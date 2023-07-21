17 млн рублей за финал в «Лужниках», команды из Питера и Минска в новом сезоне. Что рассказал президент Медиалиги?

Ездит на каршеринге.

1 июля закончился третий сезон Winline Медиалиги, но расслабляться некогда – уже в августе стартует четвертый. В среду президент Медиалиги Николай Осипов дал большое интервью журналисту Дмитрию Егорову и блогеру Райзену (оба – президенты «БроукБойз»). В двухчасовую беседу поместилась масса тем: о формате и новичках четвертого сезона, расходах на аренду «Лужников» и стрессе от работы.

Ниже – главные моменты.

Пивные бренды могут принести команде Медиалиги от 3 до 5 млн за сезон

У нас были входящие предложения по рекламе пива в лиге без нарушения закона. Поэтому мне кажется, что пиво будет не только продаваться [на матчах], но и рекламироваться. Если на законодательном уровне разрешат, то мы не против.

Тут вопрос не пива, а внутреннего самоконтроля человека . Во всем мире пиво разрешено. Я человек, который американской культурой спорта приятно болен и ни разу не видел, чтобы у людей были проблемы с пивом на трибунах. Да и когда я рос, у нас было пиво на футболе, и это не вызывало проблем.

Почему мы продаем пиво около стадиона? На концертах, в театре. Но там коньячком надо еще постараться накидаться, потому что он стоит полторашку 50 грамм.

Если придет пивной партнер в лигу или в команду, то это может быть удвоение бюджета для команд из нижней шестерки таблицы. За сезон от 3 до 5 миллионов можно просить . Тем более, будет конкуренция. Букмекеров много, но мы видим, что они поделили лигу в зависимости от своих возможностей. У пивных брендов тоже будет конкуренция в борьбе за 2Drots, «броуков» и «Народную».

Финал в «Лужниках» стоил Winline Медиалиге около 17 миллионов рублей

«Лужникам» все понравилось, они готовы и дальше принимать финал Медиалиги. «Лужникам» спасибо, кстати, потому что условия, которые нам предложили, были гораздо ниже наших ожиданий. Это так удивило и помогло.

Арендовать «Лужники» примерно для 20 тысяч зрителей – от 15 миллионов рублей. Нам вышло около 17 миллионов . Это сам стадион, контрольно-распорядительная служба, ЧОП. Плюс мы кормили порядка 400 человек на трибуне А.

[Не жалко] тратить столько денег. Когда мы тратим на развитие третьего сезона, на стадионы, от этого приобретает комьюнити и команды. Зритель запоминает это и остается. Это игра в долгую: никто не хочет завтра сорвать куш и уехать жить на острова . Хочется развиваться дальше, а без инвестиций развития не будет.

Возможно, у МФЛ-4 будет кубковый формат с домашними и выездными матчами

19-20 августа – старт [4 сезона]. Я об этом много где говорил, мы от сроков окончания и начала не отходим.

Старт в Москве, у нас два базовых стадиона – «Москвич» и Одинцово.

Есть два варианта проведения [четвертого] сезона. Первый – тот, который мы уже прошли весной. Суперклассный формат, подтвердивший право на жизнь на долгое-долгое время. И есть желание сделать что-то, что придаст нам новых ощущений и эмоций. Новый соревновательный формат.

Мне понравилось, как выглядят сдвоенные матчи, которые следуют один за другим в течение недели или двух. Нерв матча «Амкал» – «Броуки» в Медиалиге перешел на их матч в МКС.

Один из вариантов – формат кубка. Игра на выбывание с двумя матчами – дома и на выезде. Например, «Чисто Питер» попадает на «Броуков». «Питер» принимает в Питере, вы принимаете в Одинцово. У кого стадиона нет – мы их принимаем в Москве, играем там два матча. Есть команды с классным ресурсом в виде домашнего стадиона. Питер, Минск, были бы SibScammers – был бы стадион ЧМ в Екатеринбурге.

Делать одно и то же постоянно – не очень хорошо. Но и постоянно экспериментировать – #####.

В МФЛ-4 будет минимум две новые команды – «Чисто Питер» и ФК «Минск» с Александром Глебом

[«Чисто Питер»] будет в лиге. В любом проявлении. Как и «Минск».

«Минск» – это классная большая команда, где точно есть Александр Глеб, обещанный в «Козлах» не единожды. И большие творческие личности из Беларуси. Это новая арена – Национальный футбольный стадион. Как есть команда из Питера, которая объединилась всех известных петербуржцев, такая же история с Минском.

Больше 16 команд я не хочу . В любом случае. Если будет понятно, что все 16 участников третьего сезона в порядке, плюс «Чисто Питер» и ФК «Минск», то придется делать какой-то отбор.

Я бы позвал SD Family (команда из Казахстана, участник первого и второго сезонов Медиалиги – Sports.ru) в кубковую систему. Когда мы с Дидаром месяц назад списывались он сказал, что они всегда готовы. Мне казалось, что Дидар затаил на меня обиду и не поздоровается при встрече, но входящее сообщение от него было приятным сюрпризом: как дела, как семья и готовность залететь.

Я хочу, чтобы была возможность сыграть домашний матч у SD Family. Было бы круто, чтобы одна или две команды слетали в Казахстан . Может мы осложним себе жизнь, потому что три выезда внутри одного тура – тяжело. Но это новый уровень, новая аудитория.

В четвертом сезоне будет больше топовых стадионов – подключатся Калининград и Волгоград, финал на «Фиште» или «Газпром Арене»

В этом сезоне точно Волгоград. Железно. Казань и Нижний – с большой долей вероятности. Офигенные стадионы, офигенные люди там работают. Я хочу Калининград.

Краснодар? Логистика. Ты будешь тратить день дороги, день восстановления, матч, еще день обратно. В недельном цикле тяжело. Без тренировок, без съемок внутреннего контента лиги.

[Сейчас в переговорах] c Волгоградом, Калининградом, Питером, Минском, Нижним, Казанью . Москва, понятное дело.

Я бы хотел, чтобы «Народка» с новым руководством «Спартака» могла договориться о домашних матчах на «Открытии». Насколько клуб любит и ценит своих болельщиков, настолько он может позволить им принять 2-3 игры в сезоне на «Открытии». В свободное время, естественно. Ущерба полю мы не наносили, это видели все.

Здесь новое руководство и, наверное, оно выстраивает отношение с болельщиками. Старое имело хороший коннект, сейчас – не знаю.

Финал в «Лужниках» я хочу оставить на лето, чтобы там игрались все нечетные сезоны. Москва, много народа, погода. Октябрь требует чуть более южных регионов. Чем плох, например, «Фишт» ? Сочи, Адлер, Абхазию можешь вовлечь. Какие-нибудь другие южные стадионы с удовольствием примут.

Леша Гасилин, кстати, помогал знакомиться с руководством «Фишта». Хотя мы с руководством «Сочи» через Winline имеем коннект, Леха позвонил: «Фишт» с радостью, если вы думаете». Я ответил: «Блин, вы читаете мысли».

Мне финал на «Фиште» кажется очень символичным. Олимпийский стадион, как и «Лужники». Стадион с историей, хоть и уступает «Лужникам». Чем Питер не вариант на осень? Погода вообще никак не повлияет, если сыграть под крышей «Газпром Арены».

Осипов откровенно о деньгах: ездит на работу на каршеринге, космических денег не заработал, но не продаст Медиалигу даже за 200 млн (потому что это дело всей жизни)

Егоров: У тебя идет сезон, ты тратишь 17 миллионов на «Лужники». Я правильно понимаю, что у тебя есть пул денег, касса – из нее ты на стадион ЧМ отвезти отщипнул, еще на что-то отщипнул. Эти деньги ты мог бы положить себе в карман, купить машину или еще что-то, но не положил. Это так работает?

Осипов: Так и работает. Мы еще забываем, что есть налоги, которые ты платишь, и которые не маленькие. Забываем, что есть форс-мажор, который вызывает у многих желание уехать из страны, потому что в армию не хочется. И в связи с тем, что падает количество просмотров, ты по KPI недополучаешь огромную сумму от контракта с Winline.

Во втором сезоне была такая история. Мне недоплатили [по партнерскому контракту] 27 миллионов . Благо, было чем перекрывать. Получился сезон в ноль, а мог бы просто в жопу.

По третьему сезону еще не подавали KPI, но по ощущениям – хороший сезон. Он не может быть минусовым, мы заработали – это факт. Третий сезон оказался очень успешным с точки зрения внимания аудитории. Насколько выполнили качественно (речь идет о бонусе) – надо смотреть.

KPI – это только канал Медиалиги. В этом сезоне мы пришли к выводу, что только канал лиги является правильным трекером для отслеживания вовлеченности аудитории в продукт лиги.

Даже уходя в минус, я знал, что продукт круче той стоимости, которую он из себя сейчас представляет . И я был уверен, что это вопрос времени. Я уверен, что продолжая проводить по 6-7 часов в офисе, по 3-4 встречи в день (иногда в выходные) я делаю историю, которая может стать большим-большим делом на всю оставшуюся жизнь.

Егоров: Но сейчас ты миллионов с этого не имеешь?

Осипов: Да какой там. Дим, я приезжаю на работу на каршеринге, периодически езжу на метро. Мечта – купить машину. Я вообще не зарабатываю космических денег.

Егоров: Если бы тебе предложили продать Медиалигу за 200 миллионов – ты бы продал?

Осипов: Думаю, что нет. Ты тратишь 2 года своей жизни чтобы делать продукт на десятилетие. Если продашь, то останешься с деньгами, но без понимания что делать завтра. Медиалига – это история, которую не купишь за деньги.

Райзен: А если придет крупный инвестор и скажет, что дает миллиард на развитие, но берет 50 процентов бизнеса.

Осипов: Если ты не принимаешь решения о развитии, то зачем тебе деньги на развитие? Ты решаешь развивать лигу вот так, а тебе ставят блок. Тогда какая разница сколько у тебя денег – ноль или миллиард?

Райзен: А если у тебя остается последнее слово по ключевым решениям?

Осипов: Я не держусь за блокирующий пакет или за 100 процентов доли. Если кто-то придет и скажет, что у меня будет один процент и гарантированные десять лет развития, то я соглашусь. Потому что за эти 10 лет ты приобретешь больше, чем 100 процентов с перспективой закрыться через год.

Зимой Осипов сомневался в будущем Медиалиги. Помог разговор с генеральным партнером

Я не буду лукавить. Зимой я узнал, что образуется комьюнити, которое хочет делать историю то ли параллельно с нами, то ли вообще с надеждой на то, что Медиалига перестанет существовать. Я поступил максимально правильно – пошел к своему партнеру.

Я уже говорил, что у меня есть стопроцентная человеческая и бизнесовая лояльность к Winline. В меня поверили, мне создают комфортные условия, а я отвечаю взаимностью. Я пришел и сказал: «Есть такая тенденция. Могу ли я надеяться на вашу поддержку и соблюдение наших договоренностей на ближайшие три года?» Мне ответили: «Да. Не переживай ни о чем. Мы с тобой на тот период, на которой договаривались. Что бы это ни было: цифры, деньги, отсутствие команд. Мы делаем, потому что знаем, что ты делаешь круто».

После этих слов я выдохнул.

О стрессе от работы и ссоре с женой из-за ЧВК «Вагнер»

Я не должен быть со всеми милым, но должен быть политкорректным. Вынужден быть в таком расположении духа постоянно.

Как всегда, в этой истории больше всего достается близким. Я не ругался никогда так, чтобы аж искры летели. Но дома жене приходится терпеть больше всех. Когда ты морально уставший и опустошенный, то срываешься по всякой #####.

Бывает с женой сидишь, разговариваешь. И она: «Вот ты со мной так ругаешься, такие вещи говоришь. Свою гребаную работу ставишь выше семьи». Ты сидишь и думаешь: «Блин, неужели непонятно, что ты самый близкий человек и тебе больше всех достается? Это же так очевидно»

Я думал, что сейчас закончится сезон и я две недели отдохну. Но не получилось: тут открывашки, там закрывашки, новый формат, контракты, команды.

Чем лучше ты понимаешь вторую половинку, тем проще принять в ней что-то неприятное. Например, жена видит, что я сижу в телефоне. Погружен, бывают важные моменты – комментарии или новости. Так было перед Казанью 24 июня. Я открываю вечером телефон и понимаю, что происходит #####: «Вагнер», Москва, направление, Ростов. Первым делом, понятно, политическая ситуация в стране. Второе – что делать себе, семье и всем остальным. Третье – что делать ##### с полуфиналами. Четвертое – финал.

Масса мыслей, ты погружен, утонул. И если ты это видишь – ну ##### задавать какие-то вопросы, на которые ты не получишь ответа. Это же не мультик или кино, которое можно нажать на паузу или ответить. Но здесь что-то важное. Это понимание приходит со временем.

Неприятная история из финала в «Лужниках»: человек с аккредитацией организатора обманул детей на 5 тысяч рублей

Это вообще вопиющий случай. Финал. Наша трибуна A, на которую можно попасть только по приглашению лиги. Какой-то ####### – по-другому я просто не могу его назвать – мальчишкам малолетним за 5 тысяч рублей продал аккредитацию со стадиона «Москвич». Чтобы они могли спуститься на поле. А у нас на «Москвиче» и на других стадионах разные аккредитации, вы могли заметить. Естественно, с этой аккредитацией их никуда не пустили.

Каким надо быть человеком, чтобы мальчишкам, которые видят играющих на поле кумиров, за 5 тысяч рублей продать липовую аккредитацию с «Москвича»? У тебя висит аккредитация организатора на «Лужниках», ты взял с собой «москвичевскую» на всякий случай и впарил за бабки.

И это человек из комьюнити, потому что трибуна А была только для игроков, организаторов и так далее.

На деньги от «Кинопоиска» лига выезжала в Казань и Нижний. Но Осипов недоволен сотрудничеством

Я договор [с «Кинопоиском»] еще не подписал. В том виде, в котором это было в третьем сезоне, не понравилось ни нам, ни «Кинопоиску».

Если ты уходишь на стриминговую площадку, ты должен делать трансляции жирнее . Например, с классной студией в перерыве, или большим количеством камер, или спецэффектами. Эта картинка должна отличаться от привычного. Было бы круто, чтобы ты понимал – выходя на стриминговую площадку ты приобретаешь больше, чем на ютубовской трансляции.

Я сейчас в переговорах с «Кинопоиском», чтобы контракт позволял командам, которые на «Кинопоиске» показываются, получать за это материальную компенсацию. Я считаю, что это честно. Если мы к этому придем, я не вижу проблем показывать матчи и на «КП», и на ютубе и где-то еще. Но если вы на «Кинопоиске», то получаете компенсацию, потому что кто-то из болельщиков что-то не досмотрел, не доувидел.

Но хочется сказать «Кинопоиску» спасибо. Благодаря ним мы смогли позволить себе два лишних выезда в большие города . То есть не один матч был в Нижнем или в Казани, а два. На деньги, которые они дали.

Фото: Winline Media Football League