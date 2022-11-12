Райзен дебютировал в Медиалиге: сыграл в воротах, пропустил 2 гола и привез пенальти за 51 секунду

9-й тур для «Броуков» уже ничего не значил. Они уже решили вопрос с выходом в плей-офф, но напоследок выдали с Reality великий матч, который войдет в историю медиафутбола.

В начале второго тайма на поле вышел актер Игорь Ознобихин и эффектно сыграл пяткой. Этого, в целом, уже хватило бы, чтобы переплюнуть половину матчей второго сезона по медийности.

Но «Броукам» этого было мало, и они сделали то, что ждало все медиафутбольное комьюнити, – выпустили на ворота Райзена.

Артем долго не мог выйти на поле, потому что у него не было гетр (кто-то дал ему свои). Потом ждал, пока выйдет из игры бонусный мяч. И вот за 51 секунду до конца чистого времени он вышел на поле в перчатках Prada.

Вооружившись телефоном, место за воротами Райзена занял второй босс «Броуков» – Дмитрий Егоров.

Уже через 6 секунд мяч влетел в ворота Артема. Минченко после подачи с фланга был самым активным на ближней штанге.

После этого эпизода со скамейки «Броуков» звучали приободряющие слова: «Усатый, соберись!»

На последних секундах Райзен привез пенальти, сфолив на Александре Новике. Реф посмотрел повтор и поставил 11-метровый. Бить пенальти Райзену отправился кипер Reality Джуси, четко исполнивший рабоной. Райзен очень хорошо прыгнул, но не угадал.

Сразу после пенальти матч завершился, а «Броуки» начали качать Райзена. И как настоящие броуки уронили его.

После матча Райзен пришел на флэш-интервью и высказался о своем дебюте.

– Я считаю, что мы выступили очень достойно, играли всегда дисциплинированно. Все игроки, выходящие на замену, отдавали от себя максимум, что по итогу позволило нам выйти уверенно в плей-офф.

Каждый игрок, который выходит со скамейки, знает, что хоть ему и отрезан кусочек в минуту, он должен его отыграть так, чтобы многие запомнили. Ребята, я люблю свою команду, люблю «Броуков», всех остальных я не люблю. Мы с вами встретимся в плей-офф.

– У тебя сегодня дебют. Ты вышел на поле, заработал пенальти. Давай еще об этом поговорим.

– Честно сказать, годы тренировок. Я с раннего детства смотрел футбол и никогда не понимал, почему я, обычный парень из Краснодара, не могу выйти и поиграть в футбол? Мне никто не давал.

Бывало, Дмитрий (Егоров, президент «Броуков» – прим. Spotrs.ru) говорил: «Еще не время, потренируйся». Тренер вратарей Коля и Антон Васильевич (Соснин, тренер «Броуков» – прим. Sports.ru) тоже давили на меня, но я не сломался.

Я должен тренироваться. Я посещал тренировки, индивидуально тренировался в зале, если честно. Не выкладывал это в инстаграм, никуда. И благодаря своей отменной физической форме, я сейчас появился на поле и доказал всем, на что я способен.

– Смотрел перед этим матчи «»Арсенала»? Какие-то для себя моменты подмечал?

– Лондон – красный и в моем сердечке, я за «»Арсенал»».

– За «Арсенал», не за «Броуков»?

– «Арсенал» – это и есть «Броуки», – сказал Артем.