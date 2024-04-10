«Не хотел наказывать за детскую ошибку». Ничья «Арсенала» и «Баварии» – по счету и непоставленным пенальти

«Арсенал» считался фаворитом перед игрой с «Баварией», но в итоге только ничья (2:2). Хотя на последних секундах могли вырвать победу – если бы судья поставил пенальти.

Сака против Нойера – пенальти ли это?

При счете 2:2 на 90+ Букайо Сака упал после столкновения с Мануэлем Нойером – Гленн Нюберг из Швеции не свистнул.

Смотрим покадрово: Сака врывается в штрафную, Нойер летит навстречу.

Похоже, что контакт происходит, когда нога Нойера находится почти полностью на земле.

Это сбивает с шага Саку – он падает. Но пенальти не получает ни от арбитра Гленна Нюберга, ни от ВАР.

Как же Сака разозлился: после свистка полез на судью.

Пришлось оттягивать, пока не нарвался на дисквалификацию.

«На поле мне показалось, что это пенальти. Я еще не видел повторов, но в моменте выглядело как контакт [на пенальти]», – осторожно говорит Леандро Троссард.

Автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев (к слову, болельщик «Арсенала») отметил: «Сака искал контакт, хотя мог уходить влево. Как раз тот момент, когда у нападающего есть возможность спокойно уйти от контакта, но Букайо, прокинув мяч влево, сделал движение во вратаря.

PS. Да. Если бы арбитр назначил пенальти, ВАР ни за что бы его не позвал к монитору. Потому что Нойер тоже сделал небольшое движение, а его нога не стояла на газоне».

Артета после матча заявил, что не видел момент: «Арбитры проверили и не дали пенальти. Окей, следующий вопрос».

У «Баварии» тоже вопросы к арбитру: не дал пенальти за глупость Габриэла

На 66-й минуте у защиты «Арсенала» случилось помешательство: Райя от ворот покатил на защитника, а Магальяэс взял в руки. Якобы просто поправил мяч, чтобы разыграть свободный заново, но в трансляции слышен свисток – то есть Габриэл сыграл рукой после того, как Нюберг возобновил игру.

В трансляции эпизод виден не полностью (совпал с заменой), но четко слышен свисток арбитра.

Томас Тухель после матча коснулся этого эпизода: «Этот момент с игрой рукой был решающим. Судья признался нашим игрокам, что видел эпизод, но сказал, что не будет свистеть детскую ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нас это злит, но что поделать».

«Арсенал» забил первым – а потом влетели два гола

«Арсенал» начал активно и открыл счет уже на 12-й минуте после красивого обводящего удара Букайо Саки из штрафной.

А через семь минут «Бавария» сравняла.

В такой ситуации едва ли что-либо всерьез угрожало воротам «Арсенала».

Но Габриэл Магальяэс обрезался под давлением Харри Кейна, а Лерой Сане тут же отправил в прорыв Леона Горетцку.

Дальше последовал пас на Сержа Гнабри, который наносил точный удар уже в падении – 1:1.

Дальше после крутейшего прорыва Лероя Сане ошибся и второй центральный защитник «Арсенала» – Вильям Салиба. Остановил соперника только с фолом – пенальти.

Харри Кейн пробил очень спокойно. Давид Райя даже не прыгнул.

В первом тайме «Арсенал» перебил «Баварию» по ударам (9:2), но лишь чуть-чуть опередил по попаданиям в створ (3:2). А после перерыва практически ничего не получалось: «Бавария» контролировала игру. Но на 76-й минуте Габриэл Жезус вывел на удар Леандро Троссарда – и тот сравнял счет.

А потом был тот момент, в котором игроки «Арсенала» просили пенальти после столкновения Саки и Нойера, но его не получили. Осталось 2:2.

До этого матча «Арсенал» с конца января выиграл 11 игр из 13 во всех турнирах, в том числе – 10 из 11 в АПЛ с разницей 38:4. На контрасте: у «Баварии» из последних десяти матчей половина была проиграна.

Томас Тухель перед матчем говорил: «Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов в этом сезоне. Мы достигли задачи-минимум – не многие команды могут дойти до четвертьфинала. Теперь многое зависит от удачи. Порой одно судейское решение может повлиять на исход таких противостояний».

Как бы решения Нюберга не были именно такими решениями.

Кажется, команда после этих слов максимально успокоилась и провела вполне качественный матч против лидера АПЛ.

У Кейна уже 15 голов «Арсеналу», он – рекордсмен среди приезжих на «Эмирейтс»

«Думаю, Харри очень приятно сыграть здесь, против «Арсенала», в четвертьфинале Лиги чемпионов. Думаю, он будет очень рад забить», – цитата Тухеля, которому напомнили, что у Кейна перед матчем было 14 голов в ворота «Арсенала». Добавил еще один – теперь 15.

● Больше голов Кейн забивал только «Эвертону» (16) и «Лестеру» (20). В ответном матче можно поместить «Арсенал» и на второе место в этом списке.

● При этом из 15 голов «Арсеналу» восемь забито с пенальти. С игры получилось меньше половины.

● На «Эмирэйтс» еще никто из соперников не забивал чаще Кейна. У него шесть голов.

Фанатам «Арсенала» голы Кейна уже давно надоели в АПЛ, но забил форвард и в ЛЧ – пусть и с пенальти.

* * *

Ответный матч состоится в Мюнхене в следующую среду – 17 апреля в 21:00. До этого «Арсенал» сыграет дома с «Астон Виллой», а «Бавария» – на своем поле против «Кельна».

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill, Mike Hewitt; IMAGO/Will Palmer / SPP / ATP Im/Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»