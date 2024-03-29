Алонсо остается в «Байере». «Ливерпуль» и «Бавария» мимо

Еще минимум год.

Хаби Алонсо остается в «Байере».

Еще один год в Леверкузене приоритетнее перехода в «Баварию» и «Ливерпуль», которые экстренно подбирают нового тренера.

«Моя работа еще не окончена». Алонсо выступил публично

Хаби объявил о решении остаться на пресс-конференции перед субботним матчем против «Хоффенхайма»:

«На прошлой неделе у меня состоялся хороший разговор с Симоном Рольфесом и Фернандо Карро (директорами «Байера» – Sports), в ходе которого я сказал им, что продолжу работу в леверкузенском «Байере». Я чувствую, что это подходящее место для меня. Я чувствую себя хорошо как молодой тренер.

Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, у клуба отличное руководство, здесь все фантастически. Мы хотим развиваться дальше. Конечно, это отличный сезон, но мы хотим продолжать ставить высокие цели во всех соревнованиях. Хотим сохранить костяк команды, а также думать о долгосрочной перспективе. Тем не менее сейчас основное внимание по-прежнему сосредоточено на ближайших матчах»

Главное о планировании карьеры Алонсо

По информации Романо, тренер как минимум до июня 2025-го задержится в Леверкузене. Инсайдер Флориан Плеттенберг подтверждает данные.

Важно: в контракте Алонсо есть фиксированные отступные.

Возможно, здесь замешан мадридский «Реал». Телеканал Sport1 сообщает, что именно «Мадрид» – мечта Алонсо. Он хочет оставить дверь открытой для «Реала». Отступные были бы требованием даже в случае перехода в «Баварию» или «Ливерпуль».

«Мадрид» тоже видит в Алонсо наследника Анчелотти. Это абсолютный приоритет, если вдруг уйдет Карло.

«На бумаге ничего нет, хотя нам не нужен такой пункт, – настаивал гендиректор «Байера» Фернандо Карро на старте сезона. – У нас хорошие отношения с Алонсо. Никто не заставляет его оставаться в команде, если он не хочет. Мы всегда можем поговорить друг с другом. Верю, что он будет счастлив здесь»

«У Алонсо контракт до 2026-го. Нет причин сомневаться, что он останется», – более уверенный ответ в марте.

Что будут делать «Ливерпуль» и «Бавария»?

Баск оставался приоритетом и «Ливерпуля», и «Баварии». Теперь придется искать альтернативы.

● «Ливерпуль» знает о решении Алонсо, вариант с ним теперь исключен. Ищут молодого тренера, который вырастет вместе с командой и поставит атакующий футбол.

The Guardian пишет, что внимание переключили на Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

«Ливерпуль» также рассматривает тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Португалец нравится еще и «Барсе», входит в шорт-листы «Челси», «МЮ» и «Баварии».

Еще среди вариантов называют Юлиана Нагельсманна. Но Де Дзерби и Аморим – лидеры.

● «Бавария» не скрывает, что Алонсо – главная цель.

«Не знаю, сможем ли мы оформить это, – цитата почетного президента Ули Хенесса. – Будет очень сложно, если не сказать невозможно. Могу представить, что он останется в «Байере». Насколько я знаю, он хочет этого. Если он проведет еще два-три успешных года, то будет легче его вытащить. Мы бы хотели подписать Алонсо».

Как сообщает Kicker, альтернатив у «Баварии» не так много: главная прямо сейчас – Ральф Рангник, который работает со сборной Австрии. Исключены варианты с приглашением Антонио Конте, Жозе Моуринью или Зинедина Зидана. Возвращение Юлиана Нагельсманна не рассматривали.

Алонсо уже однажды отказывался от повышения, не желая прерываться на полпути

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Это не первый раз, когда Хаби не форсирует повышение: весной 2021-го почти договорился с менхенгладбахской «Боруссией», но передумал – и остался во второй команде «Сосьедада». В итоге поднялся во второй испанский дивизион.

«Хочу продолжить развитие в нынешней команде, – тогда объяснял тренер. – Большие планы на новый сезон. Возможность помочь игрокам сделать очередной шаг – огромное счастье для меня как тренера».

Через полтора года Алонсо пошел в «Байер», на презентации погрузился в философию: «Как тренер, я должен был пройти определенный процесс, чтобы стать лучше. Начал с молодежи «Реала», а затем «Сосьедада». Это важные шаги. Теперь я думаю, что настало время принять большой клуб. Сохраняю спокойствие и двигаюсь постепенно».

Вероятно, Алонсо хочет выступить вместе с «Байером» в Лиге чемпионов. И уже затем перейти в топ-клуб.

Фото: Gettyimages /Steve Bardens / Freier Fotograf, Juan Manuel Serrano Arce / Freier Fotograf, Alexander Hassenstein / Staff