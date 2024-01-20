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Чудо-гол со штрафного почти с середины – удивил экс-форвард «МЮ» Бебе

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Вау!

Кубок Африки удивляет не только скандалами, но и безумными голами: экс-форвард «МЮ» Бебе забил Мозамбику с очень-очень дальнего штрафного. Вау!

Как это было?

На 31-й минуте защитник Мозамбика Рейнилду Мандава сфолил на Жамиру Монтейре: хавбек Кабо-Верде рухнул рядом с центральным кругом. Привычная ситуация, вроде бы ничего опасного.

К мячу подошел Бебе – бывший форвард «МЮ», сейчас играет за «Райо Вальекано». Казалось, будет обычный навес или короткий розыгрыш. Но Бебе удивил вообще всех, в том числе и вратаря Мозамбика Эрнани.

Нанес прямой удар почти с середины! Кипер отбил мяч в ворота – помог свершиться шедевру. Просто оцените, насколько издалека бил Бебе. Да-да, простите за скрины, мы не можем показывать видео из-за телеправ. 

Бебе мог забить еще раньше, но за пять минут до суперудара попал в перекладину. 

Кабо-Верде потом забил еще и уверенно выиграл 3:0. У команды уже шесть очков после двух туров – и это в группе с Египтом и Ганой! Место в плей-офф обеспечено, причем вышли гарантировано с первого места.

Бебе уже забивал суперударами: оба раза в Испании

Бебе – сын иммигрантов из Кабо-Верде. Он с раннего детства жил без родителей, до 12 лет воспитывался бабушкой в Лиссабоне. Потом переехал в приют, оттуда его пригласили на Европейский фестиваль уличного футбола в боснийском городе Фоча. Тогда он зажигал (четыре гола в шести матчах), но команда далеко не прошла.

При этом нападающий настолько ярко сверкнул на любительском уровне, что заключил контракт с «Эштрела Амадора» из третьего дивизиона Португалии. А в 2010-м вообще уехал в «МЮ»: провел 335 минут за основу, дважды забил!

Следом Бебе гонял в «Бешикташ», возвращался на родину («Риу Аве», «Пасуш де Феррейра», «Бенфика»), но больше всего матчей (182) провел за «Райо Вальекано» (там же он и сейчас).

Бебе уже забивал с дальней дистанции: в феврале 2023-го отличился за «Сарагосу» в игре с «Алавесом».

Там, конечно, не так эффектно – закинул метров с 28-30. Да и «Сарагоса» все равно сгорела 1:4.

А в 2015-м Бебе тоже красиво забил со штрафного: с 35 метров за «Райо Вальекано» в матче против «Севильи» в Ла Лиге. Попал в девятку – почти без шансов для вратаря.

Теперь его скилл вышел на международный уровень.

Кабо-Верде – Мозамбик 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
19 января, 17.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 32 Бебе, 2:0 – 51 Мендеш, 3:0 – 69 Пина.
Кабо-ВердеВозинья, Морейра (Родригеш, 75), Лопес, Коста, Фернандеш, Жамиру (Кука, 80), Дуарте (Роша Сантуш, 80), Пина, Бебе (Семеду, 58), Мендеш, Жоване Кабрал (Беншимол, 75).
МозамбикСилуане, Макандза (Нанани, 78), Мешер, Рейнилду, Дове, Ланга (Жилду, 78), Амаде (Нанжи, 67), Гима, Вити (Домингеш, 46), Катаму, Ратифо (Кинг, 46).
Предупреждение:
Жоване Кабрал (61).

Все-все-все про Кубок Африки. Вот буквально все 😳

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP

25 комментариев
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+61
-3
+58
Ответ Gibraltar
Видос плиз в студию
Да перестань ты че. Развивай воображение
+29
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+29
Бебе - легенда. В одном ряду с Джембой-Джембой, Бельоном и Таиби.
+23
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+22
Смысл-то все эти чудеса в картинках публиковать.
+18
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+16
А кто-нить знает, есть на спортс такая фича, чтоб в черный список занести тех авторов, кто вместо видео пачку скринов выкладывает?
+13
-4
+9
https://youtu.be/7ml1pI7s9GA?si=SAkkveHo0fyjbHaJ&t=250
+8
0
+8
Выставлять скрины не запрещено, а рекламировать букмекеров на этих скринах, видимо, позволительно )
+8
-1
+7
автор, картинки тоже не нужны. просто описывай. можно еще написать про погоду, атмосферу, как были одеты люди на стадионе и тд
+5
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+5
Ответ chili
А кто-нить знает, есть на спортс такая фича, чтоб в черный список занести тех авторов, кто вместо видео пачку скринов выкладывает?
Так в тексте ясно же написано, что нельзя публиковать видео из-за отсутствия телеправ. Пусть хоть скринами новость выложат.
+5
0
+5
Ответ Gibraltar
Видос плиз в студию
Бебе ударил сильнейшим навесным ударом от вратаря правее (по картинке), тот от неожиданности "отбил" мяч в ворота. Гол есть в группе Okko Sport ВКонтакте в открытом доступе.
+5
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+5
Гол то полное говно. Кто вдруг не догадался по скринам: Бебе слабо пробил ровно по центру ворот, где дворовой вратарь сыграл роль бублика. Чудо в этой заметке это только попытка автора создать контент из ничего.
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Молодец бывший манкунианец! А его Кабо-Верде, с двумя победами в группе уже в плей-офф.
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0
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Видос плиз в студию
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Ответ Евгений Рубашкин
Официальное видео: https://www.youtube.com/watch?v=jqat2Hd71G0 Смотреть с 0:24.
спасибо за ссылку. гол красота.
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Ответ Софья Хороброва
автор, картинки тоже не нужны. просто описывай. можно еще написать про погоду, атмосферу, как были одеты люди на стадионе и тд
Согласен. И художественную литературу почитать полезно. Дерзай автор, все впереди!
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Ответ Gibraltar
Видос плиз в студию
У спортса с этим туго
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Если я где-то в другой статье увижу видео, разражусь гневными комментариями, так как именно тут эталон!
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Там еще один удар был нехилый.
https://youtu.be/jqat2Hd71G0?si=ExeuXrHUrdiy555U&t=18
Лучше против них вообще не фолить)
И соперник в каркас засадил.
https://youtu.be/jqat2Hd71G0?si=WPevOEla2nWYnHlC&t=97
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https://youtu.be/jqat2Hd71G0?si=L4oqtWiWotjK18u2
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Официальное видео: https://www.youtube.com/watch?v=jqat2Hd71G0
Смотреть с 0:24.
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Судя по разбегу, получился ноклбол в самую шестерку
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Он еще в перекладину попал с похожей точки на противоположном фланге чуть раньше.
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Ответ Плакса Джон ушел налево
https://youtu.be/7ml1pI7s9GA?si=SAkkveHo0fyjbHaJ&t=250
грасиас, как же много там болельщиков
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Ответ Евгений Рубашкин
Официальное видео: https://www.youtube.com/watch?v=jqat2Hd71G0 Смотреть с 0:24.
спасибо за ссылку. вратарь - редкий лошара. у нас на 32 школе за такие голы вратарей, как правило, убивали. как в спарте.
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