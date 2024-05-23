Легендарные бутсы Крооса – теперь в бело-золотом. Подарок adidas к юбилею

Тони носит эту модель 10 лет.

Компания adidas преподнесла приятный подарок для Тони Крооса – выпустила специальную серию любимых бутс немца. Тони носит их уже 10 лет.

Кроос участвовал в разработке модели. Возможно, сыграет в обновке уже в финале ЛЧ

Кроос обожает старые бутсы adidas Adipure 11Pro – появились еще в 2012-м, спортсмены ценили их за удобство и легкость. В 2015-м производство свернули, но Кроос уже 10 лет носит только эту модель.

Теперь Adipure 11 Pro перевыпустили – только в бело-золотом цвете и специально для немца. Подошва выглядит очень дорого – с металлическим эффектом золота и подписью Крооса. На рынок выйдет только пять тысяч моделей по всему миру – отличный лот для футбольных коллекционеров. Одна пара стоит 250 евро (около 25 тысяч рублей).

Кроос уже много лет носит белые adidas Adipure 11pro с тремя черными полосками и светло-голубой вставкой на пятке – простые и элегантные. Теперь добавился золотой – возможно, Кроос покажет обновку уже в финале Лиги чемпионов с «Боруссией». Стильную пару планируют выпустить 12 июня 2024-го.

Бело-золотую модель разрабатывали при участии самого Крооса – значит, Тони одобрил и точно сыграет в новых бутсах. «Люди узнали меня благодаря верности этим бутсам, – считает Кроос. – Это определенно мои фирменные бутсы, и для меня было огромной честью сотрудничать с adidas в создании этой модели. Я с нетерпением жду момента, когда смогу носить их на поле».

«Чувствую себя комфортно только в этой модели». Кроос сам чистит бутсы и занашивает их до дыр

Одобрение Крооса – очень важно. Adidas уже присылал ему бутсы 11Pro специально под финал Лиги чемпионов-2022 с «Ливерпулем». Но Кроос вышел на поле в поношенной паре – в ней он отбегал весь сезон. Полузащитник провел отличный финал, но обувь к концу игры совсем порвалась.

Через пару месяцев на матч за Суперкубок Европы Кроос вышел уже в новой паре. Но если бы не порвалась старая, вряд ли бы Кросс переобулся.

Adidas убеждал Тони перейти к новым бутсам. Но Кроос не соглашался даже на смену цвета: однажды ему прислали не белые, а голубые – и Кроос тут же сдал их в музей «Реала». Там характерная подпись – «бутсы, в которых не сыграл Тони Кроос».

«Мои бутсы? Они правда особенные, – говорит Кроос. – Я еще не видел ни одного игрока «Мадрида», который сам чистит бутсы и готовит их к матчам. Мои бутсы очень важны для меня на поле, больше, чем для других игроков.

Я чувствую себя комфортно только в этой модели. Не знаю, почему – возможно, дело в материале и цвете. Некоторые игроки могут сыграть в новой паре бутс на следующий день после того, как получили ее. Я не такой, мне нужно чувствовать себя комфортно».

Скоро увидим Крооса в обновке.

В октябре 2023-го adidas перевыпустит легендарные бутсы! Кроос играет только в них

Фото: Instagram/toni.kr8s