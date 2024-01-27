«Сити» снял проклятие нового стадиона «Тоттенхэма» – 102 удара на один гол 😱

Гвардиола выдохнул.

«Сити» выиграл в гостях у «Тоттенхэма» – вымучали 1:0 благодаря голу Натана Аке на последних минутах. Заодно прервали ужасающую серию без побед на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» – это дебютная!

Да-да, было 5 поражений и 0 голов

До этого выигрывали в гостях у «Тоттенхэма» только в 2018-м, но лондонцы тогда арендовали «Уэмбли». С тех пор были победы либо дома, либо на нейтральном поле.

«Сити» категорически не везло на новом стадионе «Тоттенхэма». Этот выезд – единственный, где команда Пепа Гвардиолы до сегодняшнего дня не набрала вообще ни одного очка за последние четыре года.

❌ 9 апреля 2019-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 1:0

❌ 2 февраля 2020-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 2:0

❌ 21 ноября 2020-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 2:0

❌ 15 августа 2021-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 1:0

❌ 5 февраля 2023-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 1:0

А вот сравнение с другими соперниками в гостях.

Обратите внимание на xG: до 26 января «Сити» набил почти 8 виртуальных голов, в реальности – ни одного!

А исторический гол Аке пришел после 102-го удара «Сити» по воротам «Тоттенхэма» за все матчи. Еще раз: 102! И один гол в пяти матчах.

Выезд к «Тоттенхэму» – тактическое неудобство, матч жизни вратаря и аномальная реализация соперника

Пожалуй, самый показательный матч случился в сезоне-2019/20: «Тоттенхэм» победил 2:0, хотя по xG уступил 0.42 – 3.25. Тотальное невезение Пепа. К тому моменту, как у «Сити» удалился Александр Зинченко (60-я минута), гости создали моментов больше чем на 3 xG, а соперник ни разу не пробил по воротам. Потом «Тоттенхэм» прибил двумя ударами в большинстве.

Одна из причин неуверенной игры на этом стадионе – постоянные тактические изменения именно в играх против «Тоттенхэма» из-за стилистически неудобных тренеров лондонцев. Во главе построений нейтрализация контратак «Тоттенхэма» без вреда собственной игре – ключ получалось найти не всегда.

Еще одна – нереальная реализация Харри Кейна и Хен Мин Сона. У корейца и вовсе четыре гола в ворота «Сити» на новом стадионе. Одного уже нет в клубе, второй уехал на Кубок Азии, так что «Тоттенхэму» пришлось искать новых героев.

Помогал оставить ворота сухими и бывший вратарь команды Уго Льорис, регулярно выдававший матчи жизни именно против «Сити». На этом отрезке у него 22 отбитых удара и аж два отраженных пенальти – оба при счете 0:0.

Перед оформлением требла прошлой весной у Пепа спросили, что будет его целью на новый сезон. Ответ: забить и победить на стадионе «Тоттенхэма». По словам Гвардиолы, это вообще главная причина, почему он остается в Англии.

Теперь проклятие снято.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill