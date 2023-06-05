Тарасов выиграл Медиалигу и собрал необычный требл

Такой только у него.

В воскресенье прошел главный матч медийного футбола – финал Winline Медиалиги. «Родина Медиа» сенсационно обыграла двукратных чемпионов 2Drots. Теперь Дмитрий Тарасов – единственный человек, который выигрывал Медиалигу, чемпионат России и Кубок России.

• Тарасов закончил профессиональную карьеру в 2021-м. И почти сразу присоединился к медийному клубу «На Спорте». С ним Тарасов выходил в полуфинал первого сезона Медиалиги, но ушел летом 2022-го и вместе с рэпером Текилой основал клуб «Родина Медиа».

• С новой командой Дмитрий добирался до финала МФЛ-2 и выиграл МФЛ-3. Кстати, теперь Тарасов сыграет в Кубке России.