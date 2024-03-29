Алонсо остается в «Байере». «Ливерпуль» и «Бавария» мимо
Еще минимум год.
Хаби Алонсо остается в «Байере».
Еще один год в Леверкузене приоритетнее перехода в «Баварию» и «Ливерпуль», которые экстренно подбирают нового тренера.
«Моя работа еще не окончена». Алонсо выступил публично
Хаби объявил о решении остаться на пресс-конференции перед субботним матчем против «Хоффенхайма»:
«На прошлой неделе у меня состоялся хороший разговор с Симоном Рольфесом и Фернандо Карро (директорами «Байера» – Sports), в ходе которого я сказал им, что продолжу работу в леверкузенском «Байере». Я чувствую, что это подходящее место для меня. Я чувствую себя хорошо как молодой тренер.
Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, у клуба отличное руководство, здесь все фантастически. Мы хотим развиваться дальше. Конечно, это отличный сезон, но мы хотим продолжать ставить высокие цели во всех соревнованиях. Хотим сохранить костяк команды, а также думать о долгосрочной перспективе. Тем не менее сейчас основное внимание по-прежнему сосредоточено на ближайших матчах»
Главное о планировании карьеры Алонсо
По информации Романо, тренер как минимум до июня 2025-го задержится в Леверкузене. Инсайдер Флориан Плеттенберг подтверждает данные.
Важно: в контракте Алонсо есть фиксированные отступные.
Возможно, здесь замешан мадридский «Реал». Телеканал Sport1 сообщает, что именно «Мадрид» – мечта Алонсо. Он хочет оставить дверь открытой для «Реала». Отступные были бы требованием даже в случае перехода в «Баварию» или «Ливерпуль».
«Мадрид» тоже видит в Алонсо наследника Анчелотти. Это абсолютный приоритет, если вдруг уйдет Карло.
«На бумаге ничего нет, хотя нам не нужен такой пункт, – настаивал гендиректор «Байера» Фернандо Карро на старте сезона. – У нас хорошие отношения с Алонсо. Никто не заставляет его оставаться в команде, если он не хочет. Мы всегда можем поговорить друг с другом. Верю, что он будет счастлив здесь»
«У Алонсо контракт до 2026-го. Нет причин сомневаться, что он останется», – более уверенный ответ в марте.
Что будут делать «Ливерпуль» и «Бавария»?
Баск оставался приоритетом и «Ливерпуля», и «Баварии». Теперь придется искать альтернативы.
● «Ливерпуль» знает о решении Алонсо, вариант с ним теперь исключен. Ищут молодого тренера, который вырастет вместе с командой и поставит атакующий футбол.
The Guardian пишет, что внимание переключили на Роберто Де Дзерби из «Брайтона».
«Ливерпуль» также рассматривает тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Португалец нравится еще и «Барсе», входит в шорт-листы «Челси», «МЮ» и «Баварии».
Еще среди вариантов называют Юлиана Нагельсманна. Но Де Дзерби и Аморим – лидеры.
● «Бавария» не скрывает, что Алонсо – главная цель.
«Не знаю, сможем ли мы оформить это, – цитата почетного президента Ули Хенесса. – Будет очень сложно, если не сказать невозможно. Могу представить, что он останется в «Байере». Насколько я знаю, он хочет этого. Если он проведет еще два-три успешных года, то будет легче его вытащить. Мы бы хотели подписать Алонсо».
Как сообщает Kicker, альтернатив у «Баварии» не так много: главная прямо сейчас – Ральф Рангник, который работает со сборной Австрии. Исключены варианты с приглашением Антонио Конте, Жозе Моуринью или Зинедина Зидана. Возвращение Юлиана Нагельсманна не рассматривали.
Алонсо уже однажды отказывался от повышения, не желая прерываться на полпути
Это не первый раз, когда Хаби не форсирует повышение: весной 2021-го почти договорился с менхенгладбахской «Боруссией», но передумал – и остался во второй команде «Сосьедада». В итоге поднялся во второй испанский дивизион.
«Хочу продолжить развитие в нынешней команде, – тогда объяснял тренер. – Большие планы на новый сезон. Возможность помочь игрокам сделать очередной шаг – огромное счастье для меня как тренера».
Через полтора года Алонсо пошел в «Байер», на презентации погрузился в философию: «Как тренер, я должен был пройти определенный процесс, чтобы стать лучше. Начал с молодежи «Реала», а затем «Сосьедада». Это важные шаги. Теперь я думаю, что настало время принять большой клуб. Сохраняю спокойствие и двигаюсь постепенно».
Вероятно, Алонсо хочет выступить вместе с «Байером» в Лиге чемпионов. И уже затем перейти в топ-клуб.
Фото: Gettyimages/Steve Bardens / Freier Fotograf, Juan Manuel Serrano Arce / Freier Fotograf, Alexander Hassenstein / Staff
смущает не это, а то, что кто то не проверяет информацию...
это цитата из 2022 года, когда 24 октября уволили С.Джеррарда из Астон Виллы. но может он за полтора года язык забыл?
Amorim, who can speak English, is regarded as one of the best young coaches in Europe.
Добавить бы в текст еще давнюю информацию о том, что никакой распродажи игроков, разумеется, не будет (Рольфес уже месяца два как это подтвердил), а то удивительно, как все считают, что их будет сложно удержать. =DDD Там почти у каждого контракты до 27-28-го, еще осенью всех продлили)