по матчу сыграли Анюков и Погребняк, регулярно выходил (и даже забил) Канунников, а Тимощук отыграл 5 матчей и стал лидером «Чисто Питер».

Дебютировал за медиаклуб и гендир «Зенита» Александр Медведев. Он даже поставил рекорд Медиалиги – впервые в истории турнира на поле вышел 68-летний игрок.

Гол 2Drots на «Петровском»

«Чисто Питер» открыл для Медиалиги новую локацию – легендарный стадион «Петровский». Теперь старичок может похвастаться не только матчами «Баварии» и «Реала», но и 2Drots и ФК «10».

Хайлайт матча с «дротами» – гол Балы (Александра Балашова). Дмитрий Шнякин назвал эту траекторию змеиной. Согласны?

Кстати, всего два года назад Бала работал в магазине Nike – все в духе классического медиафутбола.

Величие Радимова

Радимов напомнил, что столицей батл-рэпа был именно Санкт-Петербург. Главный тренер «Чисто Питер» идеально ощущал себя в медиафутболе: не стеснялся давать интервью, вел бойкий телеграм-канал и тонко троллил молодое поколение.

Несколько лучших панчей Владислава Николаевича из конфликта 2Drots, который длился август и сентябрь:

● Рассуждал об успешности: «У этого [хавбека 2Drots] Слона дома на полке медаль за победу в Медиалиге, у меня – за золото чемпионата России и победу в Кубке УЕФА».

● Остроумно поздравил Слона с голом в Кубке: «Слон, больше бесплатно мотивировать не буду!»

● Через несколько недель иронизировал над матчем 2Drots в сухом доке в Белокаменке: «Некит и Слон хотели сыграть на топовой арене – получили матч в построенном за несколько дней стадионе в бетонном доке за Полярным Кругом. Как говорится, бойтесь ваших желаний!»

Радимов понимал где игра на публику должна заканчиваться. Когда 2Drots досадно вылетели из Кубка России он написал теплое послание: «Честно, за пределами поля у меня с ребятами из «Тудрост» много всего, но нужно быть честными – на поле они очень большие молодцы! «Дроты», вы – мужики!»

Наш слоняра.

Необычные формы – от сглаза и российский триколор

В медиафутболе традиционно более свободно и творчески подходят к формам. Четвертый сезон порадовал парой классных комплектов.

Последнее соло дизайнера Дениса Бадаева, который превратил ФК «Деньги» в самый стильный клуб медиафутбола. Летом Бадаев покинул «Деньги», но по старой памяти сделал креативную форму от глаза – с клевером, зверобоем, чертополохом и мятой.

«Некоторые специалисты уверены, что используя некоторые [из этих растений], можно поспособствовать изгнанию из своей жизни бед, а взамен получить различные блага», – писал Бадаев.

«Деньгам» форма не помогла. Единственный матч в этом комплекте – против ФК «10» – проиграли 0:4.

Обновили форму и «Броуки». Раньше команда Егорова и Райзена периодически играла в «имперке» – комплекте в цветах флага Российской Империи. К четвертому сезону сделали форму в цветах российского триколора.

«Она – показатель того, что мы с вами – граждане России, которые должны стараться делать все, чтобы жизнь здесь стала лучше. Нужно быть добрее и помнить, что когда ты делаешь какие-то плохие вещи, то представляешь не только себя и свой клуб, но и свою Родину. Все эти вещи умещаются в концепт нашей формы», – объяснял Дмитрий Егоров (один из президентов) в интервью Sports.ru.

Триколор стал постоянной формой «Броуков» – в нем они играли в плей-офф МФЛ-4.

Каррера помог «Народной Команде» победить

В третьем сезоне «Народная Команда» сыграла на «Открытие Арене». В четвертом «Народная» снова напомнила про свои корни.

На матч группового этапа против Kickstown пригласили экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру. Он показал новую прическу, послушал кричалки про себя и Глушакова, получил в подарок джерси «Народной» и толкнул эмоциональную речь в победной раздевалке.

«Мне кажется у вас есть все то же самое, что в РПЛ, – радовался Каррера. – Поле, болельщики, свет, камеры и телевидение. Здорово! Даже на этом стадионе в Одинцове мы ощущаем, что присутствует спартаковский дух».

Ультрадоминирование «Родины Медиа» в группе

Клуб Дмитрия Тарасова и музыкального продюсера Текилы выдал грандиозный старт: обыграл «Народную Команду» (6:0), «Эгриси» (3:0), KicksTown (3:0) и GOATS (2:1). 14:1 по забитым и пропущенным – кажется, еще никто не выходил из группы так легко.

Казалось, что таком же ураганом «Родина Медиа» промчится и по плей-офф. Но…

Синхронный вылет фаворитов

7 и 8 октября войдут в историю медиафутбола. «Амкал», «Родина Медиа» и 2Drots вылетели из турнира на стадии четвертьфинала. Шок: 2Drots и «Родина Медиа» играли в двух последних финалах Медиалиги, а «Амкал» традиционно считается фаворитом.

Фан-факт: впервые финал Медиалиги прошел без 2Drots.

Лица президентов 2Drots – Жеки и Некита – как иллюстрация наших эмоций.

Депрессия «Амкала»

В четвертьфинале вылетели три топ-клуба, но только от поражения «Амкала» веяло безнадегой. Клуб Германа Эль Класико очень серо проиграл не самому звездному Fight Nights, а после матча игроки удивлялись собственному безволию.

«Люди почему-то забыли, что нужно идти в каждый стык и выгрызать каждый мяч, – рассказывал Sports.ru голкипер Федор Маслов. – Не хватило человека на поле, который гнал бы всех вперед и дал бы всем импульс. В раздевалке было гробовое молчание. Не помню, чтобы вся раздевалка так молчала когда-нибудь».

Если у «Родины и 2Drots год получился нормальным – есть и титулы, и финалы, – то у «Амкала» все хуже. Шокирующий факт: последний раз «Амкал» играл в финале крупного медийного турнира летом 2021-го .

В клубе решились на перемены и назначили максимально нетипичного для «Амкала» тренера – Сослана Гатагова. Поможет ли?

Сказка «Эгриси»

«Эгриси» – открытие сезона.

В третьем сезоне клуб Василия Уткина разочаровал – не вышел из группы и стал одной из худших команд. В четвертом – выбил звездных 2Drots и завоевал бронзу.

Результат особенно впечатляет, ведь «Эгриси» – необычный медийный клуб. Здесь нет зарплат, а погоне за звездами предпочитают развитие своих игроков. Например, капитан «Эгриси» Игорь Струнин играет за клуб с 16 лет – сейчас ему 26.

«Эгриси» подарил много хайлайтов: хороводы, шампанское из кроссовка, Believe, безумная концовка полуфинала с «Броуками», мотивационное видео от Уткина перед Калининградом. Хочется запомнить первые секунды после победы над 2Drots в четвертьфинале: игроки устроили кучу-малу рядом с Василием, кто-то побежал к нему обниматься, а сам Уткин плакал.

В этот момент стало понятно – сказка возможна.

Великая серия буллиталити Шеплякова

Голкипер «Титана» Александр Шепляков – один из героев четвертого сезона. Он стартовал основным кипером, но по ходу сезона переехал на лавку. Зато Шепляков нашел себя в амплуа голкипера под серию буллиталити.

В 1/8 финала против ФК «10» Шепляков потащил два буллита. В четвертьфинальных буллиталити против «Родины Медиа» Шепляков сначала потащил три удара, а в конце, когда дошло до ударов голкиперов, забил буллит голкиперу «Родины» Швагиреву. А через минуту потащил его удар. Итог – первый в истории полуфинал для «Титана» (как оказалось, не только полуфинал).

После великой серии Шепляков зашел в раздевалку походкой Конора Макгрегора.

Прогресс Барышева из Fight Nights

Несколько персонажей претендуют на прогресс сезона.

Деннис Акио из «Эгриси» за прошлые 20 матчей в Медиалиге не набрал очков, а в семи играх этого сезона оформил три ассиста. Мощно, но после группового этапа форвард затих.

Заметен прогресс Ильи Скоропупова – у хавбека «Титана» 5 голов и ассист. В прошлом сезоне был лишь один ассист. Впечатляет, но есть нюанс – Скоропуп забил дважды забивал красным мячом, гол которым считается за два. Значит, на самом деле у него три гола.

Прогресс сезона – Григорий Барышев из Fight Nights . 19-летний крайний защитник закончил школу «Строгино», но вместо профессионального футбола поступил в НИУ ВШЭ на факультет экономических наук. Сейчас Барышев на втором курсе, и совмещает изучение экономики с Медиалигой.

Третий сезон получился неудачным – без голевых действий. Но в четвертом Барышев расцвел – 2 гола и 3 ассиста в семи матчах.

Барышев играет красиво. Он обожает разрывать фланг на скорости. Вот он красиво обыграл защитника и забил.

Барышев – очень техничный. Едва не забил сложным ударом с фланга.

Интересно, за такие голы преподы ставят автоматы?

Помутнение Алишера Рахимова в финале

Только честно – сколько раз вы пересмотрели эти две минуты?

Финал четвертого сезона, «БроукБойз» против «Титана». Время матча закончилось, «Броуки» вели 1:0, и для чемпионства им оставалось буквально выбить мяч в аут. Но хавбек «Броуков» Алишер Рахимов исполнил Федора Смолова и Сергея Шаюнова одновременно. «Пустота. Почему не выбил мяч в аут? Я не видел, что закончилось время», – сокрушался Рахимов, когда чемпионство уплыло к «Титану».

Отдельный респект «Броукам». Ни одна команда Медиалиги не мечтала о чемпионстве так сильно, как они. Алишер по глупости отнял мечту, но от одноклубников и президентов получил только поддержку.

«Люди ошибаются, – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров. – Все. Иногда жестко. Иногда подводят. Подводят всех. У каждого в жизни есть свой косяк, свой опыт, на таких вещах учатся и несут их всю жизнь как печальный пример.

Помни об этом дне и сохраняй его как мотив работать еще больше. Как мотив взрослеть. Как мотив понимать, что такое общий труд и как одна поблажка может многое разрушить не только для тебя, но и для десятков людей, которые тебя окружают.

Сокрушаться надо. Но дальше – с поднятой головой».

А что больше всего запомнилось вам?

Фото: Winline Медиалига; https://t.me/fcdengi