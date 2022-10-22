Ромарой снова сошел с ума в Медиалиге. Кричал так, что его выгнали с флэш-интервью

Ромарой выдал свой лучший (или худший) концерт в Winline Медиалиге. Его «Рома» снова проиграла – 5:2 с Tamo Junto. Роман как никогда раньше кричал на судей и обвинял в убийстве команды. А потом пришел на флэш-интервью, откуда его выгнала Камиля Харисова.

Рассказываем и показываем.

Первый момент, который взорвал эмоции Ромароя случился на 5-й минуте. После столкновения с вратарем в штрафной площади форвард стал требовать 11-метровый. Как считаете, это контакт для пенальти?

Команда хотела взять челлендж, но ей не удалось это сделать, потому что Tamo Junto быстро разыграли мяч и в следующей атаке открыли счет. Ромариньо пробил в ближний, а Ромарой побежал выяснять отношения к телевизору.

После перерыва при счете 2:5 «Рома» взяла бонусный мяч, а Ромароя опять уложили в штрафной, однако судья и это падение проигнорировал. После этого босс «Ромы» сгорел окончательно. Сразу после матча он пришел в комментаторскую к Роману Нагучеву и потребовал включить повтор.

«До свидания, лига, спасибо за судейство! Вы ###### судите, но почему-то только против нас. Благодарю за сезон, спасибо #####»

Посмотрите сами. Здесь цензурная версия.

Шоу продолжилось на флэш-интервью у Камили Харисовой.

«Я получаю мяч на грудь, чел мне втыкается в спину, но это не пенальти! Реф, запомни, у тебя точно нет души! У того [арбитра с прошлой игры] нет души, а у тебя ее вообще ##### никогда не было. [Обращается к Камиле] Ты говоришь, что я эмоциональный. Вот такая ##### на поле происходит, поэтому я эмоциональный!»

После этого Харисова прервала спич Романа и поставила точку в этом концерте.