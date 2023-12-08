Солидарность.

Правительство Франции отказалось пускать фанатов «Севильи» на матч с «Лансом» в последнем туре Лиги чемпионов.

Это решающая игра: если испанцы выиграют, пройдут в ЛЕ. Ничья устроит «Ланс». Билеты давно распроданы.

Запрет – из-за трагедии неделю назад. Болельщика убили ножом в драке

Повод – случившееся неделю назад перед матчем «Нант» – «Ницца» в 14-м туре Лиги 1.

За несколько часов до игры болельщики хозяев напали на гостевых фанатов. Началась массовая драка, 31-летний фанат «Нанта» получил в спину два удара ножом. Он умер на месте.

Полиция арестовала подозреваемого – 35-летнего мужчину, которого до этого четыре раза привлекали к уголовной ответственности, он уже отбывал срок за торговлю наркотиками. Сейчас он тоже под стражей.

Нападавшим тоже досталось: полиция открыла уголовное дело и в отношении фанатов «Нанта» – по статьям о «насилии при отягчающих обстоятельствах» и «порче имущества». По информации RMC Sport, во время потасовки фанаты «Нанта» разбили автобусы «Ниццы».

«Требовал начать расследование актов преднамеренного насилия при отягчающих обстоятельствах, совершенных фанатами «Нанта» в отношении транспортных средств, перевозивших болельщиков «Ниццы», – сообщил прокурор Нанта Рено Годель.

После инцидента министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера предложила усилить меры безопасности на стадионах, а министр внутренних дел Жеральд Дарманен пообещал запретить фанатам «Севильи» не только попасть на стадион, но и пользоваться общественным транспортом в городе.

Да, такие меры из-за происшествия в другом французском городе.

Возможно, похожее ждет болельщиков «Вильярреала», которые собирались на выезд к «Ренну» в Лиге Европы, и даже немногочисленных фанатов «Клаксвика» с Фарерских островов, мечтавших побывать на стадионе «Лилля». «Марсель», «Тулуза» и «ПСЖ» играют еврокубковый тур в гостях.

Фанаты сплотились. Ультрас «Ланса» предлагают севильцам ночлег и свои места

Конечно, первой отреагировала сама «Севилья». Клуб выпустил заявление:

«Считаем, что с нашими болельщиками обращаются несправедливо. Создается опасный прецедент в отношении гостевых фанатов. Мы официально пожалуемся в УЕФА, решение принято без предварительного уведомления и практически без времени на ответ».

«Севилья» уже обратилась в правительство Испании и пытается урегулировать ситуацию.

«Мы считаем этот приказ незаконным и собираемся оспорить его в суде с помощью наших коллег из Национальной ассоциации французских болельщиков. Этот приказ можно расценивать как нарушение правил Европейского Союза», – заявила Федерация акционеров и членов испанского футбола (FASFE).

Ультрас «Ланса» тоже сразу отреагировали – они на стороне болельщиков соперника. Выпустили обращение и заявили, что готовы помочь приехавшим из Испании с жильем, в том числе пустить на ночь к себе. А еще – передать свои места на трибунах, если билеты на гостевой сектор аннулируют.

Так выглядит фанатская солидарность.

Сработает ли – пока вопрос, потому что испанцев могут просто не пустить на арену или вывести, если они проявят себя как фанаты.

Фото: AP Photo/Petr David Josek, Jeremias Gonzalez