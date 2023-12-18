Судьи будут объявлять решения после ВАР – ход МЛС. Уже с нового сезона
Вдохновились НФЛ.
Новый впечатляющий шаг МЛС: с сезона-2024 судьи будут озвучивать решения, принятые после просмотр ВАР.
Да, через микрофоны прямо с кромки поля!
Как это будет выглядеть? Вдохновились примером НФЛ и экспериментами ФИФА
За пример взяли практику НФЛ: там после просмотра повторов судья берет микрофон, лично объявляет решение и таким образом сразу объясняет его болельщикам на стадионе.
Перед введением в МЛС формат пробовали формат на женском ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии, а до этого использовала на клубном ЧМ-2023 в Марокко и на ЧМ-2023 до 20 лет в Аргентине. Убедились, что схема рабочая – вводят в национальных чемпионатах, впервые в истории элитных футбольных дивизионов.
Вот так, например, все выглядело на женском ЧМ. В матче открытия Новая Зеландия – Норвегия (1:0) японская судья Йосими Ямасита в концовке поставила пенальти и вот так эффектно объявила об этом.
Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина оценил: «Мы решили попробовать после того, как нас несколько раз попросили сделать прозрачнее процесс принятия решения после вмешательства ВАР для зрителей на стадионе и перед телеэкраном. Есть несколько примеров в других видах спорта – скажем, в НФЛ, где практикуют это уже долгое время. Значит, судьям такое нравится».
В футбольном варианте речь пока о том, что нужно объяснить само решение, а не логику его принятия.
Возможно, повлиял скандал со спорным голом. Выглядит сомнительно, но мера бы ничего не изменила
Эпизод, который мог подтолкнуть к такой модернизации. В четвертьфинале плей-офф МЛС «Цинциннати» обыграл «Филадельфию Юнион» благодаря голу Йерсона Москеры (1:0), но возникли споры: решение судьи выглядит неоднозначно.
Взгляните сами. Во время решающей атаки Альваро Барреаль навешивает в штрафную на Айена Мерфи, скинувшего на гол Москере. Приглядитесь к номеру 32 номеру – похоже ведь на офсайд?
Главный судья Исмаил Эльфат засчитал гол, но вмешался ВАР. Видеоповторы не переубедили: решение в силе, «Цинциннати» в полуфинале, а «Филадельфия Юнион» в гневе.
Тренер пострадавших Джим Кертин разозлился: «ВАР вводили, чтобы все было по правилам. Не уверен, что сейчас получилось именно так. У нас на скамейке есть айпад. Все увидевшие эпизод сказали: «Спокойно, это офсайд». Вот почему мы мы не сразу сделали замены: думали, что все очевидно. Мы узнали от главного судьи только то, что они рассмотрели эпизод и посчитали, что все в рамках дозволенного».
Менеджер Профессиональной организации судей МЛС Грег Барки защитил арбитра Эльфата: «На первый взгляд кажется, что Мерфи в офсайде. Однако если сравнить положение правой ноги предпоследнего игрока перед воротами, Хулиана Каррансы, с ногой Мерфи, а потом учесть, что ракурс не самый удачный и не самый ровный, все становится менее очевидным.
Помощник судьи, находившийся в идеальной позиции, определил, что Мерфи был в правильном положении. У ВАР, имеющего доступ только к телекартинке, не было возможности рассмотреть ситуацию под углом, который показал бы, что решение неправильное».
Правда, новинка с объявлением решения вряд ли бы повлияла тут на что-то по сути, если бы метод уже действовал. Судья бы просто сказал на всю арену, что проверка ВАР подтвердила правильность гола. Вопрос скорее не в точности конкретных решений, а в общей прозрачности.
Что еще поменяется? Много мер ради ради динамики
Остальные нововведения нужны, чтобы бороться с остановками и затягиванием времени.
● Игрок, который лежит на поле дольше 15 секунд, должен будет уйти на две минуты и получать медицинскую помощь за бровкой – если это фол не на желтую или красную. В лиге утверждают, что за полтора года испытаний в МЛС Про (третья лига) количество остановок матча в среднем снизилось с 6 до 1,22.
● Покинуть поле при замене надо буде за десять секунд – если не успеть, команда останется на минуту в меньшинстве. То есть футболист, которого меняют, выходит из игры, а новый может появиться только через 60 секунд в ближайшей паузе. Исключение для вратарей и травмированных. В МЛС Про испытывали и это – из 3200 замен только 10 не успели произвести вовремя.
● На табло стадионов секундомер будет показывать и компенсированное время – раньше счетчик останавливался на 45-й и 90-й минутах, и на арене только судья знал, сколько переиграли.
Кроме того, если игроки обеих команд получат травмы головы одновременно, вернутся на поле они тоже вместе – чтобы ни одна из сторон не получила преимущество.
Клубный ЧМ раздуют до месяца – по модели сборных. Известны уже 19 участников
Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Matt Kelley
Не сейчас, не через год, может даже и не через 10 лет, но к этому неизбежно придут, если не будет кардинальных реформ в УЕФА.
первое повлиявшее на ход игры такое решение - 89-й год, Чикаго в Грин-Бэй, "после просмотра мы меняем решение - тачдаун"
со временем стали объяснять, причем всё подробней и подробней, причём в настоящее время объясняют каждое нарушение, а не только просмотры
слово "соккер" придумали англичане, asSOCiation football, "футбол по правилам ассоциации" (ака FA), альтернатива - футбол по правилам союза, он также называется rugby football и проводится по правилам Rugby Football Union (да, регби с точки зрения англичан - тоже футбол)
есть еще в мире гэльский футбол, австралийский футбол, international rules (впрочем это забавный франкенштейн), футбол по правилам регбийной лиги, канадский футбол, во всех этих видах спорта все игроки берут мяч руками, только ирландцы играют круглым мячом (ну и international, но повторюсь это необычное явление)
"Игрок, который лежит на поле дольше 15 секунд, должен будет уйти на две минуты и получать медицинскую помощь за бровкой" - в НФЛ игрок которому оказывают помощь на поле вне зависимости от того сколько это времени заняло обязан пропустить следующий розыгрыш
впрочем безусловно это уже шаг в правильном направлении
осталось удостовериться что игрок недополучивший помощь в случае действительно сильного ушиба не будет рисковать травмой дабы остаться на поле, может возникнуть тактика "мелкого но болезненного фола", чтобы убрать например чужого плеймейкера на пару минут или оставить его на поле с перекошенным от болезненного удара по ногам лицом, в концовке может быть иногда оправдано даже ценой желтой
бедный главный)