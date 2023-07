Эпоха нулевых покрылась паутиной так же, как когда-то эпоха 90-х. Ее героев уже забывают, а сами они давно не ассоциируют себя с баскетболом, а живут другими интересами.

Как сегодня выглядят те, кто еще совсем недавно вызывал восхищение на площадке?

Шон Мэрион

Шон Мэрион занимает пост вице-президента Ассоциации игроков НБА на пенсии. И, судя по всему, в его обязанности главным образом входит наслаждение этой самой пенсией – число увлечений игрока постоянно увеличивается, он охотится на оленей и кабанов, занимается водными видами спорта, рубится в пэйнтбол, собирает коллекционные гитары, путешествует, обустраивает гигантскую территорию.

У Мэриона есть доли в футбольном клубе «Некакса» из чемпионата Мексики и «Нью-Зиланд Брейкерс» из НБЛ.

Дуайт Ховард

Дуайт Ховард все еще надеется, что его возьмут в НБА.

Предыдущий сезон центровой провел в чемпионате Тайваня, где стал MVP Матча звезд и попал в первую пятерку защитников, но никак не помог своей команде – она заняла последнее место с результатом 6-24. Руководство после этого предложило ему сократить зарплату (Ховард получал 1 млн долларов), что он воспринял как личное оскорбление.

Рашид Уоллес

Пожалуй, в случае с Рашидом Уоллесом главное не то, что он делает, а то, что он не делает. Из года в год появляются слухи, что самые разные команды на самых разных уровнях хотели бы видеть его в тренерском штабе, но он не делает – не хочет ни к кому присоединяться. Прошлым летом его ждали в «Лейкерс» в качестве помощника Дарвина Хэма, но так и не дождались. Этим летом – в университете A&T Северной Каролины. С тем же успехом.

Уоллес проработал несколько лет помощником тренера в «Детройте», возглавлял школьную команду, а потом какое-то время ассистировал Пенни Хардуэю в Мемфисе. Работу он выбирает очень тщательно.

Рон Артест

В прошлом году Рон Артест дождался, что его сын Рон Артест III добрался-таки до профессионального баскетбола – он выступает за команду «Ньюфаундленд Рогз» из Баскетбольной лиги Северной Америки.

Сам Метта Сэндифорд-Артест, как его зовут сейчас, отошел от баскетбольных дел совсем недавно – он периодически появлялся в полупрофессиональных лигах до 2017 года, в сезоне-17/18 попробовал себя в роли тренера команды G-лиги, потом поиграл в BIG3. И все это традиционно смешивал с участием в различных медийных проектах (шоу «Танцы со звездами» и «Большой брат») и общественной деятельностью в защиту животных или по привлечению внимания к психологическим проблемам.

Компания Артеста The Artest Management Group помогает спортсменам с вопросами налогообложения и инициирует самые смелые проекты – например, в этом году речь зашла о том, чтобы размещать камеры на голове игроков и изменить спортивное телевидение.

Яо Мин

После завершения карьеры Яо Мин отправился в Шанхайский университет транспорта, где учился на экономиста в течение семи лет по специальной программе.

Его интересы сегодня – баскетбол, бизнес и защита природы.

С 2017 года Яо Мин возглавляет Китайскую баскетбольную ассоциацию.

Параллельно он развивает свою сеть ресторанов в Хьюстоне и Шанхае и виноградники в Калифорнии.

А также спасает диких животных вместе с WildAid: благодаря в том числе его деятельности в Китае за последнее десятилетие употребление акульих плавников в пищу упало на 70 процентов.

Крис Бош

Бош неожиданно завершил карьеру из-за проблем с легочной тромбоэмболией. Вернее, проблемы возникли неожиданно, а завершал он ее достаточно долго – с привлечением юристов, агентов, профсоюза, врачей, которые взвешивали все риски его появления на паркете. Итоговое решение и понимание, что это все, ему дались не сразу. Потребовалось несколько лет, несколько попыток камбэка, много предостережений.

Сейчас Бош занимается воспитанием пяти детей. И периодически делает что-то, что ему по душе – то выпустит рэп-песню, то книгу воспоминаний.

Бен Уоллес

С Беном Уоллесом произошло много всего интересного – он попал в Зал славы баскетбола, он попал в тюрьму.

В 2014 году Уоллес вылетел с дороги, сломал заграждения частного владения и врезался в дерево. После чего скрылся с места аварии. Этот эпизод стал уже вторым в течение трех лет – за предыдущий, в котором было доказано управление в нетрезвом состоянии, ему дали год условно. Нанесенный ущерб был оценен примерно в 1 долларов, и бывшего игрока приговорили к году тюрьмы, правда, отложенной – отсидеть он должен был только два дня.

В последние годы Уоллес вернулся в баскетбол – сначала он участвовал в жизни «Гранд-Рапидс Драйв», клуба G-лиги, а с 2021-го стал советником «Пистонс» по баскетбольным операциям и управлению командой.

Так сказать, отдушина Бена Уоллеса – это собственная линейка под названием «Незадрафтованный», линейка продуктов из марихуаны.

Амаре Стаудемайр

Главное, что произошло со Стаудемайром за эти годы – он стал Яхошафатом Беном Авраамом, перешел в иудаизм, получил гражданство Израиля.

Стаудемайр проработал два года в штабе Стива Нэша в «Бруклине», где занимался развитием игроков, но предусмотрительно удалился в мае 2022 года, до того, как все подряд стали требовать обмена.

Дел у него и так хватает: он выпускает кошерное вино, является мажоритарным владельцем иерусалимского «Хапоэля», публикует серию книг для подростков…

Этой зимой Стаудемайра арестовали за то, что он якобы ударил свою дочь. Обвинения не подтвердились, но на то, чтобы выяснить все детали, потребовалось несколько месяцев.

Пол Пирс

По завершении карьеры Пол Пирс тут же устроился на ESPN, где спокойно и даже незаметно трудился до весны 2021 года. В апреле он устроил великую вечеринку, куда пригласил весь мир – действо с голыми женщинами, выпивкой, одурманивающими средствами транслировалось через одну соцсеть, которую после запретили.

Почему-то на ESPN всего этого не оценили по достоинству – или обиделись, что он не поделился с ними такой богатой идеей. С тех пор свои странные соображения по поводу баскетбола Пирс может высказывать только на подкасте с Кевином Гарнеттом. Недавно, правда, он опять накосячил – даже на подкаст пришел пьяненьким да еще с подругой, с которой «только познакомился на сайте, где находят подруг на день».

В этом же году Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку оштрафовала Пирса на 1,4 млн долларов – он рекламировал криптовалюту у себя в соцсетях и при этом отрицал, что ему заплатили за это криптовалютой. Это считается мошенничеством.

Джермейн О’Нил

Джермейн О’Нил говорит, что большую часть времени уделяет семье – его дочь выступает в волейбольной команде университета Техас, а сын входит в число 70 лучших школьников-баскетболистов в стране.

При этом его активности довольно разнообразны. В 2021-м О’Нил спродюсировал документальный фильм Netflix о драке «Индианы» в Оберн-Хиллс. Ему принадлежит звукозаписывающая студия в Атланте, спортивный комплекс Drive Nation в Далласе и компания Seven1 Sports & Entertainment Group, которая оказывает всестороннюю помощь спортсменам в области маркетинга, тренировок, контрактных вопросов и прочего.

Антуан Уокер

На Антуана Уокера обрушились примерно все неприятности, которые вы можете себе вообразить: его ограбили на 200 тысяч долларов, он проиграл в казино еще 1,5 млн, его дом на побережье затопило, ему пришлось продать дом, который он подарил матери, он слишком активно помогал деньгами родственникам и друзьям, вдобавок увлекся иррациональными покупками (вроде 10 машин и 15 часов)… В общем, еще до завершения баскетбольной карьеры он объявил себя банкротом – заработанные 108 млн исчезли в неизвестном направлении. Набралось еще около 4 млн долга – половину выплатил Назр Мохаммед, вторую половину пришлось собирать самому, в том числе продав чемпионский перстень.

Сейчас Уокер работает баскетбольным аналитиком и выступает с мотивационными речами, в том числе объясняет молодым игрокам, как им лучше тратить деньги. Согласно разным источникам, сейчас его состояние оценивается в 1,5-3 млн долларов.

Гилберт Аренас

В течение первых пяти лет после окончания карьеры Агент Ноль травил самые захватывающие байки, которые когда-либо исполнялись игроком НБА. Он делал это один, в компании с другими игроками или с бывшей порнозвездой Мией Халифой, но всегда огненно. Когда истории закончились, Аренас стал продюсировать мнения, всегда противоречивые, всегда острые, всегда идущие вразрез с повесткой.

Его подкаст «No Chill» – едва ли не самое успешное медиа-начинание в исполнении бывшего спортсмена. Потому что для Аренаса это не столько источник заработка, сколько призвание.

После НБА у Трэйси Макгрэйди была еще короткая, но не стыдная (он попал на Матч всех звезд Атлантической лиги) карьера в профессиональном бейсболе. С 2016 года он анализирует баскетбол на ESPN.

Рэй Аллен

С 2021 года Рэй Аллен работает детским тренером во флоридском школе Gulliver Prep, в команде которой играет его сын.

Общение с детьми на суперснайпере вообще здорово отражается: в этом году он наконец завершил образование и получил диплом университета Коннектикут, на это его вдохновила его дочь.

Крис Уэббер

Крис Уэббер отслужил баскетбольным аналитиком почти 15 лет – он устроился на TNT вскоре после окончания карьеры и выступал в разных амплуа (от «говорящей головы» в студии до комментатора) вплоть до 2021 года. Что произошло дальше, не совсем понятно. Сообщалось, что легендарный игрок по каким-то причинам не приехал в «Пузырь», организованный для проведения Мартовского безумия, и руководство TNT это не понравилось.

Последние годы Крис Уэббер решил не сосредотачиваться на чем-то одном. Он читает лекции по спортивной журналистике в нескольких университетах – в Уэйк-Форесте и Морехауз-колледже. Продюсирует и фильмы и даже снимается в них. А также в 2021 году он создал частный инвестиционный фонд, чтобы вкладывать деньги в компании, занимающиеся распространением марихуаны.

Алонзо Моурнинг

Устрашающий центровой так и не ушел из «Майами», видимо, заикнуться о таком никто не посмел. Завершив карьеру, он сразу же занял пост вице-президента по развитию игроков и место правой руки Пэта Райли.

Аллен Айверсон

Благодаря вечному контракту с Reebok Аллен Айверсон может чувствовать себя более-менее комфортно – под конец карьеры он пришел к банкротству, шумному разводу, войне за детей, но сейчас обрел гармонию и житейскую мудрость, особенно бросающуюся в глаза на фоне того, что говорят его коллеги. Единственное, что его возмущает – это запреты, которыми окружено употребление марихуаны. В 2021 году Айверсон запустил собственную линейку продуктов из марихуаны, помогающих и другим быть столь же беззаботными.

Винс Картер

Едва завершив карьеру, Картер подписал многолетнее соглашение с ESPN. Он выступает в качестве аналитика и генерирует мнения по всем баскетбольным вопросам в рамках своего подкаста.

Джейсон Кидд

Джейсон Кидд движется к тому, чтобы стать новым Доком Риверсом, всеми уважаемым ветераном, присутствие которого на тренерском месте не вполне понятно. Легендарный разыгрывающий пробует себя в новом качестве уже почти 10 лет и не то чтобы демонстрирует большие успехи. Однако заработанного за жизнь авторитета хватает, чтобы ему все же давали и давали новые шансы: даже упав на дно, Кидд вернулся – выиграл титул с «Лейкерс», после чего помог Луке Дончичу дойти до финала конференции в 2022-м.

Хотя в ядовитых интервью (в стиле Дока Риверса) Кидд и намекает, что невыход «Далласа» в плей-офф в 2023-м никак не связан с его тренерским мастерством, эта лига все же работает не так. Специалист сам взвалил на себя колоссальную задачу объединить Дончича и Ирвинга, и если в следующем году он этого не сделает, то ему явно придется вновь искать платформу для последующей реабилитации.

Стив Нэш

Стив Нэш давно мечтал о тренерской работе, но не торопил события. Он пробовал себя в самых разных областях – был генеральным менеджером сборной Канады, выиграл чемпионские перстни в качестве консультанта «Голден Стэйт», выступал в роли владельца футбольных «Ванкувера» и «Мальорки», комментировал футбол на телевидении. Идеальная (на первый взгляд) должность нашла его сама: звезды «Нетс» Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг потребовали, чтобы их тренировал двукратный MVP. Так канадец попал в ситуацию вечного хаоса, откуда сам с удовольствием удалился в начале прошлого сезона.

После такого в его услугах был заинтересован лишь «Торонто», где на место тренера рассматривают практически любого человека, отличающего пик-н-ролл от пик-н-попа.

Дирк Новицки

Немец продолжает купаться в любви Далласа – его именем назвали улицу, на которой находится American Airlines Center, его номер вывели из обращения, перед стадионом появилась статуя в легко узнаваемой позе.

Новицки часто присутствует на матчах и даже на тренировках «Мэвс». Поэтому ходят слухи, что скоро он может присоединиться в клубу в официальном качестве.

Дуэйн Уэйд

Уэйд остался в НБА в качестве миноритарного владельца «Юты Джаз» и женского «Чикаго Скай».

Формально он является еще и представителем родного «Майами», но связь с клубом как будто постепенно теряется. В этом году Уэйд объявил, что вынужден был переехать из консервативной Флориды, где его сын Зайя, считающий себя девочкой, не чувствует себя в безопасности.

Кевин Гарнетт

КейДжи лихо открыл новый период жизни: поработал консультантом в нескольких клубах НБА, собрал комплиментов благодаря роли в «Неограненных алмазах» Адама Сэндлера, выпустил дельную автобиографию, попытался стать мажоритарным владельцем «Миннесоты», отметился на телевидении.

Самая заметная ипостась Гарнетта сейчас – это его шоу «Ticket & The Truth», в рамках которого он объединился с Полом Пирсом, чтобы разглагольствовать о современном состоянии лиги.

Тим Данкан

Грегг Попович время от времени вытягивает Тима Данкана из частной жизни. Тот поработал год в качестве ассистента «Сперс» в сезоне-19/20, а в следующем снова возвращается в клуб, чтобы быть ментором Виктора Вембаньямы.

Бэрон Дэвис

Еще до завершения карьеры в 2012 году Бэрон Дэвис задумался о том, чтобы перевезти свои таланты в Голливуд (во многом с этим был связан и его переход в «Клипперс»). Кино его живо интересует и увлекает в самых разных качествах – бородач часто появляется в кадре, например, в фильме Адама Сэндлера «Папа-досвидос», снимает собственное шоу «Какого хера, Бэрон Дэвис», выступает в качестве режиссера («Домино: битва костей» со Снуп-Доггом и «Дрю: никаких оправданий» о Дрю-лиге) и продюсера (картина о крипс, комедия «Парни у бассейна» и драма «Любовный треугольник стариков»).

Как и его фильмы, другие его активности зачастую ориентированы на чернокожих. Дэвис активно инвестирует в самые разные стартапы (от подкастов до криптовалюты), но чаще всего выделяют Black Santa Company, которая распространяет афроамериканские подарочные изделия.

