Испанские тренеры доминируют в топ-лигах! Везде, кроме Италии

Мощно.

Сезон-2023/24 удивляет любопытной тенденцией: очень много испанских тренеров на вершине топ-лиг. Четыре в пяти случаях!

Выбивается лишь Серия А – там сейчас лидирует «Интер» с итальянцем Симоне Индзаги. Испанских тренеров в Италии в принципе нет.

Сказки «Байера» и «Жироны», возвращение «Арсенала», мощный «ПСЖ» – вот их истории

● «Арсенал» Микеля Артеты прогрессирует: взлет случился еще в прошлом сезоне, когда команда до последнего (ну, почти) боролась с «Ман Сити» за чемпионство, но не хватило стабильности и результатов во второй части сезона.

«Арсенал» провел работу над ошибками: кроме первого места в АПЛ лондонцы уверенно возглавили группу ЛЧ и вышли в евровесну. Одна неприятность – вылет от «Вест Хэма» в Кубке английской лиги. Зато календарь посвободнее.

В основе игры тот же позиционный футбол, что и в прошлом сезоне, но «Арсенал» стал прагматичнее. Не все игры получаются яркими, зато есть победы на характере.

Микель Артета уже ставит клубные рекорды: в первых 200 матчах во главе «Арсенала» одержал 116 побед – превзошел даже Арсена Венгера (111) и вышел на единоличное первое место.

«У меня есть цель: набрать 96-100 очков. Я думаю, этого достаточно, чтобы выиграть АПЛ. Это то, что нам нужно», – делится Артета. Кажется, если продолжит в таком же духе, все точно осуществимо. «Арсенал» не брал золото с сезона-2003/04.

● «Байер» несется во всех турнирах и до сих пор ни разу не проиграл в Бундеслиге! Результаты впечатляют: 12 побед в 15 матчах и три ничьих с «Баварией», «Дортмундом» и «Штутгартом».

Команда пропустила меньше всех (12) и забила почти больше всех (42, лучше только «Бавария» – 47). Главное преимущество «Байера» над «Баварией» – 4-очковый отрыв в таблице с матчем в запасе у команды Томаса Тухеля. Хаби Алонсо призывает не спешить с выводами: «Еще рано. Мы должны продемонстрировать нашу силу на дистанции».

Роль самого Алонсо в успехах «Байера» колоссальна – испанец поставил команде отличную позиционную атаку и отдельно прокачал некоторых игроков, искусно сплел автоматизмы с индивидуальными качествами своих футболистов.

Суть нового «Байера» неоднократно подчеркивал исследователь немецкого футбола Артем Денисов: «Байер» Алонсо – про атаку, а не про владение как самоцель. «Байер» закрывает соперника на чужой половине и давит, а не просто играет в собачку.

«Байер» динамичен, а не статичен: футболисты постоянно рисуют ромбы и треугольники вместо переката от защитника А к защитнику Б и обратно. «Байер» банально умеет быстро и точно играть накоротке – звучит так же просто, как красиво выглядит вживую». Отдельно разбирались и тактические моменты, которые помогают команде сверкать.

Все ближе к тому, чтобы избавиться от обидного прозвища Неверкузен.

● Даже с учетом «Байера» главная сенсация сезона-2023/24 – это «Жирона».

Команда, проводящая лишь четвертый сезон в элите Испании, сенсационно борется за чемпионство и уже успела впервые в истории обыграть «Барселону», еще и на выезде! Путь «Жироны» максимально похож на «Байер»: команда победила 14 раз в 18 турах и уступила лишь мощному «Реалу», хотя даже против него создавала неплохие шансы.

«До конца первого круга еще одна игра. Мы идем на уровне «Реала», «Барсы», «Атлетико» – команд, которые выигрывали чемпионат. В нашей лиге нужно идти от матча к матчу, когда достигнем 30 тура, тогда и посмотрим, чего мы можем добиться», – призывает к терпению тренер Мичел.

Он скромничал и после победы над «Барселоной»: «Мы ожидали больших трудностей, особенно в первом тайме, но у моей команды есть душа – мы верим, что способны на многое. Первая цель – обезопасить себя от вылета. Теперь мы хотим играть в Европе и постараемся сделать все возможное».

Затравка про сохранение прописки ничего не напоминает? Так размышлял «Лестер».

● Луис Энрике появился в «ПСЖ» в июле 2023-го. Испанец сидел без работы после провала на ЧМ-2022 со сборной Испании и заменил в парижском клубе Кристофа Гальтье.

Начал контрастно: три ничьих и поражение от «Ниццы» в первых семи турах, пятое место в таблице и невнятные матчи с не самыми сильными командами. А еще зависимость от результативности Килиана Мбаппе: на этом отрезке на счету француза 7 мячей – половина от общего количества. Но главная претензия все-таки была к игре.

Как это обычно и бывает, дальше машина завелась: «ПСЖ» выбил в девяти матчах 25 очков из 27 разыгрываемых (восемь побед и ничья с «Лиллем») и укрепился на первом месте в чемпионате. Перегнал вообще всех – ближайший преследователь, «Ницца», уже в пяти очках.

Это не все испанские тренеры: вспоминаем про Гвардиолу, Эмери и других

Кроме четырех лидеров есть еще несколько испанцев в топ-лигах, не считая Ла Лигу.

● Больше всего в АПЛ – без учета Артеты трое, и как минимум двух вы точно узнаете! Например, Пепа Гвардиолу – в сезоне-2023/24 команда Пепа буксует и довольно часто теряет очки.

Выше, чем Гвардиола, идет «Астон Вилла» с Унаи Эмери. Специалист в клубе с октября 2022-го и после седьмого места в АПЛ-2022/23 теперь идет в одном очке от лидера! А там как раз Микель Артета.

Еще один в Англии – Андони Ираола в «Борнмуте». Провалил начало сезона , но ожил, выдал беспроигрышную серию и грохнул «МЮ» на «Олд Траффорд».

● В Германии Хаби Алонсо – единственный представитель Испании.

● Во Франции работают два специалиста: Карлес Мартинес Новель в «Тулузе» вдобавок к Энрике. Правда, пока получается так себе: 15-е место и балансирование на грани зоны стыковых матчей.

Еще в начале сезона в «Марселе» еще работал Марселино Гарсия Тораль. Правда, из-за масштабного конфликта фанатов с руководством он покинул клуб и уступил место Дженнаро Гаттузо. Сейчас Марселино в «Вильярреале».

В Испании и Италии доверяют своим тренерам, самый яркий набор – в АПЛ

Вот расклады по национальностям тренеров из топ-5.

● Выделяются Испания и Италия: они больше всех доверяют своим тренерам. Особенно впечатляет Серия А: всего две команды тренируют не итальянские тренеры – Жозе Моуриньо («Рома») и Иван Юрич («Торино»).

● Самый пестрый набор – в АПЛ. Английских тренеров лишь пять – испанцев только на одного меньше! Причем прямо сейчас в топ-5 лиги ни одного тренера-англичанина, а испанцев – сразу трое (Артета, Эмери и Гвардиола). Только после них на седьмом месте идет Эдди Хау.

● Интересен ареал национальностей иностранных тренеров в зависимости от лиги. Например, в Ла Лиге, не учитывая итальянца Карло Анчелотти, все четверо – выходцы из испаноязычных стран Латинской Америки. В Серии А и Лиге 1 все из европейских стран, в Бундеслиге почти все – кроме американца Пеллегрино Матараццо.

Ну а в АПЛ солянка из трех континентов – с отрывом разнообразнее, чем в других чемпионатах.

Фото: Marius Becker/dpa, Jose Luis Contreras/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/JUSTIN TALLIS / AFP