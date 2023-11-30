❄️ Снежное безумие в ЛК: перестрелка снежками, трактор на поле, +16 добавленных

ХИК и «Абердин» лишились шансов на плей-офф в Лиге конференций, так что резвились на снежном поле в Хельсинки ради удовольствия. Были голы, тракторы на поле, даже остановка из-за снежков. Кое-что похожее мы недавно видели в России.

ХИК забил дважды, но потом пропустил два мяча. Минимум два раза игра прерывалась из-за снега. Приезжие фанаты (говорят, их было полторы тысячи!) еще при 2:1 в начале второго тайма закидали голкипера ХИК Ники Мяенпяа снежками.

Трибуна близко, так что цель совсем рядом. На одном из видео было видно, как близко прилетел снежок.

Никакого уважения к 38-летнему вратаря. Кстати, Мяенпаа играл в Великобритании – в Чемпионшипе защищал ворота «Брайтона», «Бристоль Сити» и «Сток Сити».

Арбитр матча сбегал к голкиперу, а игроки «Абердин» поднимали руки вверх, успокаивая своих фанатов. После короткого разговора вратаря с судьей игра продолжилась.

Местные в долгу не остались и обстреляли игрока «Абердина», который приходил в себя неподалеку от трибуны.

А потом игра прервалась снова – потому что поле было в снегу.

И покатились тракторы. А вот такой картины на прошлых выходных нам не хватило.

Футболисты в это время разминались за пределами поля.

Фанатам было весело на трибунах. В соцсетях пишут, что с обеих сторон болельщики напевали Jingle Bells.

Пауза заняла чуть больше 10 минут. Потом судья позвал играть дальше.

Когда все матчи первого блока в Лиге конференций завершились, в игре ХИК и «Абердина» было добавлено 16 минут.

За это время два игрока ХИК схватили желтые карточки на одной минуте за неспортивное поведение. Голов больше не было – так и сыграли 2:2. Они закончили вничью и в Шотландии – 1:1.

В Финляндии матч проходил на «Болт Арене» – на искусственном газоне. Кстати, именно на этом поле сборная Финляндии квалифицировалась на Евро-2020.

«Абердин» – предпоследний с тремя очками, ХИК идет последним с двумя. Последний тур также ничего решать не будет, в нем «Абердин» примет «Айнтрахт», а ХИК отправится на выезд к ПАОК. Немцы и греки вышли в плей-офф досрочно.

Фото: Kalle Parkkinen/Global Look Press