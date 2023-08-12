Сколько нам занесли?
Блог

«Я не хочу быть самой богатой командой. Хочу, чтобы мои пацаны были бойцами». «Эгриси» Уткина выбил 2Drots из Медиалиги

Winline Медиалига Winline Медиалига
Василий Уткин Василий Уткин
2Drots 2Drots
Эгриси Эгриси
Игорь Струнин
«Чепа» Павел Чепурин
Медиафутбол Медиафутбол

Первый четвертьфинал Winline Медиалиги завершился сенсацией – «Эгриси» победили 2Drots (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти) и впервые в истории вышли в полуфинал Медиалиги.

Немного контекста, чтобы осознать величие момента.

– 2Drots – безоговорочно лучшая команда медиафутбола. Две победы в Медиалиге, в этом турнире они ни разу не играли ниже финала.

– «Эгриси» играет в Медиалиге третий сезон. В своем первом сезоне команда не вышла из группы, во втором – победила один раз в шести матчах и стала одной из худших команд сезона.

За лето 2023-го «Эгриси» преобразился, и с новым тренером и усиленным составом пробился в полуфинал. 

Эмоции «Эгриси» после победы: Уткин плачет, хоровод в центре поля, Believe в раздевалке

Сразу после финального свистка команда многие игроки бросились обниматься к президенту «Эгриси». Василий Уткин смотрит матчи на скамейке запасных, на отдельном мониторе. Оба матча плей-офф Уткин провел вместе со своим старинным другом, легендой советской спортивной журналистики Сергеем Микуликом.

Уткин с трудом сдерживает слезы. Перед стартом МФЛ-4 он размышлял о том, сможет ли его команда заявиться в сезон. Все не зря.

Традиция «Эгриси» – победный хоровод в центре поля.

«Мы сразу выходили на поле с чувством, что это не футбол будет, а настоящая война, бойня. И мы просто должны тут умирать. Это и делали во втором тайме», – рассказал Sports.ru запасной голкипер «Эгриси» Павел Чепурин. После финального свистка он рыдал.

Капитан и лидер «Эгриси» Игорь Струнин проводит лучший сезон Медиалиги в карьере — 2 гола + 2 ассиста. Победу над 2Drots он отметил с бабушкой.

Отдельный жанр в Медиалиге – победная раздевалка. Да-да, здесь журналистов пускают в личное пространство команды. У «Эгриси» классика – песни и танцы.

Забавная деталь – над входом в раздевалку «Эгриси» висит плакат Believe. Повесили еще до матча.

 

«Эгриси» – любовь Уткина. Покрасил волосы в желтый и экономит на себе (не меняет канализацию на даче) чтобы играть в Медиалиге

Василий Уткин стал президентом «Эгриси» в 2017 году. Вы наверняка помните – Уткин рассказывал, как классно управлять футбольным клубом и убеждал, что каждому нужен свой клуб. С тех пор Уткин много раз на деле показывал, что «Эгриси» – главное дело его жизни.

К игрокам своей команды он относится как к сыновьям или младшим братьям. 

В интервью Вадиму Кораблеву весной 2022-го Василий рассказал, что снимает квартиры двум игрокам «Эгриси». Для Игоря Струнина – капитана и своего любимца – Василий устраивал просмотр в молодежной команде «Краснодара». В «Эгриси» нет профессиональных контрактов, но если кто-то из игроков травмируется, расходы берет на себя Уткин. В 2023-м в «Эгриси» было много серьезных травм, и Василий оплатил три операции на крестообразных связках.

«Они мои друзья, понимаешь? Есть целая куча ситуаций, в которых я могу им помочь – не обязательно деньгами, кстати. Ну и потом как минимум трое ребят из команды сейчас работают у меня в продакшене», – объяснял Уткин.

Финансовый вопрос – очень непростой. Уткин содержит «Эгриси» на свои деньги. Из-за этого Василию приходится экономить на себе.

«Команду я содержу на то, что зарабатываю, – рассказывал Василий в интервью Sports.ru – Я просто изучил сколько важных, даже очень важных дел я отложил за последние два года из-за того, что мои средства уходили на команду.  Я должен понимать, чего мне будет стоить каждый новый сезон. 

Например, могу ли я отложить еще раз плановый ремонт канализационной системы у себя на даче, который откладываю уже два года? Между прочим, у дачного дома проблемы с канализацией фатальны. Это вам не городская квартира. И это только один пример отложенных дел».

Четвертый сезон Медиалиги – особенный для «Эгриси» и Уткина. Перед стартом Василий открыто говорил, что ему тяжело содержать команду даже в прежнем объеме. И точно «Эгриси» не может состязаться в гонке бюджетов другими командами. На круглом столе для президентов клубов Медиалиги он, едва сдерживая слезы, произнес эмоциональную речь:

«У моей команды есть полтора титула. Они добыты в ЛФЛ. Они мне ##### [невероятно] как дороги. Но я знаю прекрасно, что в моем чемпионате ЛФЛ играет одна из двух самых богатых команд Москвы – «Интер». Кто знает, тот знает. Они в прошлом году пришли в наш Северо-Восточный дивизион и за весь чемпионат проиграли только один матч – нам. 

Мы хотим быть командой, которая готова дать бой в любой игре. Я не хочу быть самой богатой командой. Хочу, чтобы мои пацаны были бойцами. Мой подход не является самым правильным, но он дает им возможность развиваться».

Уткин очень хотел, чтобы в этом сезоне клуб выступил ярко. Еще до старта Медиалиги он мотивировал игроков – объявил, что уйдет, если не получится из группы. После первого тура Василий покрасил волосы в желтый. Борода осталась черной – получилась голова в черно-желтых цветах.

«Моя команда – «Эгриси». Я за нее играть не могу – я поле сломаю, а вместе с полем и себя. Но мои друзья играют в Медиалиге.

Мое сердце точно всегда с «Эгриси». Но его не видно, а сейчас у меня желто-черная голова в цветах моей команды. Это шалость, это маленькое безумие и от него никому не плохо».

Похоже, мотивация сработала. Теперь «Эгриси» сыграет в полуфинале.

2Drots еще никогда не вылетали так рано

Еще один ракурс на матч – поражение 2Drots. Оно тоже историческое.

• 2Drots – лучшая команда медиафутбола. Две победы в Медиалиге и одна – в Московском Кубке Селебрити

• Еще никогда 2Drots не вылетали из медийных турниров на такой ранней стадии. Худшим результатом в МКС было четвертое место. В Медиалиге 2Drots всегда доходили до финала.

• С августа 2Drots играли в Кубке России. Получилось классно: запрыгнули в 1/32 финала и поставили рекорд для медийных команд.

Похоже, на Медиалигу сил не хватило.

«Эгриси» в четвертьфинале Winline Медиалиги. Впервые в истории

2Drots вылетели в 1/4 финала Медиалиги. Это худший результат за всю историю

Фото: https://t.me/Chepa98; vk.com/egrisi_afc

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий