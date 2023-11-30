Выбивал мяч – и получил открытый перелом даже без контакта! Трагедия вратаря «Гента»
«Гент» разгромил 4:1 «Зарю» и вышел в плей-офф в Лиге конференций, капитан Свен Кумс провел 300-й матч в клубе, но праздник серьезно омрачился.
Тяжелую травму левой ноги получил голкипер Поль Нарди. Он всего лишь выбивал мяч под прессингом соперника, а в итоге так повредил ногу, что на эти фото больно даже смотреть. Открытый перелом при простом ударе по мячу. Какой ужас 😱
Доигрывал резервный вратарь Дави Руф и в оставшееся время пропустил: мяч ударился о газон и от его рук отлетел в ворота.
Нарди – экс-игрок «Монако» и «Ренна», также в Лиге 1 играл за «Лорьян». Он в «Генте» с прошлого сезона, достался бельгийцам всего за 150 тысяч евро. Есть опыт выступлений за разные молодежные сборные Франции.
Теперь Нарди предстоит долгое восстановление. Возможно, до 30-летия (а оно в мае следующего года) голкипер на поле не выйдет. «Генту» придется играть в плей-офф ЛК без него.
Вопрос, с какой стадии: если не проиграет тель-авивскому «Маккаби» на чужом поле через две недели, то сразу с 1/8 финала – сейчас «Генк» лидирует в группе после пяти туров, опережая израильтян на очко. «Заря» лишилась шансов на плей-офф.
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Геламко-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 20 Фофана, 2:0 – 49, автогол Батагов, 3:0 – 55 Орбан, 4:0 – 75 Гандельман, 4:1 – 82 Нагнойный.
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Гент –
Нарди (Руф, 70), Фадига, Нуриу Фортуна (Тиссаудали, 70), Кандусс (Торунарига, 46), Ватанабе, Гандельман, Кумс (Юльсагер, 59), Геркенс, Кейперс, Орбан, Фофана (Лага, 71).
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Заря –
Турбаевский, Кирюханцев (Алефиренко, 83), Данченко (Горбач, 32), Жордан, Боль, Батагов, Снурницын, Чурко (Мишнев, 83), Герреро, Claude Aziangbe (Нагнойный, 63), Антюх (Бугай, 62).
Фото: Jasper Jacobs/Global Look Press
здоровья парню
Скорейшего выздоровления Полю и долгой успешной карьеры!
А авторам хорошо бы не путать Генк с Гентом, пусть они и из одной страны.