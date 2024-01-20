Чудо-гол со штрафного почти с середины – удивил экс-форвард «МЮ» Бебе
Вау!
Кубок Африки удивляет не только скандалами, но и безумными голами: экс-форвард «МЮ» Бебе забил Мозамбику с очень-очень дальнего штрафного. Вау!
Как это было?
На 31-й минуте защитник Мозамбика Рейнилду Мандава сфолил на Жамиру Монтейре: хавбек Кабо-Верде рухнул рядом с центральным кругом. Привычная ситуация, вроде бы ничего опасного.
К мячу подошел Бебе – бывший форвард «МЮ», сейчас играет за «Райо Вальекано». Казалось, будет обычный навес или короткий розыгрыш. Но Бебе удивил вообще всех, в том числе и вратаря Мозамбика Эрнани.
Нанес прямой удар почти с середины! Кипер отбил мяч в ворота – помог свершиться шедевру. Просто оцените, насколько издалека бил Бебе. Да-да, простите за скрины, мы не можем показывать видео из-за телеправ.
Бебе мог забить еще раньше, но за пять минут до суперудара попал в перекладину.
Кабо-Верде потом забил еще и уверенно выиграл 3:0. У команды уже шесть очков после двух туров – и это в группе с Египтом и Ганой! Место в плей-офф обеспечено, причем вышли гарантировано с первого места.
Бебе уже забивал суперударами: оба раза в Испании
Бебе – сын иммигрантов из Кабо-Верде. Он с раннего детства жил без родителей, до 12 лет воспитывался бабушкой в Лиссабоне. Потом переехал в приют, оттуда его пригласили на Европейский фестиваль уличного футбола в боснийском городе Фоча. Тогда он зажигал (четыре гола в шести матчах), но команда далеко не прошла.
При этом нападающий настолько ярко сверкнул на любительском уровне, что заключил контракт с «Эштрела Амадора» из третьего дивизиона Португалии. А в 2010-м вообще уехал в «МЮ»: провел 335 минут за основу, дважды забил!
Следом Бебе гонял в «Бешикташ», возвращался на родину («Риу Аве», «Пасуш де Феррейра», «Бенфика»), но больше всего матчей (182) провел за «Райо Вальекано» (там же он и сейчас).
Бебе уже забивал с дальней дистанции: в феврале 2023-го отличился за «Сарагосу» в игре с «Алавесом».
Там, конечно, не так эффектно – закинул метров с 28-30. Да и «Сарагоса» все равно сгорела 1:4.
А в 2015-м Бебе тоже красиво забил со штрафного: с 35 метров за «Райо Вальекано» в матче против «Севильи» в Ла Лиге. Попал в девятку – почти без шансов для вратаря.
Теперь его скилл вышел на международный уровень.
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
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Кабо-Верде –
Возинья, Морейра (Родригеш, 75), Лопес, Коста, Фернандеш, Жамиру (Кука, 80), Дуарте (Роша Сантуш, 80), Пина, Бебе (Семеду, 58), Мендеш, Жоване Кабрал (Беншимол, 75).
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Мозамбик –
Силуане, Макандза (Нанани, 78), Мешер, Рейнилду, Дове, Ланга (Жилду, 78), Амаде (Нанжи, 67), Гима, Вити (Домингеш, 46), Катаму, Ратифо (Кинг, 46).
- Предупреждение:
- Жоване Кабрал (61).
Все-все-все про Кубок Африки. Вот буквально все 😳
Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP
https://youtu.be/jqat2Hd71G0?si=ExeuXrHUrdiy555U&t=18
Лучше против них вообще не фолить)
И соперник в каркас засадил.
https://youtu.be/jqat2Hd71G0?si=WPevOEla2nWYnHlC&t=97
Смотреть с 0:24.