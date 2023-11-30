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Выбивал мяч – и получил открытый перелом даже без контакта! Трагедия вратаря «Гента»

Поль Нарди Поль Нарди
Гент Гент
Заря Заря
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Футбол Футбол

«Гент» разгромил 4:1 «Зарю» и вышел в плей-офф в Лиге конференций, капитан Свен Кумс провел 300-й матч в клубе, но праздник серьезно омрачился.

Тяжелую травму левой ноги получил голкипер Поль Нарди. Он всего лишь выбивал мяч под прессингом соперника, а в итоге так повредил ногу, что на эти фото больно даже смотреть. Открытый перелом при простом ударе по мячу. Какой ужас 😱

Доигрывал резервный вратарь Дави Руф и в оставшееся время пропустил: мяч ударился о газон и от его рук отлетел в ворота.

Нарди – экс-игрок «Монако» и «Ренна», также в Лиге 1 играл за «Лорьян». Он в «Генте» с прошлого сезона, достался бельгийцам всего за 150 тысяч евро. Есть опыт выступлений за разные молодежные сборные Франции.

Теперь Нарди предстоит долгое восстановление. Возможно, до 30-летия (а оно в мае следующего года) голкипер на поле не выйдет. «Генту» придется играть в плей-офф ЛК без него.

Вопрос, с какой стадии: если не проиграет тель-авивскому «Маккаби» на чужом поле через две недели, то сразу с 1/8 финала – сейчас «Генк» лидирует в группе после пяти туров, опережая израильтян на очко. «Заря» лишилась шансов на плей-офф.

Гент Бельгия – Заря Украина 4:1 (1:0, 3:1)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20 Фофана, 2:0 – 49, автогол Батагов, 3:0 – 55 Орбан, 4:0 – 75 Гандельман, 4:1 – 82 Нагнойный.
ГентНарди (Руф, 70), Фадига, Нуриу Фортуна (Тиссаудали, 70), Кандусс (Торунарига, 46), Ватанабе, Гандельман, Кумс (Юльсагер, 59), Геркенс, Кейперс, Орбан, Фофана (Лага, 71).
ЗаряТурбаевский, Кирюханцев (Алефиренко, 83), Данченко (Горбач, 32), Жордан, Боль, Батагов, Снурницын, Чурко (Мишнев, 83), Герреро, Claude Aziangbe (Нагнойный, 63), Антюх (Бугай, 62).
Предупреждения:
Фадига (27), Антюх (39), Claude Aziangbe (42), Юльсагер (90).

Фото: Jasper Jacobs/Global Look Press

10 комментариев
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ой-ой-ой, как же это жестко(
здоровья парню
+22
-1
+21
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ни хрена себе!! это он об газон ударил или как так то?
+14
0
+14
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жесть
+7
0
+7
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Много раз уже писали, что выглядит это овержёстко. Но по факту сильно менее страшно, чем кресты.
Скорейшего выздоровления Полю и долгой успешной карьеры!
+5
0
+5
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Скорейшего возвращения Нарди.
А авторам хорошо бы не путать Генк с Гентом, пусть они и из одной страны.
+2
0
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Зоровья!
+1
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Охренеть.
0
0
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шлем не спас
+3
-3
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🤯
+1
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Ответ Птюч, Ёж.
ни хрена себе!! это он об газон ударил или как так то?
Неудачное приземление.
0
0
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