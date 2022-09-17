«Вот вам, пожалуйста, Медиалига». Карпин затроллил Нтумбу за неточный удар – похоже, он не видел как бьют в медиафутболе

На неделе в соцсетях ФК «Ростов» появилось видео, как нападающий команды Артем Муамба Нтумба неудачно бьет по воротам. Все это иронично комментирует Валерий Карпин, припоминая Пантере его медиафутбольное прошлое (он один из самых ярких игроков в истории 2Drots):

«Вот, пожалуйста, вот это Медиалига» – первая попытка Нтумбы пошла мимо ворот.

«В ворота, я говорю, не мягонько, а в ворота. Чтобы в створ хотя бы. По стоячему мячу начни сначала, по катящемуся сложно» – вторая попытка не лучше первой.

После первых двух ударов мимо Нтумба попал в створ, но с его ударом легко справился вратарь.

«Ну хотя бы в створ, да, согласен».

Валерий Георгиевич, вообще-то в медиафутболе тоже умеют бить по мячу. Посмотрите!

Вот какой гол забил полузащитник Reality Роман Салимов в полуфинале Olimpbet МКС.

Ну а гол Кутуза в падении через себя в финале первого сезона Winline Медиалиге вы точно видели.

Валерий Георгиевич, ну и?