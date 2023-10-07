2Drots вылетели в 1/4 финала Медиалиги. Это худший результат за всю историю

Катастрофа.

Первый четвертьфинал Winline Медиалиги закончился сенсацией – «Эгриси» Всилия Уткина выбил 2Drots (0:0 в основное время, 4:3 по буллиталити). Такой результат – шок. Еще никогда 2Drots не вылетали так рано.

• 2Drots – лучшая команда медиафутбола. Две победы в Медиалиге и одна – в Московском Кубке Селебрити

• Еще никогда 2Drots не вылетали из медийных турниров на такой ранней стадии. Худшим результатом в МКС было четвертое место. В Медиалиге 2Drots всегда доходили минимум до финала.

• С августа 2Drots играли в Кубке России. Получилось классно: дошли до 1/32 финала и поставили рекорд для медийных команд. Похоже, на Медиалигу сил не хватило.