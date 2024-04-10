Взял в руки в штрафной – а пенальти нет! Почему не наказали «Арсенал» в ЛЧ?

Уникально и спорно.

Один из самых обсуждаемых моментов четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария» связан с судейством. И это даже не падение Букайо Сака в добавленное время.

В чем суть? Габриэл схватил мяч руками – прямо в штрафной после свистка

На 66-й минуте у защиты «Арсенала» случилось помешательство: вратарь Давид Райя от ворот покатил на защитника, а Габриэл Магальяэс взял мяч в руки.

Якобы просто поправил, чтобы разыграть свободный заново, но в трансляции слышен свисток – то есть Габриэл коснулся руками после того, как судья возобновил игру?

В трансляции эпизод виден не полностью (совпал с заменой), но четко слышен сигнал арбитра Гленна Нюберга.

Томас Тухель после матча коснулся эпизода: «Этот момент с игрой рукой был решающим. Судья признался нашим игрокам, что видел эпизод, но сказал, что не будет свистеть детскую ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нас это злит, но что поделать».

Йозуа Киммих тоже раздражен: «Никогда в жизни такого не видел. Судья говорит про детскую ошибку – нет, это просто очевидный пенальти».

И почему это не пенальти? Важно, когда был свисток – и что он значил

Объяснение судьи про детскую ошибку, которое передал Тухель – да, но этого недостаточно. К тому же мы не можем быть уверены, что именно арбитр имел в виду: сам факт, что руками мяч трогать было нельзя, или вообще ситуацию, в которой он по такому поводу не хотел и разбираться.

Экс-судья и автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев напоминает, что сам свисток о возобновлении игры – не то же самое, что собственно возобновление. То есть, важен не момент свистка (это просто сигнал о том, что продолжать можно), а само первое игровое действие. Само по себе это ничего еще не объясняет, но это база, от которой нужно отталкиваться.

По большинству записей момента складывается впечатление, что последовательность действий такая: судья дает свисток, вратарь Райя разыгрывает от ворот (то есть возобновляет игру), Габриэл хватает мяч руками.

В такой ситуации играть руками уже точно нельзя, это не объяснить тем, что защитник хотел установить мяч внутри вратарской для кипера или чем-либо еще.

Не карточка, конечно – но похоже, что все-таки пенальти. И невероятная лояльность судьи: он сжалился и не назначил.

А как вы видите этот момент?

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