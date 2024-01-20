Чудо-гол со штрафного почти с середины – удивил экс-форвард «МЮ» Бебе

Вау!

Кубок Африки удивляет не только скандалами, но и безумными голами: экс-форвард «МЮ» Бебе забил Мозамбику с очень-очень дальнего штрафного. Вау!

Как это было?

На 31-й минуте защитник Мозамбика Рейнилду Мандава сфолил на Жамиру Монтейре: хавбек Кабо-Верде рухнул рядом с центральным кругом. Привычная ситуация, вроде бы ничего опасного.

К мячу подошел Бебе – бывший форвард «МЮ», сейчас играет за «Райо Вальекано». Казалось, будет обычный навес или короткий розыгрыш. Но Бебе удивил вообще всех, в том числе и вратаря Мозамбика Эрнани.

Нанес прямой удар почти с середины! Кипер отбил мяч в ворота – помог свершиться шедевру. Просто оцените, насколько издалека бил Бебе. Да-да, простите за скрины, мы не можем показывать видео из-за телеправ.

Бебе мог забить еще раньше, но за пять минут до суперудара попал в перекладину.

Кабо-Верде потом забил еще и уверенно выиграл 3:0. У команды уже шесть очков после двух туров – и это в группе с Египтом и Ганой! Место в плей-офф обеспечено, причем вышли гарантировано с первого места.

Бебе уже забивал суперударами: оба раза в Испании

Бебе – сын иммигрантов из Кабо-Верде. Он с раннего детства жил без родителей, до 12 лет воспитывался бабушкой в Лиссабоне. Потом переехал в приют, оттуда его пригласили на Европейский фестиваль уличного футбола в боснийском городе Фоча. Тогда он зажигал (четыре гола в шести матчах), но команда далеко не прошла.

При этом нападающий настолько ярко сверкнул на любительском уровне, что заключил контракт с «Эштрела Амадора» из третьего дивизиона Португалии. А в 2010-м вообще уехал в «МЮ»: провел 335 минут за основу, дважды забил!

Следом Бебе гонял в «Бешикташ», возвращался на родину («Риу Аве», «Пасуш де Феррейра», «Бенфика»), но больше всего матчей (182) провел за «Райо Вальекано» (там же он и сейчас).

Бебе уже забивал с дальней дистанции: в феврале 2023-го отличился за «Сарагосу» в игре с «Алавесом».

Там, конечно, не так эффектно – закинул метров с 28-30. Да и «Сарагоса» все равно сгорела 1:4.

А в 2015-м Бебе тоже красиво забил со штрафного: с 35 метров за «Райо Вальекано» в матче против «Севильи» в Ла Лиге. Попал в девятку – почти без шансов для вратаря.

Теперь его скилл вышел на международный уровень.

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP