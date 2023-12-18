Судьи будут объявлять решения после ВАР – ход МЛС. Уже с нового сезона

Вдохновились НФЛ.

Новый впечатляющий шаг МЛС: с сезона-2024 судьи будут озвучивать решения, принятые после просмотр ВАР.

Да, через микрофоны прямо с кромки поля!

Как это будет выглядеть? Вдохновились примером НФЛ и экспериментами ФИФА

За пример взяли практику НФЛ: там после просмотра повторов судья берет микрофон, лично объявляет решение и таким образом сразу объясняет его болельщикам на стадионе.

Перед введением в МЛС формат пробовали формат на женском ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии, а до этого использовала на клубном ЧМ-2023 в Марокко и на ЧМ-2023 до 20 лет в Аргентине. Убедились, что схема рабочая – вводят в национальных чемпионатах, впервые в истории элитных футбольных дивизионов.

Вот так, например, все выглядело на женском ЧМ. В матче открытия Новая Зеландия – Норвегия (1:0) японская судья Йосими Ямасита в концовке поставила пенальти и вот так эффектно объявила об этом.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина оценил: «Мы решили попробовать после того, как нас несколько раз попросили сделать прозрачнее процесс принятия решения после вмешательства ВАР для зрителей на стадионе и перед телеэкраном. Есть несколько примеров в других видах спорта – скажем, в НФЛ, где практикуют это уже долгое время. Значит, судьям такое нравится».

В футбольном варианте речь пока о том, что нужно объяснить само решение, а не логику его принятия.

Возможно, повлиял скандал со спорным голом. Выглядит сомнительно, но мера бы ничего не изменила

Эпизод, который мог подтолкнуть к такой модернизации. В четвертьфинале плей-офф МЛС «Цинциннати» обыграл «Филадельфию Юнион» благодаря голу Йерсона Москеры (1:0), но возникли споры: решение судьи выглядит неоднозначно.

Взгляните сами. Во время решающей атаки Альваро Барреаль навешивает в штрафную на Айена Мерфи, скинувшего на гол Москере. Приглядитесь к номеру 32 номеру – похоже ведь на офсайд?

Главный судья Исмаил Эльфат засчитал гол, но вмешался ВАР. Видеоповторы не переубедили: решение в силе, «Цинциннати» в полуфинале, а «Филадельфия Юнион» в гневе.

Тренер пострадавших Джим Кертин разозлился: «ВАР вводили, чтобы все было по правилам. Не уверен, что сейчас получилось именно так. У нас на скамейке есть айпад. Все увидевшие эпизод сказали: «Спокойно, это офсайд». Вот почему мы мы не сразу сделали замены: думали, что все очевидно. Мы узнали от главного судьи только то, что они рассмотрели эпизод и посчитали, что все в рамках дозволенного».

Менеджер Профессиональной организации судей МЛС Грег Барки защитил арбитра Эльфата: «На первый взгляд кажется, что Мерфи в офсайде. Однако если сравнить положение правой ноги предпоследнего игрока перед воротами, Хулиана Каррансы, с ногой Мерфи, а потом учесть, что ракурс не самый удачный и не самый ровный, все становится менее очевидным.

Помощник судьи, находившийся в идеальной позиции, определил, что Мерфи был в правильном положении. У ВАР, имеющего доступ только к телекартинке, не было возможности рассмотреть ситуацию под углом, который показал бы, что решение неправильное».

Правда, новинка с объявлением решения вряд ли бы повлияла тут на что-то по сути, если бы метод уже действовал. Судья бы просто сказал на всю арену, что проверка ВАР подтвердила правильность гола. Вопрос скорее не в точности конкретных решений, а в общей прозрачности.

Что еще поменяется? Много мер ради ради динамики

Остальные нововведения нужны, чтобы бороться с остановками и затягиванием времени.

● Игрок, который лежит на поле дольше 15 секунд, должен будет уйти на две минуты и получать медицинскую помощь за бровкой – если это фол не на желтую или красную. В лиге утверждают, что за полтора года испытаний в МЛС Про (третья лига) количество остановок матча в среднем снизилось с 6 до 1,22.

● Покинуть поле при замене надо буде за десять секунд – если не успеть, команда останется на минуту в меньшинстве. То есть футболист, которого меняют, выходит из игры, а новый может появиться только через 60 секунд в ближайшей паузе. Исключение для вратарей и травмированных. В МЛС Про испытывали и это – из 3200 замен только 10 не успели произвести вовремя.

● На табло стадионов секундомер будет показывать и компенсированное время – раньше счетчик останавливался на 45-й и 90-й минутах, и на арене только судья знал, сколько переиграли.

Кроме того, если игроки обеих команд получат травмы головы одновременно, вернутся на поле они тоже вместе – чтобы ни одна из сторон не получила преимущество.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Matt Kelley