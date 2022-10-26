Stanos затроллил GOATS. Выкатил медийный состав «Денег» – с Тамби в воротах

Босс ФК «Деньги» Стас Малиев, вдохновившись перфомансами GOATS, опубликовал медийный состав своей команды.

В 7-м туре Winline Медиалиги «Деньги» играют как раз с «Козлами».

«Это будет супермедийный матч! Только представьте –Тамби в воротах! Это ведь практический пустые ворота! Даже в пустые сложнее забить, чем с Тамби в них! Это и есть медиафутбол! До встречи на поле!» – написал Стас в своем телеграм-канале STANOS.

Слова Стаса о Тамби – это отсылка к фразе Goody на конференции Winline Медиалиги о вратарских скиллах Джарахова.

«Деньги» и GOATS сыграют в субботу, 29 октября. Начало игры – в 21:30.