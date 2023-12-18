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Судьи будут объявлять решения после ВАР – ход МЛС. Уже с нового сезона

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Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Цинциннати Цинциннати
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Пьерлуиджи Коллина Пьерлуиджи Коллина
Футбол Футбол

Вдохновились НФЛ.

Новый впечатляющий шаг МЛС: с сезона-2024 судьи будут озвучивать решения, принятые после просмотр ВАР.

Да, через микрофоны прямо с кромки поля!

Как это будет выглядеть? Вдохновились примером НФЛ и экспериментами ФИФА

За пример взяли практику НФЛ: там после просмотра повторов судья берет микрофон, лично объявляет решение и таким образом сразу объясняет его болельщикам на стадионе.

Перед введением в МЛС формат пробовали формат на женском ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии, а до этого использовала на клубном ЧМ-2023 в Марокко и на ЧМ-2023 до 20 лет в Аргентине. Убедились, что схема рабочая – вводят в национальных чемпионатах, впервые в истории элитных футбольных дивизионов.

Вот так, например, все выглядело на женском ЧМ. В матче открытия Новая Зеландия – Норвегия (1:0) японская судья Йосими Ямасита в концовке поставила пенальти и вот так эффектно объявила об этом.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина оценил: «Мы решили попробовать после того, как нас несколько раз попросили сделать прозрачнее процесс принятия решения после вмешательства ВАР для зрителей на стадионе и перед телеэкраном. Есть несколько примеров в других видах спорта – скажем, в НФЛ, где практикуют это уже долгое время. Значит, судьям такое нравится».

В футбольном варианте речь пока о том, что нужно объяснить само решение, а не логику его принятия.

Возможно, повлиял скандал со спорным голом. Выглядит сомнительно, но мера бы ничего не изменила

Эпизод, который мог подтолкнуть к такой модернизации. В четвертьфинале плей-офф МЛС «Цинциннати» обыграл «Филадельфию Юнион» благодаря голу Йерсона Москеры (1:0), но возникли споры: решение судьи выглядит неоднозначно.

Взгляните сами. Во время решающей атаки Альваро Барреаль навешивает в штрафную на Айена Мерфи, скинувшего на гол Москере. Приглядитесь к номеру 32 номеру – похоже ведь на офсайд?

Главный судья Исмаил Эльфат засчитал гол, но вмешался ВАР. Видеоповторы не переубедили: решение в силе, «Цинциннати» в полуфинале, а «Филадельфия Юнион» в гневе.

Тренер пострадавших Джим Кертин разозлился: «ВАР вводили, чтобы все было по правилам. Не уверен, что сейчас получилось именно так. У нас на скамейке есть айпад. Все увидевшие эпизод сказали: «Спокойно, это офсайд». Вот почему мы мы не сразу сделали замены: думали, что все очевидно. Мы узнали от главного судьи только то, что они рассмотрели эпизод и посчитали, что все в рамках дозволенного».

Менеджер Профессиональной организации судей МЛС Грег Барки защитил арбитра Эльфата: «На первый взгляд кажется, что Мерфи в офсайде. Однако если сравнить положение правой ноги предпоследнего игрока перед воротами, Хулиана Каррансы, с ногой Мерфи, а потом учесть, что ракурс не самый удачный и не самый ровный, все становится менее очевидным.

Помощник судьи, находившийся в идеальной позиции, определил, что Мерфи был в правильном положении. У ВАР, имеющего доступ только к телекартинке, не было возможности рассмотреть ситуацию под углом, который показал бы, что решение неправильное».

Правда, новинка с объявлением решения вряд ли бы повлияла тут на что-то по сути, если бы метод уже действовал. Судья бы просто сказал на всю арену, что проверка ВАР подтвердила правильность гола. Вопрос скорее не в точности конкретных решений, а в общей прозрачности.

Что еще поменяется? Много мер ради ради динамики

Остальные нововведения нужны, чтобы бороться с остановками и затягиванием времени.

● Игрок, который лежит на поле дольше 15 секунд, должен будет уйти на две минуты и получать медицинскую помощь за бровкой – если это фол не на желтую или красную. В лиге утверждают, что за полтора года испытаний в МЛС Про (третья лига) количество остановок матча в среднем снизилось с 6 до 1,22.

● Покинуть поле при замене надо буде за десять секунд – если не успеть, команда останется на минуту в меньшинстве. То есть футболист, которого меняют, выходит из игры, а новый может появиться только через 60 секунд в ближайшей паузе. Исключение для вратарей и травмированных. В МЛС Про испытывали и это – из 3200 замен только 10 не успели произвести вовремя.

● На табло стадионов секундомер будет показывать и компенсированное время – раньше счетчик останавливался на 45-й и 90-й минутах, и на арене только судья знал, сколько переиграли.

Кроме того, если игроки обеих команд получат травмы головы одновременно, вернутся на поле они тоже вместе – чтобы ни одна из сторон не получила преимущество.

Клубный ЧМ раздуют до месяца – по модели сборных. Известны уже 19 участников

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Matt Kelley

20 комментариев
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Я вам говорю, пока старперская и коррумпированная УЕФА так и будет деградировать, и увеличивать пропасть между бедными и богатыми клубами, они и моргнуть и не успеют, как америкосы сдвинут их.

Не сейчас, не через год, может даже и не через 10 лет, но к этому неизбежно придут, если не будет кардинальных реформ в УЕФА.
+24
-3
+21
Здравые правила. Будет интересно посмотреть.
+19
0
+19
А мне нравятся эти новшества. Во всяком случае, интересно опробовать, и уже решать оставлять их, или отказаться.
+12
-2
+10
Ответ Птюч, Ёж.
в следующем сезоне будут изменения в ЛЧ. где УЕФА деградирует?
а эти изменения хорошие?)
+9
-1
+8
Ответ Jan Paskel
так японка особо ничего не обьяснила, просто сказала - пенальти
в Штатах так же начинали в общем-то, с малого

первое повлиявшее на ход игры такое решение - 89-й год, Чикаго в Грин-Бэй, "после просмотра мы меняем решение - тачдаун"

со временем стали объяснять, причем всё подробней и подробней, причём в настоящее время объясняют каждое нарушение, а не только просмотры
+4
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+4
Ответ Kasztelan
То есть вместо жеста судья будет использовать голос? Чёт не очень революционно..
Голос не вместо жеста. А голосом объяснять почему жест. А не просто показал на пенку и сиди гадай что же там было.
+4
0
+4
так японка особо ничего не обьяснила, просто сказала - пенальти
+2
0
+2
Американцы умеют продавать шоу) Думаю, топ-чемпионаты через сезон-другой что-то из этого к себе тоже перетащат
+2
0
+2
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Почти все изменения в этой игре,лоббируются из-за океана. Каждому игроку скоро повесят на ноги компьютер.И это из той страны,где футболом называют то,что везде называют по-другому.ФИФА и УЕФА реально не думает,что их купили с потрохами?
да сколько же можно, миллион раз объяснено, пора бы запомнить

слово "соккер" придумали англичане, asSOCiation football, "футбол по правилам ассоциации" (ака FA), альтернатива - футбол по правилам союза, он также называется rugby football и проводится по правилам Rugby Football Union (да, регби с точки зрения англичан - тоже футбол)

есть еще в мире гэльский футбол, австралийский футбол, international rules (впрочем это забавный франкенштейн), футбол по правилам регбийной лиги, канадский футбол, во всех этих видах спорта все игроки берут мяч руками, только ирландцы играют круглым мячом (ну и international, но повторюсь это необычное явление)
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Ответ Jan Paskel
так японка особо ничего не обьяснила, просто сказала - пенальти
во-во. Я посмотрел(а) и решил, что это пенальти. Офигенное новшество. Или они хотят как в судах: согласно статье *** часть 2 абзац б назначается пенальти. При этом произносится максимально быстро и неразборчиво. Помню, раньше водители объявляли остановки - тот ещё номер был. Ща лётчики такое делают
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Ответ AmanEsen
Я вам говорю, пока старперская и коррумпированная УЕФА так и будет деградировать, и увеличивать пропасть между бедными и богатыми клубами, они и моргнуть и не успеют, как америкосы сдвинут их. Не сейчас, не через год, может даже и не через 10 лет, но к этому неизбежно придут, если не будет кардинальных реформ в УЕФА.
оооо да, уже 15 лет слушаю и читаю это, как чемпионат МЛС кого-то там сдвигает...))) у них кстати раньше вместо серии пенальти буллиты были, но они по итогу их убрали. Поэтому ничего никто не сместит и через 10 лет, в Америке лишь посещаемость высокая, но там ходят так на все виды спорта, у них просто традиция такая, посещать массово когда есть возможность спортивные события, но 80% на стадионе даже правил не знают когда приходят на футбол, потому что они на стадионе даже толком за игрой не следят и просто общаются
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Ответ AmanEsen
Я вам говорю, пока старперская и коррумпированная УЕФА так и будет деградировать, и увеличивать пропасть между бедными и богатыми клубами, они и моргнуть и не успеют, как америкосы сдвинут их. Не сейчас, не через год, может даже и не через 10 лет, но к этому неизбежно придут, если не будет кардинальных реформ в УЕФА.
Куда и кого сдвинет МЛС?, если даже они начнут скупать пачками престарелых звёзд я всё равно не буду это смотреть, как и болельщики своих клубов в Европе.
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Посмотрели "Картавый футбол" ? ))
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Зачем в МЛС? Ну, т.е. - пусть, но ещё и в матчах ПСЖ, Зенита и Сити)))
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"Вдохновились НФЛ ... В футбольном варианте речь пока о том, что нужно объяснить само решение, а не логику его принятия." - в НФЛ именно озвучивают логику принятия решения, "игрок не сохранял контроль над мячом до выхода за боковую линию, это непойманный пас"

"Игрок, который лежит на поле дольше 15 секунд, должен будет уйти на две минуты и получать медицинскую помощь за бровкой" - в НФЛ игрок которому оказывают помощь на поле вне зависимости от того сколько это времени заняло обязан пропустить следующий розыгрыш

впрочем безусловно это уже шаг в правильном направлении

осталось удостовериться что игрок недополучивший помощь в случае действительно сильного ушиба не будет рисковать травмой дабы остаться на поле, может возникнуть тактика "мелкого но болезненного фола", чтобы убрать например чужого плеймейкера на пару минут или оставить его на поле с перекошенным от болезненного удара по ногам лицом, в концовке может быть иногда оправдано даже ценой желтой
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То есть вместо жеста судья будет использовать голос? Чёт не очень революционно..
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одобряю, но всё же готовимся к забавным формулировкам и трактовкам в топовых чемпионатах, особенно в АПЛ, где всё гораздо интереснее в матчах.
бедный главный)
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