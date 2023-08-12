«Я не хочу быть самой богатой командой. Хочу, чтобы мои пацаны были бойцами». «Эгриси» Уткина выбил 2Drots из Медиалиги

Первый четвертьфинал Winline Медиалиги завершился сенсацией – «Эгриси» победили 2Drots (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти) и впервые в истории вышли в полуфинал Медиалиги.

Немного контекста, чтобы осознать величие момента.

– 2Drots – безоговорочно лучшая команда медиафутбола . Две победы в Медиалиге, в этом турнире они ни разу не играли ниже финала.

– «Эгриси» играет в Медиалиге третий сезон. В своем первом сезоне команда не вышла из группы, во втором – победила один раз в шести матчах и стала одной из худших команд сезона .

За лето 2023-го «Эгриси» преобразился, и с новым тренером и усиленным составом пробился в полуфинал.

Эмоции «Эгриси» после победы: Уткин плачет, хоровод в центре поля, Believe в раздевалке

Сразу после финального свистка команда многие игроки бросились обниматься к президенту «Эгриси». Василий Уткин смотрит матчи на скамейке запасных, на отдельном мониторе. Оба матча плей-офф Уткин провел вместе со своим старинным другом, легендой советской спортивной журналистики Сергеем Микуликом.

Уткин с трудом сдерживает слезы. Перед стартом МФЛ-4 он размышлял о том, сможет ли его команда заявиться в сезон. Все не зря.

Традиция «Эгриси» – победный хоровод в центре поля.

«Мы сразу выходили на поле с чувством, что это не футбол будет, а настоящая война, бойня. И мы просто должны тут умирать. Это и делали во втором тайме», – рассказал Sports.ru запасной голкипер «Эгриси» Павел Чепурин. После финального свистка он рыдал.

Капитан и лидер «Эгриси» Игорь Струнин проводит лучший сезон Медиалиги в карьере — 2 гола + 2 ассиста. Победу над 2Drots он отметил с бабушкой.

Отдельный жанр в Медиалиге – победная раздевалка. Да-да, здесь журналистов пускают в личное пространство команды. У «Эгриси» классика – песни и танцы.

Забавная деталь – над входом в раздевалку «Эгриси» висит плакат Believe. Повесили еще до матча.

«Эгриси» – любовь Уткина. Покрасил волосы в желтый и экономит на себе (не меняет канализацию на даче) чтобы играть в Медиалиге

Василий Уткин стал президентом «Эгриси» в 2017 году. Вы наверняка помните – Уткин рассказывал, как классно управлять футбольным клубом и убеждал, что каждому нужен свой клуб. С тех пор Уткин много раз на деле показывал, что «Эгриси» – главное дело его жизни.

К игрокам своей команды он относится как к сыновьям или младшим братьям.

В интервью Вадиму Кораблеву весной 2022-го Василий рассказал, что снимает квартиры двум игрокам «Эгриси». Для Игоря Струнина – капитана и своего любимца – Василий устраивал просмотр в молодежной команде «Краснодара». В «Эгриси» нет профессиональных контрактов, но если кто-то из игроков травмируется, расходы берет на себя Уткин. В 2023-м в «Эгриси» было много серьезных травм, и Василий оплатил три операции на крестообразных связках.

« Они мои друзья, понимаешь? Есть целая куча ситуаций, в которых я могу им помочь – не обязательно деньгами, кстати. Ну и потом как минимум трое ребят из команды сейчас работают у меня в продакшене», – объяснял Уткин.

Финансовый вопрос – очень непростой. Уткин содержит «Эгриси» на свои деньги. Из-за этого Василию приходится экономить на себе.

«Команду я содержу на то, что зарабатываю, – рассказывал Василий в интервью Sports.ru – Я просто изучил сколько важных, даже очень важных дел я отложил за последние два года из-за того, что мои средства уходили на команду. Я должен понимать, чего мне будет стоить каждый новый сезон.

Например, могу ли я отложить еще раз плановый ремонт канализационной системы у себя на даче , который откладываю уже два года? Между прочим, у дачного дома проблемы с канализацией фатальны. Это вам не городская квартира. И это только один пример отложенных дел».

Четвертый сезон Медиалиги – особенный для «Эгриси» и Уткина. Перед стартом Василий открыто говорил, что ему тяжело содержать команду даже в прежнем объеме. И точно «Эгриси» не может состязаться в гонке бюджетов другими командами. На круглом столе для президентов клубов Медиалиги он, едва сдерживая слезы, произнес эмоциональную речь:

«У моей команды есть полтора титула. Они добыты в ЛФЛ. Они мне ##### [невероятно] как дороги. Но я знаю прекрасно, что в моем чемпионате ЛФЛ играет одна из двух самых богатых команд Москвы – «Интер». Кто знает, тот знает. Они в прошлом году пришли в наш Северо-Восточный дивизион и за весь чемпионат проиграли только один матч – нам.

Мы хотим быть командой, которая готова дать бой в любой игре. Я не хочу быть самой богатой командой. Хочу, чтобы мои пацаны были бойцами. Мой подход не является самым правильным, но он дает им возможность развиваться».

Уткин очень хотел, чтобы в этом сезоне клуб выступил ярко. Еще до старта Медиалиги он мотивировал игроков – объявил, что уйдет, если не получится из группы. После первого тура Василий покрасил волосы в желтый. Борода осталась черной – получилась голова в черно-желтых цветах.

«Моя команда – «Эгриси». Я за нее играть не могу – я поле сломаю, а вместе с полем и себя. Но мои друзья играют в Медиалиге.

Мое сердце точно всегда с «Эгриси». Но его не видно, а сейчас у меня желто-черная голова в цветах моей команды. Это шалость, это маленькое безумие и от него никому не плохо».

Похоже, мотивация сработала. Теперь «Эгриси» сыграет в полуфинале.

2Drots еще никогда не вылетали так рано

Еще один ракурс на матч – поражение 2Drots. Оно тоже историческое.

• 2Drots – лучшая команда медиафутбола. Две победы в Медиалиге и одна – в Московском Кубке Селебрити

• Еще никогда 2Drots не вылетали из медийных турниров на такой ранней стадии. Худшим результатом в МКС было четвертое место. В Медиалиге 2Drots всегда доходили до финала .

• С августа 2Drots играли в Кубке России. Получилось классно: запрыгнули в 1/32 финала и поставили рекорд для медийных команд.

Похоже, на Медиалигу сил не хватило.

Фото: https://t.me/Chepa98; vk.com/egrisi_afc