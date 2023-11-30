Выбивал мяч – и получил открытый перелом даже без контакта! Трагедия вратаря «Гента»

«Гент» разгромил 4:1 «Зарю» и вышел в плей-офф в Лиге конференций, капитан Свен Кумс провел 300-й матч в клубе, но праздник серьезно омрачился.

Тяжелую травму левой ноги получил голкипер Поль Нарди. Он всего лишь выбивал мяч под прессингом соперника, а в итоге так повредил ногу, что на эти фото больно даже смотреть. Открытый перелом при простом ударе по мячу. Какой ужас 😱

Доигрывал резервный вратарь Дави Руф и в оставшееся время пропустил: мяч ударился о газон и от его рук отлетел в ворота.

Нарди – экс-игрок «Монако» и «Ренна», также в Лиге 1 играл за «Лорьян». Он в «Генте» с прошлого сезона, достался бельгийцам всего за 150 тысяч евро. Есть опыт выступлений за разные молодежные сборные Франции.

Теперь Нарди предстоит долгое восстановление. Возможно, до 30-летия (а оно в мае следующего года) голкипер на поле не выйдет. «Генту» придется играть в плей-офф ЛК без него.

Вопрос, с какой стадии: если не проиграет тель-авивскому «Маккаби» на чужом поле через две недели, то сразу с 1/8 финала – сейчас «Генк» лидирует в группе после пяти туров, опережая израильтян на очко. «Заря» лишилась шансов на плей-офф.

Фото: Jasper Jacobs/Global Look Press