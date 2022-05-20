Дерби со «Спартаком», 1+1 на «Олд Траффорд», золотой гол «Рубину» – главные моменты Дзагоева в ЦСКА

Эх.

В 2008-м Дзагоев дерзко ворвался в основу ЦСКА: дебютировал, выйдя на замену с «Лучом», а затем появился в старте с «Химками» – забил гол и сделал две голевые передачи (ему было 17 лет и 329 дней). Валерий Газзаев был доволен.

Со «Спартаком» в дерби тоже получилось незабываемо – 3 голевые!

В конце года Дзагоев мощно проявил себя в еврокубках – забил «Депортиво» со штрафного. После этого даже заговорили об интересе «Реала». «Это был талантище. Огромный талант. И когда приехали представители мадридского «Реала», которые реально готовы были. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА тогда мы выиграли все шесть матчей. Приехали и смотрели его. И вообще поставили вопрос так, что через год-два мы его заберем», – вспоминал Газзаев.

Через год Алан уже мелькал в Лиге чемпионов и забивал – выдал шикарный матч на «Олд Траффорд», сделав 1+1 с «МЮ». По итогам 2009 года Дзагоев вошел в список Golden Boy и занял там 14-е место.

В 2011-м у Дзагоева случился серьезный конфликт с Леонидом Слуцким – тренер сослал его в дубль за критику во время финала Кубка-2011. Слуцкий даже требовал выставить полузащитника на трансфер, но затем осетинский футболист извинился и вернулся в основу.

В 2012-м Дзагоев выдал самый яркий мяч в карьере – забил через себя «Волге».

А через неделю Алан врезал Люку Уилкширу во время дерби с «Динамо» – и получил 5 матчей дисквалификации (хотя изначально вообще говорили чуть ли не про 13 матчей).

В 2013-м ЦСКА оформил чемпионство, а Дзагоев снова попал в неприятную историю: проскандировал «Раз, два, три, «Зенитушка», соси» с фанатами. После этого ему пришлось оправдываться и извиняться.

В 2016-м Дзагоев снова помог ЦСКА взять чемпионство (последнее на данный момент). Более того, именно он забил золотой гол «Рубину» в Казани (хотя без геройств Акинфеева титула могло и не быть).

К 2020-му Дзагоев сильно страдал от травм – и осенью того года забил свой последний гол за ЦСКА («Ротору»). Армейцы впервые за долгое время вышли на первое место по итогам тура, но все равно не попали даже в тройку.

11 минут с «Уфой» в апреле 2022-го – последний матч Алана за ЦСКА (из 397). На его счету 77 голов, три чемпионства, по четыре Кубка и Суперкубка.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Владимир Федоренко, Александр Вильф, Максим Богодвид, Виталий Белоусов; Gettyimages.ru/Michael Regan; pfc-cska.com